Как изменился Казахстан за неделю протестов. Фото

Упс! Что-то пошло не так. Попробуйте зайти с другого устройства или браузера

Разбитые окна, сожженные здания, разграбленные магазины, брошенные автомобили - за неделю протестов Алматы стал похож на зону боевых действий. Коммунальные службы пытаются вернуть городу прежний вид, однако следы беспорядков здесь повсюду.

Мы собрали несколько фотографий, на которых хорошо видно, как те или иные места в Алматы выглядели до протестов, и как - после.