Беспорядки в Казахстане: сцены апокалипсиса в Алматы. Репортаж

Абдужалил Абдурасулов

Би-би-си, Алматы

33 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядит здание акимата (городской администрации) Алматы

Самый большой город Казахстана сейчас напоминает кадры из фильма об апокалипсисе. Армия и полиция блокировали ключевые объекты. Стрельба в Алматы продолжается. Если бы власти применили силу в самом начале, беспорядков не было бы, сказала Би-би-си одна из местных жительниц. Но кроме гнева по поводу насилия есть и сочувствие к протестующим.

Рано утром в пятницу, когда мы приехали, запах сгоревших автомобилей все еще витал в воздухе. Вокруг было мало людей, многие боялись выйти на улицу.

Армия и полиция блокировали ключевые объекты в Алматы, который стал центром антиправительственных протестов.

Когда мы подходили к солдатам на главной площади, они закричали на нас и выстрелили в воздух, предупреждая, чтобы мы не подходили близко.

Я приезжаю в Алматы уже много лет. Обычно это шумный город с большим количеством зелени и мест, где можно поесть и выпить.

Теперь магазины и банки разграблены или разрушены. Их владельцам потребуется время, чтобы восстановиться.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Очевидцы рассказывают о происходящем в Казахстане

Большая часть повреждений - вокруг большой главной площади, на которой начинались протесты.

Мэрия сожжена. Сейчас там кромешная тьма, окутанная черным дымом. Близлежащие здания, которые занимали СМИ, также подверглись нападению.

Мы не видели никаких признаков протестов в пятницу - только небольшая группа людей собралась возле разрушенных зданий, чтобы сфотографировать их на телефон. Но мы слышали стрельбу и взрывы - возможно, светошумовых гранат. Поначалу я подумал, что это туман, но потом понял, что это, скорее всего, дым от гранат.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Напротив сожженной резиденции президента в Алматы

Несколько жителей, с которыми я разговаривал, шокированы и рассержены. Эти события стали беспрецедентными для Казахстана, и многие удивлены тем, как быстро протесты распространились и переросли в насилие.

Некоторые из тех, с кем я разговаривал, рады прибытию войск из России и других соседних стран, они надеются, что те восстановят порядок. Одна женщина сказала, что правительство должно было быть более жестким с самого начала.

"Если бы они применили силу в самом начале, этих беспорядков не было бы, - сказала она. - Может быть, их беспокоило, что их осудят за применение оружия, но теперь вы видите, к чему привел такой подход".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Когда слышу взрывы, мне страшно": как живут жители Алматы в условиях ЧП?

Но кроме гнева по поводу волны насилия есть и сочувствие к протестующим. Многие демонстранты приехали из сельской местности, где зарплата низкая, а жизнь тяжелая.

"Я понимаю требования протестующих, - сказал один мужчина, 22-летний повар. - Мы видим, что наши зарплаты не растут... Но это сейчас мародерство и хулиганство, сейчас страдают простые люди. Это надо остановить".

Жители Алматы сейчас сталкиваются с нехваткой продовольствия, крупные супермаркеты закрыты. Магазины, которые открыты, принимают только наличные, но трудно найти банкомат, где можно снять деньги. Интернета нет, и даже вызвать такси кажется слишком рискованным.

Подпись к фото, Один из разграбленных магазинов в Алматы

Без интернета и мобильной связи, которые не работают должным образом, трудно узнать, что происходит за пределами города. Ходят всевозможные слухи, которые невозможно проверить.

Казахстан никогда не переживал протесты такого масштаба. Волнения были и раньше, но в основном локальные. Ни одно из них не приводило к нападению на главный аэропорт.

Подпись к фото, Власти, похоже, вернули ситуацию под свой контроль, но город еще не оправился от волны насилия

Протесты вызвали планы повышения цен на топливо, но также в стране широко распространено недовольство правительством.

После отставки первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который занимал этот пост с момента обретения независимости страны до 2019 года, люди надеялись, что новый лидер Касым-Жомарт Токаев принесет перемены.

Эти ожидания не оправдались. В частности, переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь бывшего лидера стало для многих доказательством того, что старая элита все еще у власти.