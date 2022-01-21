Умер писатель Анатолий Найман - один из знаменательной четверки "ахматовских сирот"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

21 января 2022

Автор фото, Dmitry Rozhkov/Wikimedia

На 86-м году жизни в Москве скончался русский поэт Анатолий Найман. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила падчерица поэта, литературный критик Анна Наринская. Найман прожил долгую и плодотворную творческую жизнь, но имя его всегда было и остается тесно связанным с великой Анной Ахматовой.

И, на кладбищенском кресте гвоздима,

душа прозрела: в череду утрат

заходят Ося, Толя, Женя, Дима

ахматовскими си́ротами в ряд.

Это четверостишие - из стихотворения "Все четверо", написанного на смерть Анны Ахматовой в 1966 году поэтом Дмитрием Бобышевым. Ося, Толя, Женя, Дима - Иосиф Бродский, Анатолий Найман, Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев - четверка молодых ленинградских поэтов, сблизившихся в конце 1950-х начале 1960-х годов с тогда опальным, но от того не менее, если не более великим русским поэтом Анной Ахматовой.

Так они и вошли в историю после ее смерти - "ахматовские сироты", поэтические наследники Анны Андреевны, на долю которых выпала честь и огромная ответственность продолжить линию преемственности русской поэзии, от Серебряного века, неотъемлемой частью и символом которого была Ахматова, к современности второй половины ХХ века. Продлить классическую русскую традицию, несмотря, а то и вопреки господствовавшим в их время модернистским поэтическим новациям.

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Найман познакомился с Ахматовой в 1959 году. Стал ее литературным секретарем и даже соавтором - они вместе работали над переводами стихов "итальянского Байрона", крупнейшего романтического поэта Италии начала ХIХ века Джакомо Леопарди.

К тому времени Найман, родившийся в интеллигентной ленинградской семье в 1936 году, успел закончить Ленинградский технологический институт, в котором, пусть и в разное время, учились и еще двое из четверки "ахматовских сирот" - Евгений Рейн и Дмитрий Бобышев. Но тяга к поэзии превозмогла. Пробиться в официальную советскую литературу было в то время крайне тяжело, приходилось перебиваться переводами.

Мир поэтического, литературного андерграунда был в Ленинграде рубежа 1950-60-х годов чрезвычайно тесным. Слова "андерграунд" тогда еще не было, как не было еще и сформировавшегося лишь к середине 60-х самиздата. Неподцензурная поэтическая жизнь творилась в квартирах, точнее на кухнях.

Или в кафе. Даже не в кафе, а в небольших кафетериях. Для поэтов той поры главным местом встреч был предшественник ставшего легендарным уже в 1970-80-е годы "Сайгона" - кафетерий гастронома "Елисеевский" на углу Невского и Малой Садовой. Эта поэтическая культура так и вошла в историю литературы - "поэты Малой Садовой".

В отличие от воспитанной на авангардизме Маяковского и футуристов и тяготевшей к модернизму Москвы, ленинградцы ощущали себя частью петербургской традиции. Тем более, что великая наследница ее Анна Ахматова была совсем рядом - в своей тесной комнатке в коммунальной квартире на Фонтанке и на даче в Комарово.

Неудивительно, что многие из них - в первую очередь та самая четверка Бобышев, Рейн, Бродский и Найман - тянулись к Ахматовой. Уже сильно постаревшая, чувствовавшая закат жизни Ахматова с удовольствием принимала у себя молодую поэтическую поросль, видя в них продолжателей дела ее жизни.

Автор фото, Vasily Fedoseev/TASS Подпись к фото, Анна Ахматова за полтора года до смерти. 1 августа 1964 года. Ленинград.

"Ахматова учила нас не поэзии, не поэтическому ремеслу, - ему тоже, но походя, и, кому было нужно, тот учился. Это был факультатив. Она просто создавала атмосферу определенного состава воздуха", - вспоминал об этих временах Найман.

Уже в перестроечные годы, в 1989 году, Найман опубликовал книгу "Рассказы об Анне Ахматовой", открывшей читателю до тех пор малоизвестный и крайне увлекательный период истории русской литературы.

Это время так до конца дней и оставалось главной темой его творчества. Ему же посвящен и вышедший в 1997 году роман Наймана "Славный конец бесславных поколений".

В отличие от Бродского и Бобышева, Найман не эмигрировал, но мир нью-йоркской русской эмиграции, куда попали его друзья юности, был ему, конечно же, близок. В 2006 году он написал "Роман с "Самоваром" - историю создания легендарного "Русского Самовара", ресторана, а по сути дела, центра зарубежной русской культуры в Нью-Йорке. Основал его скончавшийся недавно Роман Каплан, а когда у ресторана наступили тяжелые времена, средства в него внесли, став его совладельцами, Иосиф Бродский и его друг Михаил Барышников.

Ну и, конечно, стихи. В стихах он тоже хранил верность своему поколению, своим друзьям. Вот что он писал в стихотворении "Прощание с Ленинградом":

Чем больше вас, тем меньше вас, друзья.

Иосиф. Женя. Дима. Миша. Боря.

Марина. Люда. Ксения. Марина.

Славинский. Вольф. Ефимов. Орданьян.

Мопс. Пизя. Вымя. Длинный. Несгибай.

Младенчество. Гимназия. Женитьба.

Я разбираю ваши имена,

как на могильном камне письмена.