История туалетов Лондона: "дом облегчения" на Темзе и "обезьяний клозет" в Хрустальном дворце

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Группа Rolling Stones "пудрит носы" в туалете на вокзале Виктория, 1964 год

В Лондоне многое появилось впервые: улица с односторонним движением: пазл, изготовленный для коммерческой продажи; первая в Британии лавка, где торговали бананами - и первые общественные ватерклозеты.

Их создание в свое время было вопросом не только физиологической потребности, но и гендерного равенства. Женщинам пришлось долго бороться за право цивилизованно облегчиться вне дома.

Ныне число этих полезных заведений год от года сокращается. Часть туалетов, размещенных в старинных постройках, приходит в упадок, другие выкупаются и переоборудуются в кофейни и выставочные залы для временных экспозиций.

Воздадим же хвалу общественному писсуару и расскажем несколько связанных с ним историй, которые могут оказаться неожиданно поучительными.

Гигантский туалет Дика Уиттингтона

До начала XIX века система общественных уборных в городе пребывала в зачаточном состоянии. Мужчины, как всюду в тогдашнем мире, справляли нужду в городских закоулках, а женщинам приходилось искать еще более укромный уголок или идти в какое-нибудь заведение.

Автор фото, Arthur Rackham Подпись к фото, В сказке о Дике Уиттингтоне есть слова о том, что улицы Лондона вымощены чистым золотом. Но при отсутствии общественных туалетов на лондонских мостовых в его времена можно было часто увидеть совсем иные субстанции.

Исключением стал туалет на 128 мест на берегу Темзы у впадения в нее речки Уолбрук, построенный в 1423 году по инициативе первого мэра Лондона Ричарда Уиттингтона, поставщика бархата и парчи ко двору трех английских королей и филантропа.

О нем сложили легенду, которая легла в основу популярной балаганной пьесы. Якобы бедный мальчик служил поваренком у купца, обращавшегося с ним плохо, решил бежать, прихватив своего кота, а тот сказал человеческим голосом: "Вернись, Дик, трижды мэр Лондона!" (по другой версии, Уиттингтон уловил вещие слова в перезвоне колоколов, а первые деньги заработал, продав на торговое судно кота, который должен был ловить крыс). Парень послушался предсказания, впоследствии женился на хозяйской дочери и сделал головокружительную карьеру. На самом же деле он родился в обеспеченной семье - и если имел в детстве кота, то уж точно не говорящего.

Уиттингтон вообще проявлял особую заботу о бедных женщинах. При нем в Лондоне открылась благотворительная родильная клиника для матерей-одиночек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ричард Уиттингтон был известен благотворительностью - и, судя по этому изображению, тем, что у него был очень маленький кот

Туалет Уиттингтона, называвшийся "домом облегчения", имел 64 места для мужчин - и столько же для женщин. Он считается первым в мире заведением, где была женская и мужская половины. Нечистоты дважды в день смывались в Темзу приливом.

Общественной уборной пользовались женщины-работницы. А знатным леди приходилось либо возить в закрытой шторками карете горшок, либо держаться в шаговой доступности от дома: своего или хороших знакомых.

"Обезьяний клозет" в Хрустальном дворце

В 1851 году на юге Лондона состоялась Большая выставка, для которой был сооружен знаменитый Хрустальный дворец (англ. Crystal Palace). Известный сантехник из Брайтона Джордж Дженнингс оборудовал в нем смывные туалеты, которые называл "обезьяньими клозетами" из-за характерного дизайна оборудования. За один пенни там можно было воспользоваться не только туалетом, но и индивидуальным полотенцем, расческой и сапожной щеткой с кремом. За время работы выставки эти туалеты посетили 827280 человек обоего пола.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядел один из туалетов Джорджа Дженнингса, созданный для Большой выставки 1851 года

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Дженнингс убедил организаторов выставки сделать его туалеты постоянно действующими, и в дальнейшем они приносили порядка тысячи фунтов в год (свыше 100 тысяч на нынешние деньги).

С тех пор система лондонских общественных уборных переживала взлеты и падения.

Первый современный городской туалет для мужчин начал работать 2 февраля 1852 года по адресу Флит-стрит, 95; женский - спустя девять дней неподалеку от него на Бедфорд-стрит, 51. Заведения, деликатно именовавшиеся "комнатами ожидания", считались модной новинкой и рекламировались в "Таймс". Их число стало стремительно расти, особенно после того, как Томас Крэппер придумал поплавковый клапан и добился гарантированного слива воды, если потянуть за висячую ручку.

Создатели общественных туалетов XIX века заботились об эстетике. Заведения располагались ниже уровня земли, в них вели лестницы с причудливыми металлическими перилами, для украшения помещений использовались мрамор, медь и цветные изразцы.

К 1895 году компания, основанная Дженнингсом, открыла общественные туалеты в 36 городах Британии, а также в Париже, Флоренции, Берлине, Мадриде и Сиднее. Кроме него, этим бизнесом занимались строительный подрядчик сэр Сэмюэль Пето, возведший колонну Нельсона и лондонский театр "Лисеум", и предприниматель сэр Генри Коул, введший в моду цветные рождественские открытки.

Мужское преимущество и "уринетки"

В конце позапрошлого века подавляющее большинство лондонских общественных туалетов оставались мужскими - во многом потому, что писсуар дешевле в изготовлении и эксплуатации, чем унитаз, и занимает меньше места. Часть мужских туалетов были бесплатными, но женщины могли удовлетворить естественную потребность только за деньги, причем плата к тому времени увеличилась до двух пенсов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В позапрошлом веке требовалось разъяснять, что женщины тоже должны избавляться от отходов жизнедеятельности

Кроме того, бытовало мнение, что женских туалетов много и не нужно, поскольку прекрасному полу надлежит в основном сидеть дома, а также что размещать женский туалет рядом с мужским, даже если они разделены сплошной стенкой, неприлично.

Женская санитарная ассоциация с 1850-х годов вела кампанию за равноправие в этом немаловажном вопросе, требуя "создать соответствующие удобства в часто посещаемых местах". Секретарь ассоциации Роуз Адамс красочно описывала "прискорбное страдание" дам, которым "по понятным причинам не очень просто привлекать общественное внимание к этой проблеме".

Ее публично поддерживал известный и авторитетный врач, руководитель медицинской службы района Паддингтон доктор Стивенсон, заявлявший, что "женщины устроены так же, как мужчины", и что женские туалеты - "не чья-то прихоть, вызванная излишней чувствительностью". Немаловажным здесь был тот факт, что Стивенсон являлся не только известным специалистом, но еще и мужчиной.

В 1898 году был создан Союз женских либеральных и радикальных ассоциаций, одним из первых требований которого было открытие женского туалета в лондонском районе Кэмден. Соответствующие удобства для мужчин там уже были.

Инициатива встретила сопротивление. Противники утверждали, что такое соседство обесценит расположенную рядом недвижимость, и что очереди вызовут транспортные пробки. Кроме того, некоторые мужчины не хотели, чтобы рядом с их туалетом появился женский.

Дело получило большой резонанс. Муниципалитет дал согласие лишь в декабре 1905 года, после того как в борьбу за туалет включился Бернард Шоу, являвшийся на тот момент членом местного приходского управления.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Порой, мужчинам по-прежнему намного проще найти туалет. Это - уличный писсуар, установленных в лондонском Сохо.

Неравенство полов в этом вопросе, впрочем, не закончилось. Если мужчины могли бесплатно воспользоваться одним из публичных писсуаров, то женщинам всегда приходилось платить за использование кабинки с унитазом, которые занимали больше места и требовали постоянного технического обслуживания.

Обойти технические сложности пытались путем создания "уринеток" - женских мини-туалетов упрощенной конструкции с автоматическим сливом и занавесками вместо дверей. Вскорости от них отказались из-за многочисленных жалоб на то, что они используются "нечистоплотным образом". Мужские заведения подобного рода, конечно же, были известны только благородным благоуханием.

Война, которая все поменяла

Первая мировая война привела к взрывному росту женской занятости и количества женщин, передвигающихся в одиночку, потому что мужчины в это время сражались на фронте. В связи с сокращением числа мужчин многие туалеты на предприятиях превратились в женские.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В военное время небывалое число женщин пошли на производство

Бытовало мнение, что после войны женщины должны вернуться домой и "не похищать" рабочие места у мужчин. Но этого не случилось. Более того: закон 1919 года запретил дискриминацию по признаку пола при приеме на работу.

Однако правовая норма, предписывающая работодателям обеспечивать сотрудников обоего пола туалетами, появилась только в 1992 году. До этого, по данным Музея истории Лондона, женщинам регулярно отказывали в приеме на работу в некоторых отраслях именно из-за нехватки "удобств".

Что говорят британские законы сегодня?

Свободный доступ к туалетам в общественных местах не гарантирован, и местные власти юридически не обязаны заниматься этим.

Компании, где есть туалеты для клиентов, имеют право не пускать в них посторонних.

Работодатели должны обеспечить туалетами своих сотрудников.

На предприятиях, осуществляющих продажу товаров и услуг, в обязательном порядке должны быть оборудованы туалеты для инвалидов.

Любовь, обходящая запреты

В викторианскую эпоху и после нее мужские туалеты использовались не только по прямому назначению. В английском языке для обозначения этого явления даже возникло специальное слово "сottaging" (некоторые из таких заведений выглядели как сельские коттеджи). Оно означает посещение мужчинами туалетов для встреч с другими мужчинами в ситуации, при которой некоторое обнажение неизбежно.

Подпись к фото, Исторический туалет на Понд-сквер в Кэмдене

Знаменитый общественный туалет в Хэмпстеде, построенный в XIX веке, а впоследствии объявленный памятником архитектуры и отреставрированный, известен тем, что в 2008 году певец Джордж Майкл был арестован здесь с поличным за хранение кокаина. По данным общества охраны памятников Historic England, это также единственный действующий туалет из тех, где в 1950-, 1960-х годах искал сексуальных партнеров драматург Джо Орсон.

В 1953 году актер и режиссер сэр Джон Гилгуд был арестован в мужском туалете в Челси за "попытку совершения непристойных действий" - ему не посчастливилось напороться на полицейского агента в штатском, который ошивался около писсуара.

Подпись к фото, Туалет в Хэмпстеде, прославленный Джо Орсоном и Джорджем Майклом

В 1937 году писатель Томас Берк, известный прежде всего как автор сборника рассказов о жизни лондонского дна "Ночи Лаймхауса", выпустил под псевдонимом Пол Прай книгу с двусмысленным названием "Для вашего удобства" - фривольный путеводитель по мужским туалетам.

"Кого-то погрубее ищите в коттеджах в Ковент-Гарден, классом повыше - на вокзале Ватерлоо, а если интересуетесь миром театра, отправляйтесь на закоулки около Джермин-стрит", - писал он

Как 150 лет назад

Автор фото, Historic England Подпись к фото, Джентльмен покидает туалет на Лордс-крикет-граунд

В 1878 году автор статьи в медицинском журнале "Ланцет" сетовал: "Чтобы получить необходимую услугу, некоторым дамам приходится заходить в рестораны и заказывать ненужные им закуски, другие идут в кондитерские и галантерейные лавки. Можно с уверенностью предположить, что потраченные таким образом деньги, даже если речь идет о нескольких пенсах, далеко не всегда находят самое лучшее применение".

Эта ситуация хорошо знакома нашим современникам, которым иногда приходится покупать чашку кофе, чтобы получить код к замку туалета с вывеской "только для наших клиентов".