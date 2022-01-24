Европа мерзнет без российского газа. Кто виноват в крупнейшем энергетическом кризисе?

Алексей Калмыков

Би-би-си

53 минуты назад

Автор фото, Reuters

Европейский энергетический кризис перерос из экономической проблемы в политическую. Запад открыто обвиняет Россию в газовой войне, а Кремль все отрицает и ставит ультиматумы: требует разделить Европу на сферы влияния и переписать правила игры на газовом рынке. Европейские страны готовят полувоенный план спасения населения и промышленности, а США с удовольствием замещают российский газ американским по заоблачным ценам.

Мировой топливный кризис начался еще осенью, и к середине зимы лишь обострился: вслед за дефицитным газом теперь дорожает еще и нефть. Особенно остро нехватка энергоресурсов ощущается в Европе, где счета за свет и газ для населения и бизнеса выросли в разы.

Почему Европа вдруг оказалась без газа и на грани замерзания? По нескольким причинам.

Две из них - временные: пандемия ковида и погода. Три другие - тлеющие долгосрочные. Они уходят корнями в мировоззренческие разногласия между Россией и Европой по поводу конкуренции на энергетическом рынке, права народов (прежде всего, украинского) на самоопределение и роли углеводородов в экономике ближайшего будущего.

От того, насколько быстро будут устранены эти причины, зависит, сколько продлится этот кризис, какой урон он нанесет Европе, как изменятся правила игры на газовом рынке и что будет с "зелеными" реформами в энергетике, призванными оставить в прошлом ископаемое топливо, за счет продажи которого живет Россия.

Запад: в кризисе виновата Россия

Россия традиционно обеспечивала треть потребностей Европы в природном газе, но с осени она резко сократила поставки. До середины января Запад воздерживался от прямых обвинений в адрес Кремля в газовой войне, однако после ультиматума Владимира Путина и угрозы нового нападения России на Украину, указал на него пальцем как на причину энергетического кризиса в Европе.

Поскольку "Газпром" - подконтрольный властям монопольный экспортер российского газа - не спешит поставлять дополнительные объемы в Европу, несмотря на рекордные цены, Запад укрепился во мнении, что Россия назло ЕС решила отморозить уши - но не себе, а европейцам.

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"Все это не имеет никакого отношения к рынку, - сказал на выходных неназванный представитель американского Белого дома. - Тут действуют совсем не рыночные силы. Налицо манипуляция".

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Аналогичные подозрения терзают Маргрет Вестагер. Она курирует антимонопольную политику Еврокомиссии.

"Когда компания ограничивает поставки в ответ на рост спроса, это наводит на определенные мысли. Такое поведение очень редко встречается на конкурентном рынке", - сказала она.

А чуть раньше глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль напрямую назвал манипулятором Россию и предположил связь между сокращением поставок газа в Европу и угрозами Кремля в адрес Украины.

"Мы считаем, что напряжение на европейском газовом рынке вызвано действиями России, - сказал он. - Низкие объемы прокачки в Европу совпадают по времени с усилением геополитической напряженности вокруг Украины".

В последние три месяца прошлого года Газпром сократил экспорт газа в Европу на 25%, несмотря на рекордные цены. Более того, он не закачивал газ в свои европейские хранилища, чем вызвал дефицит запасов в Европе и подстегнул цены.

Все это выдает руку Москвы в европейском газовом кризисе, полагает глава IEA, созданного богатыми странами-потребителями нефти и газа после крупнейшего нефтяного кризиса 1973-74 годов, который был вызван отказом арабских стран продавать нефть на Запад в отместку за поддержку Израиля в Войне Судного дня 1973 года.

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Слова Фатиха Бироля имеют внушительный вес, потому что он - главный часовой энергетической безопасности Запада.

Именно для таких случаев и было создано IEA - предупреждать развитые страны о надвигающихся кризисах и советовать им, как совместно предотвращать дефицит и скачок цен на энергоресурсы. Или быстро устранять последствия, если кризис все же разразился. Почти за полвека до этого дошло лишь трижды, причем дважды из-за войн (в Персидском заливе в 1991 и в Ливии в 2011) и один раз из-за стихии - после урагана "Катрина" в 2005-м.

Россия: в кризисе виновата Европа

Россия ответила, что она тут ни при чем, и политика тоже ни при чем. Во всем виноват Евросоюз и его попытки реформировать энергетику ради ужесточения конкуренции между поставщиками газа и борьбы с изменением климата.

"Меня несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как IEA, которое пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей, - сказал российский вице-премьер Александр Новак. - Никакого отношения к этому не имеет ни Россия, ни наша главная экспортирующая компания "Газпром"".

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Газпром предпочитает экспортировать газ по долгосрочным контрактам, где формула цены и объемы оговорены на годы вперед. Такие контракты позволяют ему брать кредиты на разработку новых месторождений и строительство новых трубопроводов.

Но Европа стремится к рыночному ценообразованию и требует переходить к торговле на открытом (спотовом) рынке, где никаких гарантий цены и объемов нет. Такое ценообразование позволит ей точно определить рыночную стоимость товара на основе общего баланса спроса и предложения, как это происходит с нефтью, без искажения картины со стороны двусторонних долгосрочных контрактов, как сейчас с газом.

С 2050 года ЕС хочет перевести все на биржу, но Россия резко против. Ее позицию не раз высказывал президент Владимир Путин, и она остается неизменной, подтвердил на днях вице-премьер Александр Новак.

"Налицо недальновидная политика Евросоюза… перейти от долгосрочных контрактов на спотовые, - сказал он. - Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы, но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика".

Россия недовольна еще и тем, что Германия не спешит с разрешением на ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря в обход Украины. Как только газопровод сертифицируют, через день поставки в Европу резко увеличатся, говорил еще в октябре президент Путин.

Как пережить зиму

Поскольку Запад признал газовый кризис в Европе политическим, а не рыночным, теперь он может позволить себе бороться с ним не рыночными, а чрезвычайными мерами.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Европа привыкла к трубопроводному газу, а сжиженный начала импортировать лишь недавно. Первый терминал в Роттердаме был открыт только в 2011 году

Власти пообещали субсидии населению и промышленности, чтобы не допустить недовольства, избежать торможения экономики и сдержать инфляцию. Италия выделила на эти цели 4 млрд евро, Швеция - полмиллиарда на компенсации почти двум миллионам семей.

Германия - промышленный мотор Европы и конечный пункт спорного газопровода "Северный поток" - пообещала дотации предприятиям и не исключила отказа от второй ветки газопровода, если того потребует защита европейских ценностей в конфликте с Россией из-за Украины.

"У нас нет выбора, даже если за это придется заплатить высокую экономическую цену, - сказала глава немецкого МИДа Анналена Бербок во время недавнего визита в Москву. - Германия подтвердила свою позицию: если поставки энергоресурсов используются в качестве оружия, это будет иметь последствия для газопровода".

Пока что Европа уверена в том, что не замерзет до весны, даже если Россия так и не увеличит поставки газа. Вопрос только в цене.

Дороговизна уже привлекает продавцов сжиженного газа, прежде всего из США. В новогодние праздники, когда запасы в европейских хранилищах истощились до исторических минимумов, а цены подскочили к историческим максимумам, к европейским берегам направилась армада газовозов.

Традиционно основным рынком для американского и ближневосточного сжиженного газа была Азия, но нынешние европейские цены настолько привлекательны, что отправленные было в Азию газовозы из Мексиканского залива разворачивались на полпути посреди Тихого океана, чтобы вернуться через Панамский канал в Атлантику и отправиться в Уэльс.

Не последнюю роль сыграл и достаточный запас газа в китайских хранилищах, благодаря чему Китай собрался экспортировать 45 газовозов до осени. Они не заменят Европе российский газ, но все равно ей на руку, поскольку избыток в Китае смягчит конкуренцию и цены на пока очень молодом и узком мировом рынке сжиженного газа.

Тем более что еще один активный потребитель - Бразилия - тоже выбыла из игры, поскольку сумела увеличить выработку на гидроэлектростанциях благодаря невероятно благоприятному сезону дождей и сократила закупки газа.

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Время газа вышло". Европейцы собираются отказаться от долгосрочных контрактов после 2049 года, а в будущем и вовсе перестать сжигать углеводороды

У Европы в запасе есть и чрезвычайные меры, вроде расконсервации угольных и атомных станций и наращивания собственной добычи.

Но это все временные и дорогие решения. Новый отопительный сезон не за горами, и упомянутые причины европейского энергетического кризиса не рассосутся к следующей осени.

Первые месяцы кризиса не заставили Европу отказаться от политики, из-за которой Путин называл Еврокомиссию "умниками". Она по-прежнему рассчитывает снизить зависимость от долгосрочных контрактов на закупку российского газа и со временем минимизировать сжигание ископаемых углеводородов.