Что стоит за заявлением Британии о планах России установить марионеточный режим на Украине?

Ольга Ившина

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Сообщения о перестрелках приходят ежедневно, но масштабных столкновений нет

В выходные МИД Великобритании выступил с заявлением, которое многие комментаторы назвали необычным. Британское дипломатическое ведомство обвинило Россию в попытке привести к власти на Украине пророссийских политиков и установить марионеточный режим в Киеве.

Но четверо из пяти перечисленных Лондоном политиков, с которыми, по данным Форин-офиса, поддерживают связи российские спецслужбы, сейчас живут в Москве, что делает их связи с Россией скорее публично доступной информацией, чем донесением разведки.

Заявление британского МИДа вызвало вопросы не только в России (Кремль ожидаемо назвал это откровенной дезинформацией), но и в Британии и на Украине.

“Это крайне необычный шаг. Правительство Великобритании, опережая США и союзников по блоку НАТО, подало сигнал, что еще одним потенциальным вариантом агрессии со стороны России может быть попытка дестабилизации ситуации внутри Украины. До этого момента на Западе уделялось чрезмерное внимание только военному аспекту противостояния”, - отмечает эксперт Королевского института международных отношений Джон Лоу.

Русская служба Би-би-си попросила экспертов проанализировать, что может стоять за действиями Форин-офиса.

О чем говорят формулировки заявления?

Автор фото, NurPhoto via Getty Images Подпись к фото, Британские разведчики используют особый набор фраз для обозначения вероятности тех или иных событий. Это делается для того, чтобы избежать недопониманий и разночтений между ведомствами (на фото - штаб-квартира МИ-6, британской службы внешней разведки)

Читая пресс-релиз, нужно иметь в виду, что в британском разведсообществе есть правила, регламентирующие, какие словосочетания можно использовать для передачи уверенности в оценке событий или данных.

Наибольшую известность получила формулировка highly likely ("с высокой степенью вероятности"), которую экс-премьер Британии Тереза Мэй использовала, описывая степень причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

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Журналисты российских государственных каналов тогда начали иронизировать над этой фразой. А глава МИДа России Сергей Лавров даже предположил, что highly likely - это какое-то изобретение британских дипломатов.

На самом деле highly likely - одна из семи формулировок, утвержденных для использования в докладах британской разведки для описания степени уверенности.

По сути, это табличка, составленная руководителем отдела анализа разведывательной информации кабинета министров. Она показывает, какую именно фразу надо использовать в зависимости от степени уверенности в оценке и вероятности свершения того или иного события.

В таблице всего семь строчек. В случае, если вероятность свершения события или степень уверенности в оценке составляет менее 5%, нужно использовать формулировку “отдаленная возможность”. Если шансы (или уверенность) составляют от 40 до 50%, это описывается как “реалистичная возможность”. Оценка от 80 до 90% обозначает "с высокой степенью вероятности” (то самое highly likely).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Лавров: Highly likely – это новое изобретение британских дипломатов

Такие формулировки разведчики используют как в своей внутренней переписке, так и в докладах для министерств. Правительству также рекомендовано придерживаться “таблицы разведотдела” при выборе формулировок во время публичных заявлений. Последние четыре года чиновники часто использовали эти словосочетания во время своих выступлений.

Так, в апреле 2021 года британский МИД заявил, что “разведывательные службы России с высокой степенью вероятности несут ответственность” за взлом программного обеспечения IT-компании SolarWinds.

В новом пресс-релизе Форин-офиса о событиях на Украине вместо словосочетаний из таблицы использована другая формулировка. “У нас есть информация, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками”, - заявили в Форин-офисе, перечислив имена пяти человек (более подробно о каждом из них можно прочитать здесь).

Наверняка в МИДе не случайно использовали именно такую расплывчатую формулировку, отмечает доцент кафедры разведки и безопасности Лейденского университета Томас Магуайр. “Во-первых, разведывательную информацию, которая легла в основу этого сообщения, никоим образом нельзя назвать четкой и исчерпывающей. Скорее всего, этот пресс-релиз был подготовлен быстрее, чем предыдущие официальные заявления по теме, - говорит он. - Поспешность может быть связана с сочетанием нескольких факторов. Это и опасения по поводу скорости развития событий вдоль украинской границы, и внутриполитические вопросы Великобритании”.

Магуайр считает, что это заявление, вероятно, было составлено специалистами по просьбе правительства Великобритании для того, чтобы поддержать заявления США, сделанные на прошлой неделе.

Кто источник?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пока стороны обмениваются заявлениями, украинские резервисты проводят тренировки в лесу под Киевом

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что в заявлении МИДа Британии нет указаний о том, откуда были получены обнародованные данные.

Sky News со ссылкой на свои источники в спецслужбах Британии сообщил, что МИД основывался на данных американской, а не британской разведки.

Но эти данные могли поступить и из Украины, считает глава Центра по изучению разведки и вопросов безопасности британского Университета Брунеля Кристиан Густафсон: “Исходя из того, как это выглядит, я предполагаю, что эта информация пришла в британский МИД по дипломатическим каналам из Украины. Но это предположение".

С ним заочно спорит другой исследователь - доцент Магуайр. “Люди, имеющие хорошие источники в правительстве Великобритании, подтвердили, что пресс-релиз МИДа основан на оценке разведданных с использованием как британских, так и американских источников. Вероятно, он был подготовлен аналитической группой Объединенного комитета по разведке в кабмине”, - считает эксперт.

Все опрошенные Би-би-си аналитики сходятся в том, что публичное заявление британского МИДа вряд ли могло быть сделано без консультаций с правительствами США и Украины.

“Это не только о внешней политике”

В Киеве к заявлению Великобритании некоторые отнеслись скептически.

“Это может быть сенсацией для тех людей, которые не осведомлены, что происходит в нашей стране. Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев и другие представители России, которых не называет английская разведка. Мы четко знаем фамилии, имена и отчества этих людей. Знаете, как говорится, а можно весь список огласить? Зачем вы их поддерживаете? Объявите, пожалуйста, всех. Гораздо интересней будет”, - сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью Би-би-си.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов: задача России – манипулировать

Он также подчеркнул, что вооруженный конфликт на территории Украины начался еще в 2014 году, но тогда Запад не обратил на это такого внимания, как сейчас.

“Если для политиков, которые находятся в Вашингтоне и других странах, это новость, то для нас это повседневность”, - отметил Данилов.

Бывший пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Василий Филипчук назвал британское заявление смехотворным.

“Этот сценарий [прихода к власти на Украине пророссийских политиков - прим. Би-би-си] сработает только при условии полномасштабного вторжения в Киев, - сказал Филипчук газете Guardian. - У нас в столице есть 100 000 человек с оружием в руках, и они будут сражаться… Может, и есть такой план, но это чушь собачья.”

Филипчук уверен, что пророссийские политики не смогли бы прийти сейчас к власти даже при частичной фальсификации результатов выборов. А попытка привести их к власти силой приведет к долгому и кровопролитному конфликту.

Автор фото, TASS via Getty Images

По данным последних соцопросов, на Украине рейтинг Евгения Мураева (именно его, по данным британского МИДа, Россия хотела бы поставить во главе марионеточного правительства), составляет около 5%.

“Вероятность того, что группа этих людей может получить власть на Украине в нынешних условиях, кажется крайне невысокой. Такая идея звучит как фантастика. Но в то же время история показывает, что Кремль не очень хорошо понимает процессы, происходящие на Украине. Российское руководство неоднократно показывало, что оно просто оторвано от украинской действительности. Так что, кто знает, может, разведка и правда добыла всю эту информацию”, - считает британский аналитик Лоу.

Его коллега профессор Густафсон предложил еще одну версию. Возможно, заявление британского МИДа адресовано не только Москве, но и британским политикам.