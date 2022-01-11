Турецкий фермер купил коровам VR-очки, чтобы они давали больше молока

11 минут назад

Автор фото, Getty Images

Турецкий фермер Иззет Косак купил своим коровам VR-очки, в которых животные видят изображения летних зеленых пастбищ. Предположительно, это делает коров счастливее и снижает стресс, и поэтому они дают больше молока.

Скотовод вдохновился похожим экспериментом в Подмосковье в 2019 году. Тогда россиянин с помощью ветеринаров адаптировал VR-очки под головы коров. В последствии нововведение помогло снизить тревожность животных и увеличить количество молока.

Сообщается, что с начала использования специальных очков фермер в Турции смог увеличить объем производимого молока на 22 процента. Он доволен результатами и планирует приобрести еще 10 пар очков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Предполагается, что в таких очках корова успокаивается и дает больше молока