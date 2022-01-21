Встреча Лаврова и Блинкена: что ей предшествовало и чего от нее ждать?

Григор Атанесян, Петр Козлов

Би-би-си

19 минут назад

Автор фото, Russian Foreign Ministry

Новые переговоры глав МИД России и Госдепартамента США состоятся в Женеве в пятницу, 21 января. Их заместители встречались там же на прошлой неделе, но переговоры зашли в тупик.

После встреч в формате Россия-США и Россия-НАТО российские дипломаты вновь заговорили о применении "военных мер". Эти предупреждения и последовавшие за ними масштабные учения в Беларуси, для которых российские войска перебрасывались с Дальнего Востока, усилили на Западе опасения по поводу того, что Кремль может начать новую войну на территории Украины.

Москва настаивает, что не собирается нападать на Украину, но хочет "железобетонных" юридических гарантий отказа от расширения НАТО. На прошлой неделе представители США и НАТО отказались даже обсуждать это.

Но в среду американский президент Джо Байден сказал, что готов к переговорам о неразмещении стратегических вооружений на территории Украины, а вступление Киева в НАТО является маловероятным в ближайшем будущем.

Кремль ждал на этой неделе письменного ответа на свои требования - однако госсекретарь США Блинкен приедет на встречу с Сергеем Лавровым без него. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг сказал, что Москву устроит ответ и на следующей неделе.

Пока дипломаты брали паузу между встречами, американские и российские эксперты предлагали новые подходы к разрешению и понимания кризиса. Они озвучили самые разные идеи - от официального признания друг друга противниками до гарантий невключения Украины в североатлантический альянс.

Свобода выбора и гарантии безопасности

Россия и США пока не могут согласовать даже сам предмет переговоров. МИД РФ в декабре опубликовал проекты договоров с США и НАТО и потребовал срочного ответа на них. В них, кроме прочего, предлагается:

Отказ от расширения НАТО на восток;

Отказ от приема бывших стран СССР в альянс и любого военного сотрудничества с ними;

Возвращение войск НАТО на позиции 1997 года - до вступления в альянс 14 стран Центральной и Восточной Европы.

Вашингтон и Брюссель отказываются обсуждать эти требования как противоречащие уставу НАТО, который содержит принцип "открытых дверей".

"Мы никому не позволим закрыть политику "открытых дверей", которая всегда имела первостепенное значение для НАТО", - сказала заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Она также подчеркнула, что российские запросы неприемлемы, потому что игнорируют суверенитет Украины, Грузии и других стран и их свободу выбора - в том числе и военных союзов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На прошлой неделе Россия провела сразу три раунда переговоров с Западом, в том числе встречу с руководством НАТО

Поэтому Госдепартамент считает встречи с российскими дипломатами не новым процессом, запущенным после предъявления российских требований, а частью диалога по стратегической стабильности - о нем Путин и Байден договорились в прошлом году.

В рамках этого диалога США и НАТО хотят обсуждать с Россией давно известные меры глобальной безопасности, такие как:

Ограничение вооружений;

Возвращение к договору о ракетах средней и меньшей дальности;

Контроль за учениями и отвод их от границ России и стран НАТО;

Повышение мер прозрачности, избежания инцидентов и тд;

Но Россия категорически отвергает этот подход - и хочет ответ на все свои требования сразу, без исключения. Когда Москва была готова вести диалог по контролю над вооружениями, в НАТО отказывались, а теперь условия изменились, говорит Лавров. Теперь, по его словам, требования России нужно обсуждать целиком и нельзя разделять на отдельные части.

"Получается, когда они нас игнорировали, они не воспринимали нас всерьез. Если они сейчас начинают это делать - дай Бог. Будем только рады. Но они должны понимать, что ключ ко всему этому - гарантии нерасширения НАТО на Восток. Всё остальное будет вписываться в общую договоренность, но договоренность должна быть именно такой", - сказал российский министр.

Сферы влияния и военные расчеты

Став очевидцами пропасти в позициях двух сторон, западные эксперты попытались проанализировать ситуацию и предложить новые подходы.

НАТО должна быть честна, чтобы избежать конфликта с Россией - и признать, что не собирается в ближайшем будущем принимать Украину и Грузию в свои ряды, пишет Сэмюэл Шарап, старший специалист корпорации RAND и бывший сотрудник Госдепа.

"Если это поможет избежать войны, почему бы не найти способ сказать открыто то, что любой чиновник НАТО скажет за закрытыми дверьми - что членство Украины в НАТО не рассматривается?" - задается вопросом американский эксперт.

Для того, чтобы предотвратить новый конфликт, администрация Байдена должна признать, что сферы влияния имеют место в современной геополитике, предположил на страницах New York Times публицист Питер Бейнарт.

Автор фото, Anadolu Agency

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Фактически у России уже есть право вето на членство Киева в НАТО, пишет автор, потому что такая перспектива будет пресечена военной силой, а США не будут воевать за Украину.

Но Белый дом не может это признать, потому что считает сферы влияния устаревшей идеей, место которой на свалке истории. Вашингтон не замечает при этом, что страны Латинской Америки вынуждены строить свою внешнюю политику с оглядкой на США - под угрозой жесточайших санкций.

"Чем скорее администрация Байдена признает, что имеет сферу влияния в своему углу земного шара, тем больше возможностей у нее будет проследить, чтобы сфера влияния России не уничтожила Украину и не погрузила Европу в новую войну", - считает публицист.

С противоположных позиций выступил Иво Даалдер, бывший представитель США в НАТО и глава Чикагского совета по глобальным делам. Он считает, что Владимир Путин видит угрозу для своей власти в независимой и сильной Украине и боится построения там успешной демократии.

"Обещание отказа от расширения НАТО или отвода войск с востока [Европы] не остановит Путина. Только полная поддержка Украины может сделать это, и поэтому США и НАТО должны снабдить Киев всем оружием и [оборонным] потенциалом, который нужен ему, чтобы защититься", - пишет эксперт.

Концентрация российских войск на границе с Украиной объясняется тем, что Москва видит в Киеве долгосрочного противника, который активно вооружается и модернизирует армию - и отказывается от политических компромиссов, пишет Роб Ли, эксперт Исследовательского института внешней политики в США и бывший американский морпех.

По его мнению, в этих условиях Кремль считает столкновение практически неизбежным и хочет ускорить его, пока Украина не усилилась: "У России нет иных мер влияния на Киев, кроме военной силы. Поэтому Москва считает, что значительная военная эскалация обойдется ей дешевле, чем в будущем, если Украина продолжит наращивать свой военный потенциал".

"Если бы у Украины были ракеты большей дальности, она могла бы представлять угрозу для крупных российских городов и военной инфраструктуры. Примечательно, что точки сбора в Ельне и Погоново, где российские войска сосредоточили военную технику, находятся вне зоны досягаемости украинских тактических ракетных комплексов "Точка", - отмечает Ли.

Корректировка принципов и "отрезвление США"

Российские эксперты тоже всю неделю обсуждали итоги прошедших переговоров, обстановку после них и предпосылки сложившегося кризиса.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов пишет, что жесткие, бескомпромиссные и радикальные требования Москвы к Вашингтону и НАТО - если целью ставилось обратить внимание на законные интересы безопасности России, которые многие годы игнорировались Западом - теперь были услышаны. Однако допустимым и уместным обсуждать их в практической плоскости можно было бы лишь в одном случае - после крупного вооруженного конфликта в Европе, где НАТО потерпела бы поражение, считает эксперт.

Автор фото, Sergei Malgavko/TASS

Но в отношениях с Москвой Запад по-прежнему считает себя победителем, а потому ждать выполнения таких требований не стоит, пишет Кортунов. Поэтому Москве необходимо расставить приоритеты и твердо решить, чего она хочет - посильнее уязвить "неуступчивый и лицемерный Запад" и взять реванш за уступки 1990-х годов или же добиться максимального обеспечения собственной безопасности в текущих условиях.

"Если во главе угла стоит все-таки не первая, а вторая задача, то России никак не избежать корректировки заявленного ранее подхода на основе принципа "все или ничего", - считает Кортунов. И тогда необходимо вести переговоры и с США о стратегических вооружениях, и с НАТО о неприближении военной инфраструктуры, а также и с теми соседями, которые стремятся в альянс, об альтернативных механизмах обеспечения их безопасности.

Начавшиеся в январе интенсивные переговоры пока не привели к каким-либо изменениям. Но наиболее значимым итогом начавшегося процесса, который программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев называет "российским дипломатическим наступлением, имеющим публичный характер", стало, по его мнению, начало широкой политической дискуссии о вопросах, которые даже не стояли в повестке дня на протяжении последних 30 лет - наличии у Москвы собственных интересов.

"Поэтому мы уже преодолели важнейшее последствие того, как завершилась холодная война - формальное существование в дискуссии только одной, западной, точки зрения", - пишет Бордачев. По его мнению, главными и единственными субъектами диалога о безопасности в Европе выступают Москва и Вашингтон, в то время как Евросоюз, НАТО, ОБСЕ и другие организации, а также Украина выступают во вспомогательной роли.

У России в начавшемся диалоге две важные цели, сказал в эфире "Международного обозрения" и.о. декана Факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов. По его словам, первая из них - тактическая: предотвратить возможную, по его мнению, попытку Киева силой захватить Донбасс. Вторая, более значимая, стратегическая цель - "отрезвить США". В этой связи российская дипломатия нацелена на то, чтобы сместить центр внимания этой дискуссии с Украины на другие вопросы безопасности в Европе, поставить Украину в контекст более важных проблем, считает эксперт.