Привиться иностранной вакциной. Куда россияне едут за европейскими сертификатами и удается ли их получить?

Ольга Шамина, Анастасия Стогней, Андрей Захаров, Ольга Дьяконова

Русская служба Би-би-си

час назад

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Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и намеревается его оспорить.

Автор фото, Matija Habljak/PIXSELL/TASS Подпись к фото, Загреб - не единственный город в Хорватии, куда туристы едут за прививками

Новогодние каникулы 2022 года сотни россиян решили потратить на получение вакцины от коронавируса, одобренной ВОЗ. Кто-то для защиты от ковида, кто-то - ради сертификата образца ЕС и возможности путешествовать свободнее. Авиакомпании даже пустили дополнительные рейсы в Хорватию, одну из самых популярных у "вакцинационных туристов" стран, а местные начали продавать желающим привиться услуги сопровождения. В теории все выглядело просто, но на практике оказалось, что в системе "прививочного туризма" масса подводных камней, а одна из лазеек закрылась для россиян прямо в разгар праздников. Русская служба Би-би-си разбиралась, как работает эта система и какие возможности вакцинироваться и получить сертификат все еще доступны россиянам.

Рано утром 7 января 2022 года около входа в один из павильонов выставочного комплекса Zagreb Fair в столице Хорватии выстроилась очередь в несколько сотен человек. Все они зябко переминались с ноги на ногу - на улице подмораживало, а стоять в очереди приходилось несколько часов.

Выставка в Загребе - это место, где местные жители (без предварительной записи) и иностранцы могут сделать прививку от коронавируса.

Очередь распадалась на две части. Самая длинная состояла из граждан Хорватии - сначала они стояли на улице, а потом под крытыми шатрами. Очередь для иностранцев была менее многочисленной - с утра в ней было около 70-80 человек, но стояли они на утреннем морозце. Раз в полчаса в павильон для вакцинации пускали по 10-15 человек.

Иностранная очередь состояла в основном из российских туристов, причем часть из них явно приехала в составе организованных вакцинационных туров.

Хорватия - одна из немногих стран Европы, где делают прививки иностранцам и выдают им европейские сертификаты. Въехать сюда в начале января можно было по российскому сертификату о вакцинации "Спутником" без дополнительных тестов.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в конце декабря сообщила, что именно на Хорватию приходится самый высокий спрос у турагенств. Стоимость таких туров варьируется - примерно от 50 до 130 тыс рублей. Многие россияне, тем не менее, предпочитают путешествовать самостоятельно.

Предвидя этот спрос, сразу четыре российские авиакомпании заявили прямые рейсы в Хорватию: "Аэрофлот", Nordwind, S7 и "Уральские авиалинии". По данным АТОР, "Аэрофлот" с конца 2021 года поставил на полеты в Загреб более вместительный А33-300.

Секрет популярности Хорватии в том, что страна не просто выдавала европейские сертификаты о вакцинации, а делала это лишь после одной дозы вакцины - туристу не нужно было ездить в Загреб дважды или проводить там несколько недель в ожидании второй прививки.

Иностранец в Хорватии мог получить сертификат после одной прививки в двух случаях:

Если он привьется однокомпонентной вакциной Janssen от Johnson & Johnson, то может получить сертификат через две недели на почту. Прививку этой вакциной в Хорватии делают только тем, кто до этого не прививался от коронавируса. Хорватские медики никак не могут проверить информацию о том, был человек привит российскими вакцинами или нет. На момент публикации заметки сертификат при такой вакцинации можно получить.

Хорватия также позволяла сделать бустер двухкомпонентных вакцин Pfizer или Moderna, то есть привить третьей дозой на две уже сделанные дозы вакцины, включая российский "Спутник", который пока официально не признается в большей части стран Европы и не признан ВОЗ. Если иностранец прививался бустером, то мог получить европейский сертификат о вакцинации, в котором говорилось, что он получил три дозы вакцины (в документах обозначается 3/3).

Европейские сертификаты о вакцинации устроены похоже на российские: в них есть QR-код, а также указано название вакцины, количество полученных доз и дата последней из них.

В странах Европы по этому коду можно попасть в некоторые музеи и другие общественные места, его можно использовать для путешествий в другие страны.

7 января стало последним днем, когда иностранцам в Загребе могли выдать сертификат о том, что они получили три дозы вакцины. В этот день корреспондентка Би-би-си простояла в очереди около четырех часов.

"С утра один парень хвастался, что заплатил, чтобы его пустили. Прошел одним из первых", - рассказывала женщина в очереди. Люди, стоявшие на морозе, искали, где взять горячий чай, и опасались, что не успеют пройти в этот день.

Автор фото, Matija Habljak/PIXSELL/PA Images/TASS Подпись к фото, В Загребе в комплексе Zagreb Fair выстраиваются очереди на вакцинацию

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Чуть позже тон разговоров в очереди резко изменился: в чатах желающих привиться появилась информация, что в разных городах Хорватии начали отказывать в европейском сертификате, если человек получал бустер на прививку, сделанную не в Хорватии - например, сделанный в России "Спутник".

"Вы решили, чем лучше привиться? - обратился к корреспондентке Би-би-си молодой мужчина. - Я читаю чаты и думаю, может быть, сказать, что я не привит и сделать Janssen? Не знаю, что делать".

Его соседка по очереди в ответ объясняла, что решила не говорить о первых двух прививках "Спутником" и тоже сделать укол однокомпонентной вакциной - так надежнее, уверена она. Привиться она хотела, чтобы поехать на концерт в Германию.

Корреспондентка Би-би-си не стала обманывать и сообщила о своей прививке "Спутником" - это означало, что в Хорватии ей смогут сделать только бустер Pfizer или Moderna, а не однокомпонетный Janssen.

Административные работники ярмарки до конца не были уверены, что она получит ли она в этом случае европейский сертификат. Журналистка сделала бустер Pfizer и стала одной из последних, кто получил сертификат 3/3 в Хорватии.

На следующий день, 8 января, очереди для туристов в пункт вакцинации почти не было. В тот день ярмарку посетила другая журналистка Би-би-си, также привитая двумя дозами "Спутника".

На вопрос о том, какой сертификат выдадут после вакцинации, администратор прививочного центра ответил, что не знает наверняка, но никаких новых инструкций на этот счет сотрудники пункта не получали.

Журналистка, как и ее коллега за день до этого, отправила справку о сделанном бустере, а также российский сертификат о вакцинации на почту местного медицинского ведомства, в ответ ожидая получить европейский онлайн-сертификат.

Но вместо сертификата она получила письмо следующего содержания: приостановлена выдача европейских сертификатов иностранцам, которые получили основные дозы вакцины не в Хорватии, а в ней - только бустер. Продолжится ли выдача - неизвестно, нужно ждать инструкций от Хорватского института общественного здравоохранения.

Журналистка пока не знает, каким образом засчитают прививку - как первую дозу двухкомпонентной вакцины или все же дадут полноценный сертификат.

Даже игроки отрасли до конца не понимают, как будет работать новая система. Директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян, например, пояснила, что туристам выдают сертификат 1/1 (то есть одна доза из необходимой одной) и такой сертификат будет действовать только 42 дня. Журналистка Би-би-си такой сертификат пока не получила.

Хорватский институт общественного здравоохранения не ответил на запрос Би-би-си.

По словам Анны Филатовской, директора департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс", бустер в Хорватии "ставили неофициально, то есть не было официального положения о такой прививке, а сейчас оно просто появилось".

История новогодней вакцинации в Хорватии показывает, насколько система вакцинации иностранцев в Европе пока нестабильна и насколько быстро всё может меняться - буквально за день.

При этом россиянин, приехавший самостоятельно или заплативший за дорогой тур, не может получить никаких гарантий, что его привьют или дадут ему европейский сертификат.

Новое окно возможностей

Заменой Хорватии может стать Турция, которая на этой неделе объявила, что готова прививать иностранцев.

По данным АТОР, в этой стране можно привиться двухкомпонентными вакцинами, признанными в ЕС (и получить европейский сертификат), а также китайской SinoVac, дающей возможность въезда в США.

Вакцинация для туристов, в отличие от обладателей ВНЖ, платная - за каждый укол из двух нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс. рублей).

Пока не ясно, можно ли в Турции получить бустерную дозу Pfizer или другой двухкомпонентной вакцины и соответствующий сертификат. АТОР пишет, что в ряде турецких клиник подтвердили наличие такой возможности, но в крупных клиниках Антальи уточнили, что им нужно посмотреть, "какой именно сертификат туристу выдаст система", так как клиентов у них пока не было.

Компании, которые специализируются на таких путешествиях, проявляют интерес к этому направлению. "Сейчас изучается вопрос организации туров за вакциной в Турцию (Стамбул)", - пояснили Би-би-си в компании "Русский экспресс".

Автор фото, Zuma\TASS Подпись к фото, Турция собирается начать прививать российских туристов

Потенциально еще одной страной, где российские туристы могли бы получить сертификат 3/3 после бустера, могла бы стать Италия.

В начале ноября глава итальянского минздрава Роберто Сперанца заявил, что те, кто до этого привился вакцинами, которые не признаны Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), могут ревакцинироваться в Италии вакцинами мРНК ( BioNTech/Pfizer и Moderna) и получить в результате европейский ковидный сертификат.

Однако на следующий день он пояснил, что решение итальянских властей относилось только к тем, кто находится в стране в связи с учебой и работой.

Привиться в частной клинике в Болгарии

Первыми клиентами вакцинных туров были те, кому нужно ездить в командировки в Европу, объясняет Иветта Вердиян. Потом к ним присоединились те, у кого в Европе живут родственники - дети или родители. Сейчас прививки делают те, кто готовится к поездкам весной и летом, добавляет она.

Помимо Хорватии, российские туристы зимой поехали и в другие балканские страны - Сербию и Болгарию, отчитывался АТОР. В этих странах российский турист вряд ли сможет получить сертификат 3/3, зато тут можно привиться либо двумя дозами вакцины, либо однокомпонентным Janssen.

В Болгарии на момент написания этой статьи были все популярные вакцины, но при этом от коронавируса привиты чуть больше 30% населения (2 млн человек из почти 7 млн). Местные медиа называют Болгарию европейский аутсайдером по вакцинации.

В Софии пункты вакцинации открыты не только в больницах, но и в торговых центрах и даже на станциях метро.

Но к иностранцам тут не привыкли: петербурженка Ксения потратила два дня, чтобы найти вакцинационный пункт, где ее будут готовы привить Janssen. В итоге она сделала это в частной клинике, где, впрочем, с нее не взяли никаких денег.

В обычных, государственных пунктах ей отказывали, заявляя, что прививают только тех иностранцев, которые имеют долгосрочные документы на проживание в Болгарии. В итоге Ксении выдали европейский сертификат.

Автор фото, VASSIL DONEV/EPA/TASS Подпись к фото, Местные медиа называют Болгарию европейским аутсайдером по вакцинации

Еще одна проблема - разные стандарты транслитерации кириллицы. Например, в Болгарии кириллические буквы "х" и "й" пишут на латинице как "h" и "y" соответственно, в то время как в России в заграничных паспортах для них используют "kh" и "i".

Информация в базу вакцинированных вводится в Болгарии на кириллице, а потом автоматически переводится в латиницу, исходя из национальных стандартов. Из-за этого написание имени россиянина в болгарском сертификате может отличаться от того, как оно указано в паспорте.

Би-би-си известен один случай, когда местные врачи согласились поставить бустерную дозу Pfizer человеку, который до этого был вакцинирован двухкомпонентным "Спутником". Он получил сертификат, в котором было указано, что это его третья доза (3/3). Однако речь идет о гражданине Болгарии, который приехал на родину из России.

Российский сертификат о вакцинации "Спутником" подходит для въезда в Болгарию - по состоянию на начало января даже не нужно делать еще и ПЦР.

Конвертировать сербский сертификат

"08.01.2022 поставила первый шот Пфайзер.В Белграде все очень четко организованно. Это радует.) Прошла вакцинацию за 10 минут. Дали на руки бумажку с описанием вакцины и куар код…И так забавно…вокруг одни русские)) Везде!", - пишет Катерина в одной из групп, посвященных вакцинации путешественников в "Телеграм".

В этом мессенджере есть группы на несколько тысяч человек, где уже несколько месяцев обсуждают, куда поехать привиться, и делятся опытом друг с другом.

Многие российские туристы как раз едут прививаться в Сербию. По данным "Коммерсанта", в конце сентября Сербия запустила программу бесплатной вакцинации иностранных туристов против COVID-19 препаратами, признанными в ЕС. Она рассчитана в том числе и на россиян.

Здесь прививают Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm. Первые два препарата дают право на получение "гринпасса". Все они требуют введения двух доз с перерывом в несколько недель. Речь идет именно о двухкомпонентных вакцинах, то есть в страну надо будет приезжать дважды. Получить сертификат 3/3 благодаря бустеру в Сербии пока не получится.

Автор фото, ANDREJ CUKIC/EPA/TASS Подпись к фото, В Белграде прививки для иностранцев доступны в выставочном центре

Еще одна журналистка Би-би-си ревакцинировалась в Сербии одной дозой вакцины Pfizer. Она предоставила для внесения в национальную систему свои данные о вакцинации "Спутником", однако учтены они не были.

Без второй дозы вакцины Pfizer "грин пасс" в такой ситуации не дает право на въезд в европейские страны.

"На сайте их национальном я смогла только зарегистрироваться, но, кроме этого, ничего сделать не получилось", - рассказывает она.

Некоторые участники чата пишут, что им не удалось привиться и однокомпонентным Janssen. "Друг прилетел в Белград, в павильоне 7 - ни души, заполнил анкету, врач на русском всё объяснил, внесли в базу данных, укололи - свободен - на всё 15 минут. На выбор все вакцины, кроме Johnson", - пишет другой пользователь.

Сербский сертификат о вакцинации нужно конвертировать. В теории иностранцы могут получить "грин пасс" после регистрации на сайте или в приложении, но на практике даже местные жители предупреждают о возможных технических проблемах.

По данным сербского правительственного сайта, на 9 января в стране получили прививку первой дозой вакцины более 171 тыс. иностранцев, не живущих в стране. Второй дозой - более 153 тыс., тремя дозами - 17 тыс. человек. Сколько среди них русских, на сайте не указано.

Еще одно популярное направление, которое называют представители турфирм - это Армения. Страна входит в систему европейских ковидных сертификатов с конца октября прошлого года.

Как писал "Спутник Армения" со ссылкой на педиатра департамента эпидемиологии и профилактики инфекционных заболеваний Пириджиду Симонян, иностранцы могут вакцинироваться в Армении в день прибытия.

Однако если у них нет дипломатических паспортов либо вида на жительство, привиться они могут лишь в мобильных пунктах.

Автор фото, Aleksander Ryumin/TASS Подпись к фото, Поехать привиться в Армении относительно недорого, поэтому эта страна оказалась популярной у россиян

В этой стране можно вакцинироваться двухкомпонентными вакцинами Moderna и AstraZeneca. Для тех, кому важен именно европейский ковидный сертификат, туроператоры предлагают заезд для получения второй дозы.

Преимущество Армении в том, что туры туда доступны по более низкой цене, не нужна виза и нет языкового барьера.

Если турист привился признанными в ЕС вакцинами в стране, которая не выдает европейские сертификаты, то туристы могут их "конвертировать". Это теоретически можно сделать, например, через Швейцарию, которая признает все сертификаты на прививки одобренными в ЕС вакцинами. Сама страна пока закрыта для въезда для российских туристов.

Куда поехать с европейским сертификатом

Всего к европейской системе электронных ковидных сертификтов присоединились 33 государства, причем не все из них входят в ЕС, например, такие сертификаты принимает Великобритания.

С 1 февраля 2022 года срок действия цифрового COVID-сертификата ЕС составит 9 месяцев вместо нынешних 12-ти.

Цифровой сертификат COVID ЕС содержит QR-код с цифровой подписью для защиты от подделки. Каждый выпускающий орган (например, больница или орган здравоохранения) имеет свой собственный ключ цифровой подписи. Все они хранятся в защищенной базе данных в каждой стране.

При проверке сертификата сканируется QR-код и проверяется подпись. Некоторые страны также требуют от владельца сертификата документ, подтверждающий его личность.

Проверить действительность QR-кода можно через единый портал ЕС и через национальные приложения, которые можно скачать на телефон.

Базово сертификаты дают право на въезд в страну ЕС и посещение там общественных мест в период действия ковидных ограничений. Однако каждая страна имеет право устанавливать собственные ограничения.

Страны активно пользуются своим правом вносить дополнительные требования к владельцам сертификатов. Например, Германия требует, чтобы на ее территорию въезжали люди, привитые либо одним компонентом Janssen или двумя дозами Pfizer, Moderna или AstraZeneca. Не ясно, сможет ли въехать в страну человек с сертификатом 3/3, где основой являются две дозы "Спутника" и бустер признанной в ЕС вакцины сверху. При этом до конца не ясно и то, каков механизм проверки сертификата.

Автор фото, ANDREJ CUKIC/EPA/TASS Подпись к фото, Российские туристы начали ездить за прививками на Балканы с осени 2021 года

Однокомпонентная вакцина Janssen от Johnson & Johnson может в ближайшее время стать менее выгодной для путешествий по Европе. Так, Австрия определяет срок действия этой вакцины в 22 дня. Если сделать на вакцину бустер, то она будет действовать 270 дней.

Несколько стран Европы ужесточили правила въезда на фоне появления "Омикрона": требования к количеству доз вакцин и сроки действия сертификатов постоянно меняются.

В середине декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса или "Спутником V" за рубежом, смогут получить QR-код на полгода - правда, только после теста на антитела.

Не вредна ли ревакцинация для здоровья?

Популярная у российских туристов вакцина Janssen - это аденовирусная вакцина, которая сделана по той же технологии, что и российский "Спутник". Аналогом этой вакцины можно назвать российский однокомпонентный "Спутник Лайт". В Европе применение Janssen одобрили в марте прошлого года.

Клинические исследования, которые проводили, когда в мире превалировал уханьский штамм, показали, что эффективность вакцины Janssen составляет 67% против симптоматического Covid-19 - речь идет о первой прививке.

В декабре 2021 года в Johnson & Johnson заявили, что эффективность вакцины Janssen составила 85% против госпитализации, связанной с коронавирусом.

Дополнительные исследования показали повышение уровня антител при введении бустера после первой дозы вакцины Janssen или после двух доз мРНК-вакцины у людей старше 18 лет.

По рекомендациям, которых придерживается большинство стран, включая США, страны Европы и Россию, бустер вводится через шесть месяцев после вакцинации или болезни. Исключение - как раз вакцина Janssen, в случае с которой, согласно рекомендациям европейского и американского регулятора, бустер делается в срок до двух месяцев.

Европейский комитет по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что бустерную дозу вакцины Janssen можно вводить и после двух доз мРНК-вакцин - Pfizer или Moderna.

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний считает, что для первичной и повторной вакцинации вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna в большинстве случаев предпочтительнее вакцины Janssen.

Масштабных исследований эффективности при сочетании вакцин пока не проводилось, но есть точка зрения, что наилучшая защита, в том числе от мутаций вируса, обеспечивается при создании "коктейля" из вакцин разных типов, например, векторной и мРНК-вакцины.

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Сейчас регуляторы многих стран из-за "Омикрона" пересматривают свои рекомендации и советуют делать бустеры

Данные исследований показывают, что использование двух разных вакцин для первой прививки и ревакцинации обеспечивает как минимум такую ​​же, а в некоторых случаях даже большую защиту, чем при использовании одной и той же вакцины.

Такой подход не считается опасным для организма, однако отдельные эксперты подчеркивают, что данных о смешивании вакцин пока мало и нужно дополнительно изучать этот вопрос.

Риски в том случае, если прививаться только векторными вакцинами - "Спутником", AstraZeneca или Janssen, которые сделаны по схожему принципу, состоят в том, что в организме может сформироваться иммунитет к вектору-"доставщику" фрагмента гена коронавируса.

Таким образом, после третьей или четвертой прививки иммунный ответ может быть уже не таким выраженным.

ЕМА пока не нашла доказательств пользы четвертой дозы вакцины (второй ревакцинации). А в январе этого года в ведомстве пришли к выводу, что если прививаться от коронавируса чаще трех раз в год или одного раза в четыре месяца, то есть риск вовсе ослабить свою иммунную систему.