Казахстан попытался обвинить в беспорядках жителей Кыргызстана. И получил в ответ ноты протеста

Наргиза Рыскулова

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Джазовый музыкант Викрам Рузахунов оговорил себя и признался в участии в беспорядках. Хотя в Казахстане он был на гастролях

После завершения беспорядков в Казахстане полиция этой страны задержала не менее сорока граждан Кыргызстана. Известно как минимум о двух погибших. Еще один - со следами избиений на лице - признался на видео, что его завербовали для участия в митингах за 200 долларов. Только в нем сразу же узнали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова, который 2 января уехал в Казахстан на гастроли.

Задержанных граждан Кыргызстана и других стран региона может быть гораздо больше. По данным президента Казахстана Касым-Жоомарта Токаева, по всей стране задержаны уже около 8 тыс. человек, и сколько среди них иностранцев неизвестно. МВД страны сообщило, что только "в одном из сел Алматинской области задержаны более 100 человек, по предварительным данным, граждане соседнего государства". Название страны в МВД не уточнили.

Казахские власти окончательно определились, что беспорядки, начавшиеся с протестов против двукратного повышения цены на газ, координировались некими силами извне страны. Касым-Жоомарт Токаев заявлял о двадцати тысячах "террористов и бандитов" в одном только Алматы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Казахстана разобрались с беспорядками и теперь разбираются, участвовали ли в них "иностранные террористы"

По мере появления имен одного погибшего человека и задержанных у властей Кыргызстана начали возникать большие сомнения в том, что они участвовали в беспорядках.

Личность одного погибшего установлена: гражданин Кыргызстана Азиз Мусаев работал в Алматы фитнес-тренером. По предварительной информации, его убили 6 января, когда он возвращался к себе домой. О его гибели родственникам стало известно только 10 января. О втором погибшем власти Кыргызстана сообщили вечером 10 января, его имя и род занятий пока неизвестны.

9 января государственные казахстанские СМИ распространили видео-признание "погромщика", сказавшего что его за 90 тысяч тенге (около 200 долларов) привезли из Кыргызстана участвовать в митингах.

На лице говорившего были видны следы от побоев. Друзья и родственники сразу узнали в нем джазового музыканта Викрама Рузахунова - он часто выступал в Казахстане и уехал туда на очередные гастроли 2 января.

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"Конечно, я узнала Викрама, мы вместе работали в 2014 году над моим сольным концертом. Это очень творческий человек с чистой душой, как он мог участвовать в погромах? Видно, что его пытали, конечно, он сделал бы любое признание", - сказала Би-би-си Гульзада Рыскулова, известная певица в Кыргызстане.

Около 20 коллег, друзей и родственников Рузахунова провели в Бишкеке акцию в его поддержку и обратились за помощью в МИД. Киргизские пользователи соцсетей начали писать сообщения с хэштегом #свободуВикраму.

С митингующими встретился глава госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и пообещал разобраться. МИД Кыргызстана заявил ноту протеста, МВД Казахстана отреагировало на нее заявлением, что на видео не Рузахунов, а некий безработный Закир Убуров 1990 года рождения.

Однако 10 января МВД Кыргызстана сообщило, что Рузахунова нашли и освободили, вечером он уже приехал в Бишкек и рассказал, что в одной камере с ним сидели жители разных стран. Рузахунов неоднократно говорил, что он музыкант, а не террорист. Минюст Кыргызстана намерен завести уголовное дело по факту его задержания.

Закир Юбуров, о котором говорила казахстанская полиция, по словам его брата Тахира Юбурова, не выходит на связь с 7 января. Закир Юбуров имел вид на жительство в Казахстане и последние полтора года торговал посудой на рынке Алматы. Его брат говорит, что когда в городе начались беспорядки, Юбуров сразу же поехал домой в Кыргызстан - и больше о нем пока ничего не известно.

МИД Кыргызстана отправил еще одну ноту протеста в Казахстан и по Закиру Юбурову и по другим задержанным кыргызстанцам. Официально Казахстан держит под стражей четверых граждан Кыргызстана, но полной информации пока нет.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал госорганы Казахстана "поменять риторику расследования". "Обвинять наших граждан в терроризме - неправильно. Я ответственно могу заявить, что на территории нашей страны никаких террористов нет и не может быть. Ни один террорист не может пройти в сторону Казахстана для проведения каких-либо специальных мероприятий", - заявил он.

По официальным данным, около 100 тысяч кыргызстанцев живут и работают в Казахстане. По неофициальным сведениям, их намного больше. Большинство граждан Кыргызстана уехали на заработки в Нур-Султан, Алматы и Шымкент.