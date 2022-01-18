Отставки членов семьи Назарбаева. Где они, и что происходит в Казахстане?

32 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Некоторые члены окружения Назарбаева относятся к числу богатейших людей Казахстана

17 января "добровольно ушли в отставку" еще два члена семьи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Во время его правления и после отставки родственники Назарбаева занимали высокие должности в крупных корпорациях и государственных органах. После январских протестов семья Назарбаева постепенно лишается своих позиций. Би-би-си рассказывает о последних перестановках в стране.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном более 30 лет. Уйдя в отставку в 2019 году, он оставил за собой пост главы Совета безопасности Казахстана.

Официально Назарбаев мог возглавлять его пожизненно. Но 5 января стало известно, что он был снят с этой должности (по другой версии, добровольно покинул пост). Теперь Совбез возглавляет президент Токаев.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране существует группа "очень прибыльных компаний и прослойка очень богатых людей", которым теперь необходимо "отдать должное" казахстанскому народу путем регулярных отчислений в благотворительный фонд "Казахстан халкыны" ("Народу Казахстана").

Дети Назарбаева и их партнеры

Дарига Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана. С 2014 года она работала в парламенте страны, с 2019-го возглавляла верхнюю палату парламента. В мае 2020 года президент Токаев досрочно прекратил ее сенаторские полномочия. Чуть позже Даригу избрали депутатом нижней палаты парламента. Но с 12 января она не появляется на заседаниях. В пресс-службе сообщили, что Дарига заболела коронавирусом и ушла на больничный.

По информации нескольких казахстанских СМИ, Назарбаева с 2020 года живет с Кайратом Шарипбаевым. В том же году Шарипбаев стал председателем правления компании "Казахгаз". 15 января он был снят с этой должности.

Динара Кулибаева - средняя дочь елбасы - занимается преднимательством и общественной деятельностью. Ее муж Тимур Кулибаев занимает первую строчку рейтинга самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Последние восемь лет он возглавлял национальную палату предпринимателей "Атамекен". 17 января в организации сообщили, что Кулибаев "добровольно сложил с себя полномочия". Пока он сохранил пост главы Олимпийского комитета Казахстана.

Алия Назарбаева - младшая дочь Нурсултана Назарбаева - занимается общественной деятельностью и работает в сфере искусства. Муж Алии Димаш Досанов вскоре после свадьбы возглавил правление нефтетранспортной компании "КазТрансОйл". Лишился своего поста 15 января 2021 года.

Родственники и ближний круг

Самат Абишев - племянник Нурсултана Назарбаева - работал первым заместителем председателя Комитета нацбезопасности Казахстана. 7 января в КНБ сообщили, что он ушел в отставку.

Карим Масимов считается доверенным лицом Назарбаева. Они много лет проработали вместе. После ухода Назарбаева с поста президента Масимов возглавил КНБ Казахстана. 6 января - на четвертый день протестов в стране - он был арестован и обвинен в госизмене.

Брат Карима Нурлан Масимов до последнего времени руководил полицией Павлодарской области. 17 января он сообщил, что ушел в отставку.

Где они?

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Где сейчас находятся Нурсултан Назарбаев и его дети, неизвестно. Они не появлялись на публике с конца декабря. По заявлениям их представителей, Нурсултан Назарбаев находится в столице, а его старшая дочь Дарига - в Алматы. Каких-либо подтверждений этому нет.

Младшая дочь Назарбаева в ходе протестов сделала несколько публикаций об этом в "Инстаграме". Как обратили внимание интернет-пользователи, "Инстаграм" определил, что владелец аккаунта находится в Арабских Эмиратах. Сервис автоматически определяет местоположение устройства и показывает его в разделе "Информация об аккаунте". Вскоре после этого Алия Назарбаева удалила свои аккаунты в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Известно, что Дарига и Алия Назарбаевы ранее приобрели дома в Лондоне. Недвижимость, принадлежавшая Дариге и ее сыну Нурали, в 2019 году оценивалась более чем в 100 млн долларов.

Дом Алии, по данным Telegraph, стоил более 10 миллионов долларов. Сообщается, что она также приобрела недвижимость в Дубае на сумму около 14 миллионов долларов.

По одной из версий, Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев могли уехать в Киргизию. Сайт kg24 со ссылкой на Flightradar24 сообщал, что 6 января в Бишкек прилетели два частных самолета, которые могли принадлежать семье Назарбаева.