Правительство Британии хочет отменить с 2028 года сбор с телезрителей, за счет которого работает Би-би-си

22 минуты назад

Автор фото, PA Media

Министр культуры Великобритании Надин Доррис заявила, что предложит упразднить с начала 2028 года лицензионный сбор, обеспечивающий большую часть финансирования Би-би-си.

По ее словам, пришло время обсудить новые способы финансирования и продажи "отличного британского контента". "Дни, когда пожилым людям угрожали тюремным заключением и когда судебные приставы стучали в двери, ушли в прошлое", - сказал она.

Ее комментарии прозвучали в воскресенье, а в понедельник правительство подтвердило, что в ближайшие два года лицензионный сбор останется на нынешнем уровне - в стандартном случае 159 фунтов (217 долларов) в год - и не будет индексироваться в соответствии с инфляцией, которая, по данным на ноябрь выросла на 5,1% (самый высокий уровень за последние 10 лет), а к апрелю, по прогнозам, составит 6%. Это означает существенное сокращение доходов Би-би-си в реальном выражении.

Существование лицензионного сбора гарантируется как минимум до 31 декабря 2027 года Королевской хартией Би-би-си, в которой указаны финансирование и цели вещательной компании. В последние четыре года действия нанешней хартии лицензионный сбор будет индексироваться, объявило правительство.

Деньги, полученные от лицензионного сбора, идут на оплату программ и услуг Би-би-си, включая телевидение, радио, вебсайт Би-би-си, подкасты, потоковое вещание в интернете и приложения.

Идея заморозки лицензионных сборов обсуждалась еще в октябре, а длительные переговоры между правительством и руководством корпорации о будущей модели ее финансирования продолжаются уже несколько месяцев.

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и председатель совет управляющих корпорации Ричард Шарп в совместном заявлении выразили разочарование в связи с заморозкой лицензионного сбора на два года.

"Замораживание лицензионного сбора в течение первых двух лет означает, что Би-би-си должна будет взять на себя потери от инфляции, - говорится в заявлении. - Это разочарование не только для плательщиков лицензионного сбора, но и для индустрии культуры, которая полагается на Би-би-си в выполнении ею важной работы по всей Великобритании. Выручка Би-би-си от услуг, предоставляемых в Соединенном Королевстве, уже сейчас на 30% ниже, чем 10 лет назад".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Новая штаб-квартира Би-би-си обошлась корпорации в один миллиард фунтов, и ее содержание обходится еще в 80 миллионов фунтов ежегодно

Сколько стоит лицензия?

Плата за телевизионную лицензию составляет 159 фунтов в год за цветные или 53,50 фунтов за черно-белые телеприемные устройства. Правила распространяются на любое устройство, включая телевизор, настольный или портативный компьютер, мобильный телефон, планшет или телеприставку. Для домохозяйств, один из членов которых старше 74 лет, лицензия бесплатна (точнее, оплачивается из бюджета самой Би-би-си), для слепых установлена скидка в 50%.

По закону каждое домохозяйство в Великобритании должно платить, если его члены:

смотрят или записывают программы, когда их показывают на любом телеканале

смотрят программы в прямом эфире на любом сервисе онлайн-телевидения, например, YouTube или Amazon Prime Video

скачивают или смотрят любые программы Би-би-си на онлайн-сервисе корпорации iPlayer

Поэтому даже если вы смотрите прямую трансляцию футбольного матча на канале, не принадлежащем Би-би-си, через ноутбук, платить все равно придется.

Если вы не оплатите лицензионный сбор, вас могут привлечь к суду. В 2019 году было возбуждено более 122 тысяч судебных дел и вынесено более 114 тысяч обвинительных приговоров за уклонение от оплаты телевизионной лицензии.

Для чего используется лицензионный сбор?

Деньги, полученные от лицензионного сбора, идут на содержание деятельности Би-би-си, включая телевидение, радио, веб-сайт Би-би-си, подкасты, iPlayer и приложения.

Из 159 фунтов ежегодной лицензии примерно 77 идет на нужды телевидения, 28 - на радио, примерно по 15 фунтов - на вебсайты Би-би-си и работу Всемирной службы, более двух фунтов - на прочие услуги и сервисы. Примерно 8,5 фунтов из этих денег расходуется на взимание самого лицензионного сбора.

В 2019 году за счет лицензионных сборов было собрано почти 3,7 миллиарда фунтов, что составляет около 76% от общего дохода Би-би-си в 4,9 миллиарда фунтов.

В обмен на эти деньги Би-би-си обязуется предоставлять услуги общественного вещания.

Согласно Королевской хартии, задача корпорации состоит в том, чтобы действовать в общественных интересах, предоставляя беспристрастный и высококачественный контент, который должен "информировать, обучать и развлекать" всех, кто платит лицензионный сбор.

Почему лицензионный сбор сейчас под угрозой?

Существование лицензионного сбора гарантировано до 31 декабря 2027 года.

Однако уже несколько лет его активно критикуют — по нескольким причинам.

Сумма лицензионного сбора одинакова для всех домохозяйств - то есть самые бедные платят столько же, сколько и самые богатые.

Часто поднимается вопрос, является ли неуплата достаточно серьезным нарушением, чтобы оправдать кому-либо угрозу тюремного заключения или привлечения к уголовной ответственности (сегодня за неуплату лицензии вас могут оштрафовать на тысячу фунтов, но для самых злостных неплательщиков допускается тюремное заключение).

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Такие фургоны до недавнего времени можно было встретить на улицах британских городов. Сейчас они менее заметны и их меньше - для ловли неплательщиков применяются более совершенные средства

Лицензионный сбор был введен в 1946 году, когда Би-би-си была единственной вещательной компанией в Великобритании.

Сегодня ей приходится конкурировать не только с телеканалами, финансируемыми за счет рекламы, но и с онлайн-контентом, таким как YouTube, и подписными сервисами, такими как Netflix. Многие задаются вопросом, следует ли их по-прежнему заставлять платить за Би-би-си, продукцию которой они вовсе необязательно смотрят.

Чем можно заменить лицензионный сбор?

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Налог на широкополосное подключение к интернету

По данным медиа-аналитической фирмы Ampere, налог на подключение к интернету в размере около 138 фунтов в год, который будут платить потребители или поставщики интернет-услуг, может заменить текущий уровень финансирования Би-би-си.

Но если провайдеры интернет-услуг переложат расходы на потребителей, бедным домохозяйствам может быть сложнее получить доступ к интернету.

Государственная субсидия

Например, в Швеции, Хорватии и Финляндии деятельность общественных вещателей оплачивается за счет налога на прибыль. Это может стоить налогоплательщикам около 116 фунтов в год. Однако прямое финансирование со стороны правительства может дать политикам больше влияния на то, в каком свете корпорация освещает те или иные события, и подорвать беспристрастность Би-би-си.

Реклама

Великобритания — одна из трех стран, где лицензионные сборы не поддерживаются рекламой (другие — Дания и Норвегия). Однако доходы от телевизионной рекламы снижаются уже несколько лет.

Подписка