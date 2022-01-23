"Мне говорят, что я не похожа на полярника". Что влечет в Антарктиду женщину из семьи сикхов

Хэрриэт Оррелл

BBC World Service

час назад

Автор фото, Preet Chandi

Прит Чанди стала первой женщиной азиатского происхождения, покорившей Южный полюс, и теперь Полярная Прит готовится к еще более серьезному испытанию.

"Когда меня спрашивают, было ли покорение Южного полюса мечтой всей моей жизни, я отвечаю "нет". Идея посетила меня лишь пару лет назад", - говорит Прит Чанди.

Представительница сикхской общины Соединенного Королевства и офицер британской армии действительно не похожа на классического полярника, но вошла в историю как первая в мире небелая женщина, в одиночку добравшаяся на лыжах до крайней южной точки планеты.

Она заняла третье место в мире среди женщин по времени прохождения маршрута, хотя не задавалась целью ставить рекорды. "Сперва я хотела пересечь на лыжах всю Антарктиду, но мне отсоветовали из-за недостатка опыта - как я теперь понимаю, обоснованно", - рассказала она Би-би-си.

За 40 дней, 7 часов и три минуты Прит Чанди прошла при свете полярного дня 1160 километров от Геркулесовой бухты до полюса, таща за собой сани весом 45 кг с запасом продовольствия и топлива. Раз в сутки она выходила на связь с Большой землей, а ее команда публиковала информацию в социальных сетях. 3 января путешественница сообщила: полюс покорен.

"Я жила по чилийскому времени. Солнце все время светило мне в спину и никогда не заходило. Лишь однажды я выбралась утром из палатки и увидела, что вокруг темно. Это было солнечное затмение, длившееся 10 минут. Потрясающее впечатление!" - вспоминает она.

Автор фото, Preet Chandi

Антарктида - самый холодный, ветреный, сухой, а из-за толстой ледяной шапки - и самый возвышенный над уровнем моря из континентов Земли. Прит Чанди пришлось столкнуться с 50-градусными морозами, ветрами скоростью до 100 км/ч и слепящей белизной.

"Я перенесла многое - больше, чем рассчитывала, - говорит она. - К счастью, мне удалось избежать травм. Однажды я упала пять раз на протяжении часа и закричала от боли и изнеможения, но встала и продолжила путь. Одна лыжа вперед, за ней другая, шаг за шагом…"

Испытания на выносливость

Прит Чанди было не впервой преодолевать себя. Тренированная и выносливая спортсменка, она участвовала в сложных забегах, в том числе шестидневном Песчаном (Сахарском) сверхмарафоне в Марокко. "Успешно выполнив ту задачу, я подумала: а что дальше? И мне пришла в голову Антарктика", - рассказала она Би-би-си.

"Антарктические лыжные кроссы тоже основаны на выносливости, но они совсем другие. Я ничего про них не знала и для начала пошла в интернет. Обнаружила компанию, организующую такие походы. В анкете для потенциальных участников там говорилось, что требуется опыт хождения по ледникам, а я прежде ничем подобным не занималась".

Чанди купила авиабилет в Исландию.

"Чтобы сэкономить, я не останавливалась в отелях, а взяла напрокат машину и спала в ней. Я проехала по всему побережью, карабкалась на скалы и ходила по ледникам, чтобы, вернувшись домой, ответить на вопросы анкеты как надо".

Автор фото, Preet Chandi Подпись к фото, Готовясь к путешествию, Прит по пять часов в день таскала за собой имитировавшую сани автопокрышку

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После этого Чанди взяла себе в соцсетях никнейм "Полярная Прит" и завязала контакт с Луисом Раддом, первым британцем, в одиночку пересекшим Антарктиду на лыжах.

Она посвятила еще два года изнурительным тренировкам, в том числе по пять часов в день таскала за собой имитировавшую сани тяжелую автопокрышку, и, по ее словам, истратила на поездки все сбережения.

"Не скажу точно, в какой момент я поняла, что в состоянии выполнить задуманное. Думаю, чем больше человек делает, тем на большее оказывается способен", - говорит она.

В итоге Прит Чанди преодолела дистанцию на пять дней раньше запланированного.

Первой женщиной, в одиночку покорившей на лыжах Южный полюс, стала в 1994 году норвежка Лив Арнесен.

Мировой рекорд скорости среди женщин был установлен в в 2016 году шведкой Йоханной Давидссон, на втором месте британка Ханна Маккинд (2006 год). Они проделали путь соответственно на 1 день 7 часов 8 минут и 21,5 часа быстрее, чем Прит Чанди.

Полярница-сикх

Прит росла в графстве Дерби в центральной Англии рядом с одним из самых посещаемых британских национальных парков Пик-Дистрикт, но впервые занялась пешим туризмом лишь в 19 лет, после вступления в Корпус резервистов британской армии.

"Я серьезно занималась теннисом и устраивала себе разные другие испытания, не думая про цвет моей кожи", - говорит она.

Затевая очередное предприятие, Прит не придавала никакого значения тому, что представляет какое-то этническое сообщество, но со временем нашла в этом источник вдохновения. Люди сами постоянно напоминали ей об этнической принадлежности.

Автор фото, Preet Chandi

"Мне говорили, что я не выгляжу, как полярник, а когда во время тренировок в Гренландии я однажды обморозила кончик носа, один человек сказал, что впервые видит такую травму на небелой коже", - вспоминает она.

Прит не соблюдает в полном объеме предписаний религии сикхов, и все индийские вещи в ее гардеробе были куплены матерью. "Мой панджаби - в лучшем случае ломаный", - признается она (в национальном составе сикхов преобладают пенджабцы - жители индийского штата Пенджаб - Би-би-си).

Свой антарктический план спортсменка долго держала в секрете от родных, предвидя, что ее начнут отговаривать. "Теперь-то они мной гордятся, а раньше постоянно спрашивали, когда я наконец успокоюсь и выйду замуж. В их понимании это и значит состояться в жизни. Когда ты принадлежишь к общине, в которой не принято делать то или иное, вести себя не как все довольно сложно", - заметила она.

Однако новые знакомые, которыми Прит обзавелась в ходе подготовки к экспедиции, убедили будущую покорительницу полюса, что ее происхождение в данном контексте важно.

"Я рада, что, будучи небелой женщиной, приобрела такую уверенность в себе, какой у меня прежде не было. Теперь я хочу вдохновить других людей расширять границы возможного, совершать то, что выходит за рамки обычного, чего окружение от них не ждет. Делать что хочешь - это замечательно!" - говорит она.

"Я думаю, любые достижения следует приветствовать. Равенство для меня состоит не в том, чтобы игнорировать наши различия, а в том, чтобы с радостью принимать их", - сказала Би-би-си Прит Чанди.

"Я горжусь тем, что представляю женщин Пенджаба - и одновременно всех, кто не решается сделать что-то только потому, что слышит: "Не положено". Я говорю им: "Вперед, все в порядке!" Чтобы добраться до Южного полюса, мне понадобились два года, но началось все с того, что я просто взяла и пошла в поиск Google. И у вас получится!"