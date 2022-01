"Я - самый великий". Мухаммед Али - спортсмен, активист и рэп-предтеча. К 80-летию со дня рождения легенды

"I'm the Greatest" - предтеча рэпа

"Грэмми" он не получил, но "I'm the Greatest" прочно вошел в историю популярной музыки. Ни самой музыки хип-хоп, ни понятия "рэп" тогда еще не существовало. Еще оставалось пять лет до первых экспериментов в 1968 году с ритмической поэзией предтечей хип-хопа, группы нью-йоркских поэтов и музыкантов, именовавших себя The Last Poets. Их активность пришлась на самый пик расовых протестов, волнений и беспорядков в американских городах. Себя и свое искусство они считали поэтическим выражением идеологии Black Power, "Черных пантер". Еще оставалось семь лет до появления в 1970 году эпохального трека афроамериканского поэта и музыканта Гила Скотт-Херона "Revolution Will Not Be Televised", считающегося первым сколько-нибудь настоящим рэпом. Однако и Last Poets, и Гил Скотт-Херон, не говоря уже о последующих поколениях рэперов, отдают честь первопроходца жанра Кассиусу Клею.

И хотя никакой реальной дискографии за плечами Али-рэпера нет, свои ритмически-поэтические эскапады он продолжал на протяжении всей своей боксерской карьеры, а некоторые его словесные находки просто вошли в поэтический словарь, в пословицы и поговорки: float like a butterfly, sting like a bee (летай как бабочка, жаль как пчела); now you see me now you don't (вот ты меня видишь, а вот нет); I'm so mean, I make medicine sick (Я настолько крут, что даже лекарства от меня тошнит).