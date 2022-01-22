В России и Украине лжеминируют школы. Кто за этим стоит?

Андрей Захаров

Би-би-си

20 минут назад

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Власти России включили Андрея Захарова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорила его в суде.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, С начала 2022 года по России прокатилась очередная волна лжеминирований

В России и Украине из-за сообщений о лжеминировании ежедневно эвакуируют десятки школ. Би-би-си выяснила, что в "Телеграме" есть более 20 сообществ, участники которых соревнуются, кто "заминирует" больше объектов. Некоторые пытаются еще и зарабатывать на этом.

Массовые минирования социальных объектов - в основном школ - начались в России примерно в конце 2021 года. Однако повальной эта волна стала уже в 2022 году.

Так, 20 января на улицу в мороз выгнали школьников Тюмени, Челябинска, Магадана, Барнаула, Сахалина. Причем речь не идет об эвакуации нескольких школ: занятия прерывались почти во всех средних учебных заведениях.

На Сахалине, помимо школ, была "заминирована" и мэрия Южно-Сахалинска. А за день до этого - детское отделение больницы в городе Корсакове.

С начала года из-за сообщений о лжеминировании были эвакуированы школы в Биробиджане, Волгограде, Екатеринбурге, Иванове, Липецке, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ростове-на-Дону, Саратове и Самаре. Накануне нового года в Уфе отправлялись на улицу школьники, а в Петербурге - судьи.

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21 января в Москве были эвакуированы сотрудники Центрального банка.

На многочисленных фотографиях с мест видно, как дети и взрослые стоят на улице и ждут, пока здание проверят на наличие взрывчатых веществ.

В Красноярске в итоге устали постоянно выводить школьников на улицу и пошли на хитрый ход: теперь там в учебных заведениях на постоянной основе дежурят сотрудники Росгвардии и полиции. А значит, бомбу никто занести не может.

Это не первая такая волна лжеминирований в России: в конце 2019 - начале 2020 года точно так же вставала работа судов, учебных заведений, храмов, торговых центров и даже бассейнов. Тогда за ней мог стоять вкладчик лопнувшей криптобиржи Wex, писала Би-би-си.

Но в этот раз число "минируемых" объектов выросла в восемь раз, утверждает глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Что общего у лжеминирований

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Местные власти скупо рассказывают о том, каким образом приходят сообщения о минировании и что в них написано. Однако общую картину Би-би-си удалось восстановить.

Сообщения приходят по электронной почте с анонимных адресов. Отправители используют многочисленные сервисы, которые позволяют делать временные ящики внутри одного аккаунта, - например, MsgSafe. Эти сервисы популярны, в том числе, среди хакеров и разного рода сетевых мошенников из-за высокой степени анонимности.

Создать можно сколько угодно анонимных адресов - но все равно нужно придумать какой-то логин. Здесь отправители используют тему ненависти или имена известных убийц. Например, школы Ростова-на-Дону от имени американского серийного убийцы Теда Банди. Арбитражный суд и учебные заведения Липецка "минировал" пользователь с именем "Смерть Идет", а школы Екатеринбурга - пользователь I hate 666 ("я ненавижу" по-английски и "число зверя" в христианстве).

Автор фото, Объединеная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Подпись к фото, Сообщение о лжеминировании от имени блогера Юрия Хованского, которое пришло в Смольнинский районный суд Петербурга

Часто совпадает и текст посланий: их авторы подражают признаниям подростков, которые в один момент решают взять в руки оружие и расстрелять одноклассников.

"Школа заминирована. Я всю жизнь всех ненавидел. Сегодня вы все почувствуете мою ненависть. Вам всем конец. Я взорву школу. Вы все умрете" (Екатеринбург).

"Я и моя банда отморозков заложили тротил более чем в двадцати школах по всему городу и у нас есть дробовики и патроны. Но трудно угадать вовремя, что это будут за школы. Тик-так, тик-так. Вы уже смотрели художественный фильм про Колумбайн основанный на реальной истории? Мы снимем для вас всех документальный!" (Липецк, пунктуация авторов сохранена).

В Хабаровске и Смоленске минирования шли от имени "Эдвина Симоновича" - судя по всему, фейкового персонажа, которого на паре сомнительных ресурсов упоминают в связи с историей массового убийства в начальной школе в Сэнди-Хук в США в 2012 году. В официальной хронике трагедии такого человека нет.

"Мы созданы, чтобы мстить каждому, кто не согласен с великим Эдвином Симоновичем. Мы вас не боимся. Вы расправились с нашим народом, мы расправимся с вашим народом в лице детей, школьников", - говорится в письме, из-за которого на улицу выгнали хабаровских школьников.

Что происходит на Украине

"В "минировании" школ Хабаровска заподозрили сторонников поляка", - с таким заголовком вышли местные "Аргументы и факты". В заметке говорилось со ссылкой на хабаровского чиновника, что письма о "минировании" пришли от имени Эдвина Симоновича, которого на тех же сомнительных ресурсах называют "известным польским музыкантом и художником".

В других регионах к поиску виноватых подошли чуть более серьезно.

В УФСБ по Свердловской области заявили, что сообщения о ложном минировании были "инициированы" из-за рубежа. А основной целью авторов писем была "дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе, а также отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона на заведомо негодные объекты" (цитата по РИА Новости).

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий тоже жаловался журналистам, что отправители находятся за границей.

Некоторые российские медиа по традиции обвинили во всем украинских соседей. Но точно такая же беда свалилась и на Украину.

Там, как и в России, ежедневно эвакуируют десятки школ. Так, 20 января пришли письма о том, что якобы заминированы все школы Винницы и Харькова, до этого - Бердянска, Днепра, Киева, Львова, Одессы, Ровно, Черкасс. "Минировали" даже офис украинского президента.

Автор фото, Andrei Ratmirov/TASS Подпись к фото, В Киеве из-за сообщений о лжеминировании пришлось эвакуировать даже офис президента

Власти Украины выдвигают версии о причастности России.

В Службе безопасности Украины заявили Украинской службе Би-би-си, что цель таких сообщений - "создать напряжение и панические настроения в обществе". Всего, по данным ведомства, с начала года произошло более 300 подобных случаев.

"Сообщения о лжеминировании - распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины", - настаивали там.

Однако некоторые косвенные признаки указывают, что за волнами в обеих странах могут стоять одни и те же люди.

Как и в России, украинские школы "минируют" с помощью анонимных электронных писем. Работу учебных заведений в Черкассах парализовали теми же словами, что и школы Ростова-на-Дону. Правда, с некоторыми ошибками в украинском:

"Я всю життя всех ненавидiв. Сьогоднi ви все відчуєте мою ненависть. Вам всiм кiнець".

"Я очень сильно надеюсь что умрут 500+ человек, я ненавижу этот мир!" (Одесса, письмо о лжеминировании торговых центров).

Школьников Бердянска выгнали на улицу анонимками от имени тиктокера Ивана Золочевского, который стал популярным в конце 2021 года. Его же именем воспользовались и злоумышленники, которые парализовали работу новосибирского метро в конце декабря.

В письмах в украинские школы, с которыми ознакомилась Би-би-си, чаще требуют деньги, чем в аналогичных сообщениях в российские учебные заведения. Но и в России встречаются анонимки с требованием заплатить выкуп, например, в Волгограде.

Кто может стоять за этой волной

Эта волна совпала с появлением в "Телеграме" сообществ, посвященных лжеминированиям, говорит глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Всего, по его подсчетам, существует более 20 таких каналов и чатов, в каждом - не более нескольких сотен читателей.

Администраторы каналов не скрывают, что именно они рассылают анонимные сообщения о минировании школ и других объектов. Их посты можно было бы принять за пустое бахвальство, если бы не несколько совпадений.

Например, 17 января в одном из сообществ появилось сообщение, из которого следовало, что администратор намерен "заминировать" торговые центры в Вольске Саратовской области.

"Устал я от этого мира, будут взорваны мои самодельные бомбы, одна кстати заложена под туалетом, гадайте сами в какой школе", - так заканчивалось письмо о минировании, которое было опубликовано в канале (пунктуация сохранена).

На следующий день в Вольске с утра и правда были закрыты несколько торговых центров из-за сообщений о лжеминировании.

19 января в другом канале появилось сообщение: "Завтра у всех учеников Харькова будет выходной". И на следующий день школы Харькова действительно прошли через эвакуацию.

Конкретная цель "минирования" - размыта. "Вполне может быть, там нет политической составляющей, "минерам" все равно, кого "минировать", - российские или украинские школы", - отмечает Игорь Бедеров.

Хотя в части сообщений есть требования выкупа, но зарабывают лжеминеры на другом - за 250 рублей они готовы парализовать работу любой школы, говорит Бедеров.

"Спасибо огромное, к нам сегодня мусора с собакой приходили, и ты ну или ваша группировка спасли нас на 2 урока", - такое сообщение от подписчика переслал в один из каналов администратор.

Служба безопасности Украины задержала студента колледжа из Кривого Рога, который, по данным силовиков, заказал минирование родного учебного заведения в одном из таких чатов в "Телеграме".

Кроме того, администраторы пытаются зарабатывать на обучении "сватингу", то есть рассылке анонимных сообщений о минировании, отмечает Игорь Бедеров. А также подписывают письма именами реальных людей, а потом вымогают у них деньги в обмен на прекращение использование их имен.

Кто именно администрирует эти каналы, не до конца понятно. В целом "минеров" много, они слабо следят за цифровой безопасностью: Бедеров утверждает, что о некоторых админах удалось собрать данные, которые показывают, что физически эти люди могут находиться в Украине.

В Красноярске правоохранительные органы задержали несколько подростков, которые рассылали анонимные письма по школам города, а возможно, и других регионов, передали в пятницу, 21 января, Интерфакс и ТАСС.

Корреспондент Би-би-си написал по контактным данным одного из каналов. Ответ пришел в виде голосовых сообщений: молодой человек - судя по голосу, очень молодой - куда-то спешил, на записи слышен скрип снега под быстрыми шагами. Он признался, что школы "минирует" не он, а больше специализируется на "минировании" метро.

Журналист Би-би-си уточнил у него, зачем он этим занимается.

"с тебя 1000₽ за мой ответ", - письменно ответил тот.

"Ну, вполне себе мотивация", - ответил корреспондент Би-би-си.

"кидаешь?!!" - возмутится "лжеминер".