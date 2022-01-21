Кадыров о похищении жены бывшего судьи: "Семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей"

час назад

Автор фото, Committee for the Prevention of Torture Подпись к фото, Зарема Мусаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о ситуации с женой экс-судьи Верховного суда Чечни Заремой Мусаевой, которую накануне чеченские силовики насильно увезли в Грозный из Нижнего Новгорода. Он пригрозил, что "семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Кадыров впервые прокомментировал случившееся с женой бывшего судьи Сайди Янгулбаева. Накануне чеченские полицейские пришли в квартиру в Нижнем Новгороде, где Янгулбаев живет с женой Заремой Мусаевой, и насильно увезли 59-летнюю женщину на допрос в Грозный. Адвокаты сообщили, что им показали постановление следователя, из которого следовало, что она якобы проходит свидетельницей по делу о мошенничестве.

Семья Янгулбаева назвала случившееся похищением. За месяц до этого силовики приходили с обыском к сыну экс-судьи Абубакару Янгулбаеву, бывшему юристу "Комитета против пыток" (одноименная организация была признана в России иностранным агентом), который в декабре сообщил о пропаже десятков родственников в Чечне.

Кадыров заявил через свой телеграм-канал, что Янгулбаевым трижды отправляли повестку с требованием явиться в Грозный. Поездка чеченских полицейских "была согласована с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством", настаивает глава Чечни.

Как утверждает Кадыров, 21 января Мусаеву доставили в Грозный. Там она якобы "напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза". По словам юриста Сергея Бабинца из "Комитета против пыток", женщина потеряла сознание после того, как ее схватили полицейские.

Родственники Мусаевой утверждают, что ее забрали из дома без верхней одежды и не взяли необходимые ей лекарства: она страдает диабетом и ей нужны регулярные уколы инсулина.

Вечером 21 января уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев опубликовал видео, на котором снят его разговор с Мусаевой. На нем женщина, отвечая на его вопросы, усталым голосом говорит, что ей предоставили необходимые лекарства и к ней не применяли насилие.

Кадыров считает, что Мусаева "уже заработала себе статью на реальный срок заключения": "Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела. "Правозащитники" окрестили происшедшее как похищение, хотя правоохранители совершали законные и согласованные оперативные действия".

Глава Чечни высказался и о самом Сайди Янгулбаеве, который работал в республиканском Верховном суде в 2012-2015 годах: "Почему Янгулбаев, замаравший судейскую репутацию и позорно сбежавший из Грозного, до сих пор судья с действующим статусом?"

Кадыров попросил Верховный суд России исключить Янгулбаева из рядов судей, "выгнать пинком из резерва и стереть напрочь его имя из истории судебного органа".

Автор фото, Committee for the Prevention of Torture Подпись к фото, Сайди Янгулбаев

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Кроме того, глава Чечни обратил внимание на одного из сыновей экс-судьи. "Этим человеком займутся компетентные органы", - пообещал он. Предположительно, речь идет об Абубакаре Янгулбаеве.

"Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня. Я знаю настроения в обществе, - заверил Кадыров. - Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа".

Из заявления Кадырова следует, что он связывает семью Янгулбаевых с "гнусными публикациями" в некоем телеграм-канале, в котором "отборными проклятиями и оскорблениями унижают" чеченцев.

Предположительно, речь идет об оппозиционном движении 1ADAT. В декабре 2021 года часть его материалов признали экстремистскими, а в ноябре Роскомнадзор заблокировал несколько связанных с ним ресурсов. Чеченские власти считают создателями движения сыновей Янгулбаева. Сами они это отрицают.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал случившееся с Заремой Мусаевой как "фантастическую историю", но добавил, что предпочитает "не верить таким сообщениям без подтверждений". "Если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то подает заявление в полицию и полиция начинает действовать", - сказал представитель Кремля.

Что происходит с семьей Янгулбаевых

Как рассказал Би-би-си юрист "Комитета против пыток" Сергей Бабинец, вечером 20 января к правозащитникам обратился Сайди Янгулбаев. Он сообщил, что к нему домой в Нижнем Новгороде пришли чеченские полицейские. Силовики показали постановление следователя следственного управления грозненской полиции о приводе Янгулбаева и его жены на допрос в качестве свидетелей.

Дело, в рамках которого захотели допросить супругов, было возбуждено по факту мошенничества с кредитами в 2019 году. Янгулбаев говорит, что они с женой ничего об этом не знают.

Как бывший судья он обладает неприкосновенностью - он продемонстрировал силовикам удостоверение, заявив, что его подписал Владимир Путин. Забирать мужчину полицейские не стали. Но, ворвавшись в квартиру и применив в силу к тем, кто был внутри, они забрали его жену.

Родственники Мусаевой обратились с заявлениями в полицию, Следственный комитет и ФСБ.

Правозащитники подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека в рамках 39-го правила. Оно дает суду право требовать от сторон разбирательства применения временных мер, необходимых для адекватного рассмотрения жалобы.

Сайди Янгулбаев в должности судьи успел поучаствовать в процессе над Русланом Кутаевым, которого в СМИ называют "первым политзаключенным" в Чечне (Кутаев был осужден на четыре года колонии за сбыт и хранение наркотиков на фоне конфликта с властями из-за организации конференции о депортации чеченцев и ингушей).

Но в ноябре 2015 года Янгулбаев потерял должность. В интервью Znak.com он рассказал, что его вынудили сложить полномочия. По словам Янгулбаева, его вместе с сыновьями Ибрагимом и Абубакаром увезли в резиденцию Кадырова из-за некоего поста в соцсетях с критикой главы Чечни. Там мужчин якобы избили, утверждает Янгулбаев. Издание запрашивало комментарий у пресс-службы Рамзана Кадырова, но ответа не последовало.

В 2017 году сына экс-судьи Ибрагима Янгулбаева арестовали по обвинению в экстремизме. По версии силовиков, он имел отношение к запрещенному сообществу, которое разжигало ненависть к русским. Янгулбаев-младший рассказывал, что к нему применяли пытки.

Через полтора года дело закрыли из-за частичной декриминализации "экстремистской" 282-статьи, а Янгулбаева выпустили из СИЗО. В 2021 году он обратился в ЕСПЧ с жалобой на пытки в грозненской полиции.

Другой сын экс-судьи, Абубакар, до недавнего времени работал юристом "Комитета против пыток". В декабре 2021 года он рассказал о пропаже нескольких десятков родственников в Чечне. С такими заявлениями выступили и другие чеченские оппозиционеры, об этом подробно писала Би-би-си.

В интервью "Эхо Москвы" Янгулбаев говорил, что связывает давление на свою семью с тем, что власти подозревают его и родственников в причастности к ведению телеграм-канала 1ADAT, в котором выходят критические публикации о событиях в Чечне. Он настаивает, что отношения к сообществу он не имеет.

Через несколько дней после рассказа о похищении дома у Абубакара Янгулбаева в Ставропольском крае прошел обыск. Мужчину допросили в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма. После этого он объявил, что уходит из "Комитета против пыток".

После того, как при обыске у правозащитника изъяли технику, издание РИА ФАН, которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, опубликовало материал о семье Янгулбаевых. В нем содержалась переписка, которую Абубакар якобы вел со своим братом Ибрагимом. Если верить этой переписке, можно сделать вывод, что они действительно имеют отношение к телеграм-каналу 1ADAT.