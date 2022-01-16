Научный дайджест: марсоход, подавившийся камушками, и чем женщина-хирург лучше мужчины

51 минуту назад

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Почему женщинам (да и мужчинам) лучше идти к хирургу-женщине

Скейтборд - лекарство от депресии в среднем возрасте

Камень за пазухой у марсохода

Автор фото, NASA

Одна из главных задач марсохода "Персеверанс", который совершил посадку в кратере Езеро 18 февраля 2021 года, заключается в сборе образцов грунта на поверхности Марса и их последующей доставке на Землю. Однако перед самым Новым годом именно с этим возникла загвоздка. Дело в том, что при переносе очередного образца из манипулятора со сверлом в специальную камеру хранения, сенсоры марсохода зарегистрировали необычно сильное трение.

Пересеверанс на всякий случай выключился и послал операторам сигнал тревоги. В центре управления запросили дополнительные данные, чтобы разобраться в причинах поломки, однако марсоходу понадобилось около недели, чтобы переслать необходимую информацию.

После этого инженеры отдали роверу команду поработать механиком, отсоединить манипулятор со сверлом и сделать фотографию собственных внутренностей.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Селфи марсохода с камушками внутри

На этом селфи и обнаружилась проблема: небольшие камушки в карусельном механизме, которые попали туда при выемке очередного образца и застряли, мешая работе сверла.

Карусельный механизм сконструирован таким образом, чтобы успешно работать даже при загрязнении, но инженеры НАСА не хотят рисковать дорогостоящим оборудованием.

"Это уже не первый вызов, который бросает нам Марс, - написала в своем блоге главный инженер Лаборатории реактивного движения НАСА Луиз Жандура, отвечающая за сбор образцов марсианского грунта. - И мы уже знаем, что если такой вызов брошен за сотни миллионов километров от Земли (чтобы быть точными, в настоящее время Марс находится примерно в 350 млн километров от нас), то уж лучше не спешить и сделать все тщательно".

Под нож - только к женщине!

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Казалось бы, какая разница, мужского или женского пола ваш хируг, ведь тут главное - знания и опыт, верно? А вот и нет. Как выяснили канадские ученые, если пациент - женщина, то шансы на благополучный исход операции куда выше, когда оперировать ее взялась тоже женщина.

Исследователи пока не могут сказать, отчего это происходит, но факт налицо: из более чем 1,3 млн плановых операций, проведенных в канадской провинции Онтарио с 2007 по 2019 год, когда за дело брался мужчина-хирург, а на столе оказывалась женщина, вероятность осложнений увеличивалась на 16%, риск дальше задержаться в больнице возрастал на 20%, а вероятность летального исхода и вовсе была на 32% выше по сравнению с теми случаями, когда операцию проводила женщина..

А вот у пациентов-мужчин, которых оперировали женщины, шанс умереть был на 13% ниже, чем если бы они попали под нож к мужчине-хирургу, правда, при этом у них на 2% повышался шанс осложнений, но согласитесь, что такое осложнение по сравнению с летальным исходом…

Любопытно, что авторы предыдущих исследований уже отмечали, что отношение врача и сам курс лечения может весьма сильно зависеть от пола больного.

Так, проведенное в 2018 году исследование пациенток флоридских больниц, оказавшихся там с инфарктом, показало, что уровень смертности среди них был выше, когда они попадали к врачам-мужчинам.

При этом у врачей-женщин разницы в исходе лечения практически не наблюдалось вне зависимости от пола пациента.

Кстати, показатели у хирургов-мужчин, которые плотно общаются с коллегами и пациентами-женщинами, намного лучше, когда речь идет об операциях на женщинах.

Кроме того, проводившиеся ранее исследования свидетельствуют о том, что женщины-врачи требуют иных послеоперационных анализов и прописывают иные лекарства, нежели мужчины, что отчасти тоже может объяснять такую заметную разницу в исходе операций, однако ученые признают, что эта версия требует дополнительного анализа.

Впрочем, как признают авторы исследования, даже если вы мечтаете оказаться в руках женщины-хирурга, у вас далеко не всегда есть выбор. Дело в том, что в той же Канаде в 2020 году женщины составляли лишь 27% от общего числа хирургов общего профиля, а в США этот процент и того ниже.

А зарплаты женщин в обеих странах заметно ниже, чем у хирургов-мужчин, так что особых побуждающих мотивов (кроме исключительно возвышенных), чтобы идти в столь сложную профессию, у них нет. Так что если вам вдруг не посчастливится оказаться на операционном столе в Северной Америке, молитесь, чтобы попасть в женские руки.

От депрессии - на скейтборде

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Депрессии все возрасты покорны, однако, как выяснил доктор Пол O'Коннор из Эксетерского университета, многие люди среднего возраста, научившиеся кататься на скейтборде, уверяют, что этот вид спорта позволяет вновь наполнить их жизнь духовным значением и повышает чувство наслаждения от бытия. И это не говоря уже о том, что скейтборд сближает их с младшим поколением, прибавляет физических сил и уверенности в себе.

Свои выводы доктор O'Коннор сделал на основе 30 интервью, которые он провел в Гонконге и Великобритании, а также исходя из личного опыта.

"Скейтбординг служит хорошей эмоциональной отдушиной для людей, испытавших глубокие личные переживания в результате развода почсле долгих совместных лет жизни, краха пофессиональной карьеры, тягот родительского бремени или даже злоупотребления разными субстанциями", - утверждает ученый.

Многих скейтбордистов "второй волны" подталкивают к этому их собственные дети, которым удается пробудить у родителей интерес к этому виду спорта и влиться в немаленькое сообщество скейтбордистов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скейтбордистов "второй волны" часто подталкивают к этому дети и даже внуки

"Для тех, с кем я беседовал, скейтборд означал нечто намного большее, чем просто способ поддержания своей физической формы и здоровья", - говорит O'Коннор.

По его словам, скейтбординг дает им новое лицо, не то, что уже примелькалось в других сферах их жизни. К тому же в случае со скейтбордингом "успех" и "мастерство" - понятие куда более растяжимые, чем в других видах спорта, и неудачу всегда можно рассматривать как очередной смелый эксперимент, не оставляющий неприятного осадка от поражения.