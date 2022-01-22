Как протесты в Казахстане переросли в трагедию. Кровавый январь в Алматы глазами очевидцев

Абдужалил Абдурасулов

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Протестующие держат плакат с надписью "Мы не террористы, мы - мирный народ"

Алматы стал центром беспорядков, вспыхнувших в Казахстане в начале января. На многие вопросы все еще нет ответов. Главный из них - почему мирные протесты переросли в кровопролитные столкновения. Чтобы понять, что происходило в самом большом городе Казахстана в те дни, Би-би-си поговорила с очевидцами тех событий.

Как все начиналось

Протестующие начали собираться в пригороде Алматы вечером 4 января. Люди хотели поддержать жителей западного Казахстана, которые вышли на протесты после резкого роста цен на топливо.

"Аудитория собралась очень пестрая, - вспоминает Тимур Нусимбеков, местный журналист и редактор Adamdar.ca. - Это были разные люди - из пригорода, из центра, это были и хипстеры, и рабочая молодежь, и представители культуры. Но большая часть из них были мирные протестующие".

К вечеру люди пошли маршем к центру города, к площади Республики. Марш проходил мирно, но ситуация начала накаляться, когда полиция стала разгонять протестующих с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. Это только разозлило участников протестов, начались первые стычки с силовиками, которые продолжались всю ночь.

В тот момент мы еще не наблюдали наличие огнестрельного оружия, говорит Нусимбеков. Оно появилось только на следующий день.

5 января люди продолжали стекаться к площади. "Я смотрела на всех с таким удивлением", - рассказывает 57-летняя участница протестов. В целях ее безопасности назовем ее Асель.

"Они были такие счастливые, свет прям лился от них. У них глаза были такие, как будто говорили, представляете все-таки вышли, не струсили".

"Мы протестовали мирно"

Но атмосфера быстро изменилась. По словам очевидцев, на площадь стали приходит люди с ножами, палками и охотничьими ружьями.

"Мы не совершали актов терроризма или вандализма, - рассказывает другой активист Кунай Абдиев. - Мы требовали, чтобы мэр вышел к нам. Мы протестовали мирно. Но в какой-то момент подъехала группа молодых ребят и стразу же пошла захватывать здание мэрии. Мы не могли их остановить. Они разбивали машины и били стекла".

События развивались стремительно. Началась стрельба и стали слышны взрывы светошумовых гранат. Толпа вскоре зашла в здание мэрии и подожгла его. Среди тех, кто штурмовал здание, были люди в полицейской форме, которую они отобрали ранее. Некоторые ходили в полицейских шлемах, наколенниках и другой защитной экипировке силовиков.

Автор фото, Valery Sharifulin\TASS via Getty Images Подпись к фото, Подожженное здание акимата (городской администрации) Алматы

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По словам Куная Абдиева, у многих этих молодых людей лица были скрыты, хотя большинство протестующих были без масок. "Я даже боялся на них посмотреть, они могли избить", - рассказывает он.

Внутри здания городской администрации находились молодые курсанты, которых, судя по всему, оставили охранять здание. Разгоряченная толпа начала их избивать, но некоторые активисты смогли защитить их и вывести из здания.

Напряжение на площади нарастало. Рядом с резиденцией президента были слышны выстрелы и взрывы светошумовых гранат. Появились пострадавшие с пулевыми ранениями. Одной из них была Асель.

Она дошла до площади и стояла на углу, когда почувствовала острую боль в колене. "Я чувствовала, как кровь хлещет по ноге", - вспоминает Асель. Позже она услышала от врачей, что сквозная пуля задела вены.

"Очнулась от того, что меня тащили двое ребят, они были прикрыты полицейским щитом. Они мне говорили: "ложись, ложись". Пули летали".

"Потом быстренько встали, когда огонь более-менее прекратился, и прямо по земле меня поволокли. Когда очнулась, я сидела в грузовой машине, и там было очень много народу. И у меня нога ранена, и на этой моей ноге куча людей лежали. Бездыханные".

Провокаторы?

До сих пор не понятно, кто поджигал городскую мэрию и атаковал резиденцию президента.

Протестующие, которые были на площади, считают, что это были провокаторы. Некоторые рассказывают про "молодых парней крепкого телосложения c белыми повязками", которые то и дело призывали людей идти то на резиденцию, то на аэропорт или департамент полиции.

Разгоряченная толпа, увидев раненых и убитых, могла легко пойти на поводу подстрекателей и атаковать здания.

Но, по словам представителя департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек, нападавшие на полицейские участки были хорошо обучены и умели вести тактические бои в городских условиях.

Все эти группы исчезли уже на следующий день - 6 января. На площади тогда собрались сотни людей, среди них было много пожилых. Они требовали прекратить стрелять по мирным жителям и вывести войска.

Утром 6 января подъехали военные на бронемашинах. Протестующие назначили группу из старейшин - аксакалов - пойти на переговоры с ними. С белым флагом в руках они попытались подойти поближе.

"Когда мы прошли через перегородку, отошли на метров десять, и тут они открыли огонь, - вспоминает Меирхан Абдуманапов, один из активистов, который отправился на переговоры. - В основном в воздух стреляли, но, когда мы начали отступать, упал один человек. Я его взял за левую руку и начал поднимать, а у него оказывается рана на левой ноге, пулевое ранение в бедро, кровь сочилась. Я его кое-как вынес за ограждение, а там мне помогли. Подъехала машина и его отправили".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Как рассказывают очевидцы, атмосфера среди протестующих быстро накалилась, а среди участников были вооруженные палками и охотничьими ружьями

Стрельба прекратилась, военные дали знак аксакалам подойти. "Это были наши военные. Мы сказали, что мы никакие не экстремисты, не террористы, как власти заявляют. А он в ответ: "я знаю", и говорит: "Вы продолжайте свою демонстрацию, но следите за своими, чтоб не было провокаторов, у кого будет оружие. Если будут стрелять в нашу сторону, если что-нибудь случится с моими солдатами, то мы откроем огонь в ответ. Он сказал, что у них был приказ вообще очистить площадь, но они этого делать не будут".

К вечеру молодежь развернула баннер с надписью "Мы - не террористы, мы - мирный народ" и начала петь гимн.

Начали стрелять по людям

Ближе к 19:00 военные вернулись и перекрыли площадь.

"Мы находились возле монумента независимости, - вспоминает Салтанат Хамзина. - Люди держали флаг Казахстана. Они выстроились в линию и махали руками". Так они хотели показать, что безоружны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Касым-Жомат Токаев обвинял в беспорядках в Казахстане "бандитов и террористов"

Но вскоре военные открыли огонь. "Вначале казалось, что они стреляли в воздух, но сзади люди умирали. Значит были снайперы. Пользуясь шумом, они стреляли в людей", - говорит Салтанат Хамзина.

"Прямо у монумента независимости лежал человек, лет 50 или старше. Он сам не мог двигаться, только стонал. В нашу сторону продолжали стрелять, - рассказывает Меирхан Абдуманапов. - Рядом никого не было, один я не мог его утащить. Я за монумент спрятался. С правой стороны лежали две молодые девушки, примерно 17-18 лет, и молодой парень. Они почти друг на друге лежали. Признаков жизни не подавали".

"Я потом увидел, в 25-30 метрах от монумента стояла машина, заведенная. Вся изрешечена пулями. Внутри было два трупа".

"Вот тогда на душе было тяжко - мне так стало плохо, слезы на глазах. Страшно не было, я был очень зол. У меня была ярость, я поклялся, что это все доведу до людей".

Представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек заявила в интервью Би-би-си, что не знает про инцидент 6 января, но уверяла, что силовые структуры применяли огнестрельное оружие только для самообороны, а не против мирных граждан.

Как утверждают казахстанские власти, за время массовых акций протеста и последовавших беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 военных и полицейских.

Активистам угрожают

Сейчас многие активисты опасаются, что их могут задержать и посадить только за то, что они были на площади в те дни.

К Асель в больницу уже приходили люди в форме и с оружием и угрожали ее забрать. Она считает, что это были люди из спецслужб или спецназа.

Один из активистов - Муратбек Есенгазы - говорит, что его не только задержали, но и избили.

Подпись к фото, Муратбек Есенгазы со следами избиений

"Это очень опасно, что мирных протестующих сейчас приравнивают к мародерам и боевикам. Понятно, что за последние дни в Алматы были и боевики, и банды мародеров, которые нападали и на мирных граждан, и на силовиков, и на государственные объекты. Но, помимо этого, надо признать, что значительная часть участников протеста - были мирные люди", - говорит местный журналист Тимур Нусимбеков.