Скользкий сезон. Во сколько обходятся России зимние травмы и как с ними бороться?

Алексей Ильин

Би-би-си

32 минуты назад

Автор фото, Dmitry Feoktistov/Tass

Каждую зиму тысячи россиян попадают в больницы в результате гололедных травм. В разных городах страны с уборкой снега справляются по-разному: особенно много в Петербурге, где часто возникают ледяные коллапсы, а этой зимой дело дошло и до прокурорской проверки. Би-би-си попыталась выяснить, почему у властей из года в год возникают сложности с уборкой снега и льда и можно ли побороть гололедный травматизм.

В этом году зима в России выдалась особенно снежной. Только в январе сразу несколько крупных российских городов пострадали от последствий суровой погоды. В начале месяца дороги Волгограда покрылись коркой льда после ледяного дождя, из-за чего властям пришлось временно закрыть аэропорт; алтайские СМИ сообщали о взрывном росте обращений в травмпункты из-за гололедных травм в Барнауле.

В минувшие выходные стихия накрыла и Краснодарский край: впервые в истории региона там выпал 41 сантиметр осадков. Жители жаловались на полуметровые сугробы, перекрытия дорог и отмену поездов. Аэропорт Краснодара на несколько часов закрывался из-за снегопадов.

Мощные снегопады в середине января накрыли и Москву: синоптики сообщают, что высота снежного покрова в российской столице достигла рекордных 45 сантиметров, а месячная норма по осадкам уже превышена на 7%.

О сильных январских метелях сообщали жители Саратова, Оренбурга, Владимира и Тулы.

Ущерб на 30 миллиардов

Официальную статистику по числу гололедных травм российские ведомства не ведут.

В 2019 году Национальная ассоциация зимнего содержания дорог совместно с Финансовым университетом при правительстве России выпустила исследование, в котором попыталась подсчитать средний размер экономического ущерба из-за гололедных травм в стране.

На сайте ассоциации указано, что она действует на некоммерческой основе и "объединяет российских представителей отраслевых научно-исследовательских институтов, экологов и экспертов в различных сферах, производителей противогололедных материалов, снегоуборочной техники".

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Как рассказала Би-би-си руководитель аппарата ассоциации и одна из авторов исследования Анна Климентова, подсчет вели на примере одного российского города-миллионника - Перми.

По ее словам, Пермь является "вполне репрезентативным российским городом-миллионником с нормальной зимой, который примерно отражает картину во всех подобных городах". К тому же в исследовании согласился принять участие Пермский государственный медицинский университет имени академика Вагнера.

"Мы изучали статистику за пять лет, в том числе амбулаторные карты больниц за этот период. У нас получились закономерности, которые в принципе можно экстраполировать на другие города-миллионники, поскольку федеральные расценки на лечение гололедных травм везде одинаковы", - объясняет Климентова.

По подсчетам ассоциации, в городе с населением от 500 тысяч до 1,5 миллионов человек в среднем за зиму из-за гололеда на тротуарах и во дворах получают травмы около 7-8 тысяч человек. Таким образом, потенциальный экономический ущерб от гололедного травматизма для одного такого города может достигать 1 млрд рублей.

Автор фото, Alexander Ryumin/Tass Подпись к фото, Гололедные травмы причиняют российским городам миллиардные убытки

В эту сумму исследователи включили более десятка показателей, в том числе оплату госпитализации и больничных листов, траты на лекарства, оплату вызова скорой помощи и т.п.

"Если учесть, что в России 22 города имеют население от 500 тысяч до 1 миллиона человек и 13 городов - более 1 миллиона человек, то потенциальный негативный макроэкономический эффект от гололедного травматизма на федеральном уровне может оцениваться в размере более 30 млрд рублей в год", - говорит Анна Климентова.

В июле 2021 года российский кабмин распорядился выделить сопоставимую сумму - 25 млрд рублей - на лечение граждан, у которых выявили коронавирус.

Город "гололедных скандалов"

Наиболее громкий скандал разразился в январе в Санкт-Петербурге. Вскоре после новогодних каникул многие улицы города превратились в ледяной каток, в травмпунктах собирались огромные очереди из пострадавших.

Обледеневший город оказался в центре внимания СМИ (как региональных, так и федеральных) и блогеров, а в соцсетях появились сотни снимков горожан, катающихся на коньках прямо по замерзшим улицам.

Ситуация даже привлекла внимание следственных органов: 17 января прокуратура Петербурга начала проверку сообщений жителей города о получении травм при падении на гололеде.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал реформировать систему уборки улиц в городе, но при этом возложил вину за гололед на "лоскутное одеяло бизнеса", которое "не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан".

Весной прошлого года в Петербурге прошла серия обысков, связанных с делом о мошенничестве при исполнении контрактов на уборку улиц от снега. В итоге руководители двух компаний оказались под арестом, а ущерб городскому бюджету был оценен в 10 млн рублей.

В 2019 году УФАС по Санкт-Петербургу обратило внимание на то, что контракты на уборку дорог годами получают одни и те же компании, но никаких действий за этим не последовало. Как пишет издание "Важные истории" (российские власти признали его иностранным агентом), за последние два года только на пять из 55 конкурсов на уборку улиц заявилось больше одного участника.

Жалобы петербуржцев на плохую уборку зимних улиц звучат уже много лет. Причем горожане недовольны не только скользкими улицами, но и огромными сосульками на крышах, которые нередко приводили к серьезным травмам, а порой и к смертельным исходам.

По мнению урбаниста Алексея Радченко, одна из причин, по которым Петербург лидирует по числу "гололедных скандалов", состоит с системным кризисом управления, которому уже несколько лет.

"Городу не хватает ни специалистов, ни денег для организации такой работы. Недостаток системной работы не позволяет применять гранитную крошку и качественную механизированную уборку. Что вместе с масштабом города и дает такие результаты", - говорит Радченко в беседе с Би-би-си.

Еще одна причина - застройка XIX века. "В старом городе очень узкие улицы, там сложно работать снегоуборочной технике", - говорит ведущий научный сотрудник Московского НИИ химических реактивов и особо чистых веществ Юрий Орлов.

По словам Анны Климентовой, проблем добавляет и общее состояние тротуаров в Петербурге, которое "сегодня гораздо хуже, чем в городах-миллионниках меньшего значения вроде Перми, Екатеринбурга или Казани".

Нехватка дворников

Проблемы с уборкой снега после сильных снегопадов возникают в большинстве крупных российских городов. Часто коммунальные службы просто не в силах справиться со стихией из-за нехватки дворников.

В том же Петербурге число вакансий для дворников во время январских снегопадов выросло в 17 раз, сообщала пресс-служба сервиса поиска работы HH.ru.

"Когда наступает зима, дворников реально не хватает. С одной стороны, держать дворников "про запас" никто не хочет, поскольку это лишние расходы, а когда начинается снегопад, то тут уже некогда заниматься вопросами набора, и приходится убирать снег имеющимися силами", - говорит в беседе с Би-би-си руководитель проекта "Дом и двор" Павел Степура. Это - независимый проект для обмена информацией между жителями Москвы о проблемах ЖКХ своего района.

Автор фото, Vladimir Smirnov/Tass Подпись к фото, Дворники зимой работают больше, но доплат за переработки обычно не получают

Закрывать вакансии быстро не всегда получается, учитывая низкие зарплаты дворников и отток мигрантов во время пандемии, отмечает он.

Би-би-си ознакомилась с зарплатами дворников в нескольких российских городах на сайте HH.ru. В Петербурге первые вакансии дворников, выданные по запросу в поисковой системе, предусматривают зарплату в районе 30-35 тыс. рублей, а в Перми - лишь 15-20 тысяч. Самые высокие зарплаты у дворников в Москве: там можно найти вакансии с зарплатой до 60 тысяч рублей.

"Мало кто хочет такую тяжелую работу за такие небольшие деньги, поэтому у нас так много дворников привлекается из стран СНГ", - говорит Степура.

Сами дворники нередко жалуются на неоплачиваемые переработки. Например, в декабре 2018 года в московском районе Нагорный полицейские задержали около 30 дворников, которые требовали от управы дополнительных выплат зимой. Позднее четверо получили штрафы за незаконный митинг.

Ровно через год на акцию протеста вышли дворники Ломоносовского района столицы - они тоже были недовольны низкими зарплатами в зимний период. Этой зимой жалобы на условия труда приходят и из других городов: например, из Ставрополя или Уфы.

Вредные реагенты и "карта падений"

Помимо лопата и техники, в борьбе со снегом и гололедом используют специальные реагенты - в основном техническую соль. Нередко это тоже раздражает жителей: горожане жалуются на испорченную обувь и отравившихся домашних животных.

Как отмечает Юрий Орлов, часто беда в избыточном применении реагентов.

"Они должны применяться в меру, потому что избыточное плавление снега приводит к массе негативных явлений. Но их применяют в больших количествах, потому что проще расплавить снег, а не убирать его. В итоге страдает и обувь, и машины, и животные", - сетует эксперт.

Чтобы не наносить вреда экологии, следует уделять больше внимания механической уборке снега, а заледеневшие участки посыпать гранитной или мраморной крошкой, предлагает Орлов. "Это более экологично и гуманно для людей, хоть это сложнее организовать", - добавляет он.

Автор фото, Gavriil Grigorov/Tass Подпись к фото, Противогололедные реагенты часто вредят обуви, машинам и домашним животным

Уменьшить гололедный травматизм на тротуарах помог бы тщательный мониторинг травматизма, считают в Национальной ассоциации зимнего содержания дорог.

"Раньше в больничном листе была специальная графа "гололедный травматизм", но потом эту строку вычеркнули. Если эту графу вернуть, то в каждом городе легко можно было бы выстраивать карты падений", - говорит Анна Климентова.

Как правило, люди падают из года в год в одних тех же местах, и если это место обозначено на карте, то становится понятно, кто ответственный за уборку территории, и проще устранить проблему, объясняет она.

Опыт соседей

По качеству уборки снега Россию часто сравнивают с ее скандинавскими соседями с похожим климатом. Многие урбанисты и эксперты утверждают, что в Финляндии с последствиями снежных стихий справляются гораздо лучше.

"Вся Скандинавия и особенно близкая Петербургу Финляндия показывают прекрасный пример очень хорошей уборки и обращения со снегом. Проработанные нормативы, правильная инфраструктура и забота об экологии делает финские города такими же удобными и комфортными зимой, как и летом", - утверждает Алексей Радченко.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Хельсинки, как и Петербург, зимой часто заваливает снегом

Однако при сравнении качества уборки снега в российских и финских городах нужно учитывать количество жителей и автодорог, отмечает Юрий Орлов.

"В одной Москве живет людей больше, чем во всей Финляндии, плотность населения и плотность дорог в Москве и Петербурге гораздо выше, чем в Хельсинки. Интенсивность транспорта там тоже гораздо меньше, и дороги можно содержать под снежным накатом. Поэтому на уборку снега и льда там уходит гораздо меньше сил и средств", - объясняет он.

В Скандинавии тоже активно используют противогололедные реагенты, но там предпочитают не соль или песок, а более эффективные и экологичные варианты вроде гранитной и мраморной крошки, иногда смешанной с солью, рассказывает Климентова.

Еще одно важное отличие от российских реалий в том, что в Финляндии и многих других странах за уборку дворов и некоторых пешеходных зон отвечают не коммунальные службы, а сами жители, при этом власти жестко контролируют качество уборки. В итоге жильцы сами решают, как организовать уборку - либо они делят этот труд между собой, либо нанимают дворников.