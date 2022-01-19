Суд в Киеве избрал меру пресечения Порошенко. Его не арестовали, а обязали явиться по первому требованию

57 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Петр Порошенко перед заседанием суда в среду

Печерский суд Киева решил не арестовывать пятого президента Украины Петра Порошенко, а отпустил его под личное обязательство по первому требованию явиться в суд или на допрос. Власти обвиняют Порошенко в государственной измене, он же настаивает, что его как лидера оппозиции преследуют по политическим мотивам.

Таким образом суд отказал украинским правоохранительным органам, которые требовали отправить Порошенко под арест или выпустить его под залог в 1 млрд гривен (около 2,7 млрд рублей, 36 млн долларов) - по закону Украины они обязаны предложить не только арест, но и альтернативную меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Кроме того, на Украине статья о государственной измене не предусматривает обязательного заключения обвиняемого.

Согласно решению суда, Порошенко обязан не отлучаться из Киевской области и сдать на хранение паспорта для выезда за границу, эта мера будет действовать до 19 марта. В ответ на решение бывший президент заявил, что в ближайшее время у него запланировано по меньшей мере три визита за рубеж, и запрет покидать Киев препятствует его политической деятельности. Адвокаты Порошенко намерены оспаривать постановление Печерского суда.

"Правда с нами. Мы не празднуем победу, хотя мы, казалось бы, победили, - сказал Порошенко после заседания. - Мы не празднуем, потому что безумный сценарий Зеленского еще не закончился".

Уголовное дело о госизмене против Петра Порошенко было возбуждено в прошлом году. По версии обвинения, экс-президент в очень суровую для Украины зиму 2014-2015 годов настоял на том, чтобы разорвать контракт о поставке угля с ЮАР и заключить новый - на поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Формально договор заключили с предприятиями с киевским адресом. Но, настаивает обвинение, наличные деньги за уголь шли лидерам сепаратистов и, таким образом, Порошенко участвовал в финансировании "террористических организаций".

Адвокаты Порошенко и сам он обвинение категорически отрицают. По их словам, президент лишь дал поручение наладить поставки угля и не вникал в детали.

Кроме того, контракт дал шахтерам работу - и они не присоединились к вооруженным "ополченцам". Наконец, во всей этой схеме адвокаты не видят самого факта преступления по инкриминируемой Порошенко статье - он действовал во благо своей страны, а не во вред.

Порошенко же настаивает на том, что его преследование - политическое, и его организовал действующий президент Владимир Зеленский, чтобы не проиграть выборы в 2024 году.

Согласно последним опросам, в первом туре Порошенко уступил бы Зеленскому - примерно 16% голосов против 24%. Но во втором туре опросы дают минимальное преимущество уже Порошенко.

Возвращение в Киев

Петр Порошенко покинул Украину в декабре, не дав вручить себе повестки и вернулся из Варшавы 17 января - обычным рейсом бюджетной авиакомпании Wizz Air в сопровождении соратников и журналистов.

Подпись к фото, Для возвращения на родину Петр Порошенко воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера

Корреспондент Би-би-си, который летел вместе с экс-президентом, говорит, что он был очень приветлив, с ним делали селфи, в пути он дал несколько коротких интервью для украинских СМИ.

На погранконтроле в аэропорту "Жуляны" у Порошенко забрали паспорт, однако минут через десять разрешили ему выйти в город - вопреки опасениям соратников, что его могут задержать в зоне прилета.

Прямо на выходе из аэропорта Порошенко выступил перед несколькими тысячами соратников, пообещал им, что "порох [часто употребляемое прозвище экс-президента] у них есть".

Сразу с митинга Порошенко поехал в суд по избранию ему меры пресечения. Это заседание затянулось на весь остаток дня. Порошенко и его адвокаты требовали вернуть дело в прокуратуру. Дело в том, что Порошенко - депутат Верховной рады Украины, и санкцию на его преследование может дать или генпрокурор или его заместитель. Документы же по его делу подписал замгенпрокурора.