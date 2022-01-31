Кризис вокруг Украины: Кремль сравнил санкции Запада с атакой на российский бизнес

26 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинский военный на востоке страны

США и Британия готовят санкции на случай агрессии России против Украины, причем некоторые американские ограничения могут быть введены, даже если никакого вторжения не будет. Параллельно западные страны собираются продолжить предпринимать дипломатические усилия, чтобы выйти из кризисной ситуации. Кремль назвал заявления Лондона о возможных санкциях атакой на бизнес.

Подробнее о последних событиях, связанных кризисом вокруг Украины, в обзоре Би-би-си.

Что с санкциями США

Сенаторы США в воскресенье заявили, что близки к заключению соглашения по поводу законопроекта о санкциях против России за ее действия на Украине - в том числе о некоторых мерах, которые могут вступить в силу и без российского вторжения, об угрозе которого американские и европейские политики говорят с конца прошлого года.

"Я бы сказал, что мы уже находимся на линии в один ярд", - сказал в эфире Си-эн-эн демократ Роберт Менендес, возглавляющий сенатский комитет по иностранным делам (отсылка к американскому футболу - то есть "очень близко к воротам"). Менендес и республиканец Джим Риш рассчитывают завершить согласование уже на этой неделе.

Законопроект будет нацелен на крупнейшие российские банки и суверенный долг России, а также на предоставление большей военной помощи Украине, пишет Рейтер. Агентство при этом отмечает, что между сенаторами от двух партий все еще остаются разногласия - особенно по поводу того, вводить ли санкции против газопровода "Северный поток-2".

Менендес сказал, что некоторые санкции могут вступить в силу до возможного российского вторжения - за то, что Москва уже сделала, в том числе за кибератаки против Украины, "операции под чужим флагом" и попытки подорвать изнутри украинское правительство. Если же вторжение все-таки произойдет, последуют более жесткие санкции.

Киев же считает необходимыми и санкции "прямо сейчас", и дополнительные после любого вторжения, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире Си-би-эс. При этом она призвала не преувеличивать сообщения о растущей напряженности в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

"Никаких трений нет, - сказала она. - Мы можем провести некоторые дискуссии, и у нас могут быть разногласия. Но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером - и я бы даже сказала, стратегическим другом".

О трениях между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским на прошлой неделе сообщала Си-эн-эн. Зеленский в пятницу дал брифинг для иностранных журналистов и заявил, что ситуация на границах Украины достаточно обострена, но не сильнее, чем в прошлом году. "Нам не нужна эта паника, - говорил украинский президент. - Паника на рынках, паника в финансовом секторе. Во сколько это обходится нашему государству!"

Отвечая на вопрос о том, что Киев, возможно, "преуменьшает риск" возможного российского вторжения, посол Маркарова заявила: "Мы не преуменьшаем риск. На самом деле мы видим ситуацию таким же образом, и мы видим наращивание, и мы также знаем, на что способна Россия". "Но в то же время, чтобы защитить нашу страну, мы не можем позволить себе паниковать", - добавила она.

В четверг высокопоставленные чиновники администрации Байдена проведут секретный брифинг для сенаторов. США при этом хотят сохранить неопределенность относительно конкретного содержания пакета санкций, которые могут быть введены в случае агрессии, заявила Си-би-эс замгоссекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, это необходимо для наиболее эффективного воздействия на Москву.

Что с британскими санкциями

В понедельник в британском парламенте представят законопроект, который позволит расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем, - на случай вторжения России на Украину. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Под санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

Министры нацелятся на британские инвестиции олигархов и компаний, связанных с Кремлем, в рамках нового жесткого режима санкций, если Россия вторгнется на Украину, пишет Times.

"Мы хотим расширить охват, чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", - заявила Трасс.

Как сказал источник Times, новые санкции могут изменить представление о стране, где укоренились российские деньги.

Трасс на этой неделе посетит Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже поблагодарил ее за готовность ввести против России масштабные санкции.

"Благодарен моему британскому коллеге и другу Лиз Трасс за ее решительную позицию. Такие меры, как санкции против российских финансовых интересов в Великобритании, могут ударить по больному месту России", - написал он в "Твиттере".

Реакция Москвы

Россия ответит на санкции, если Британия пойдет на такие шаги, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о "неприкрытой атаке на бизнес".

"Атака одной отдельно взятой страны на российский бизнес, конечно, подразумевает ответные меры, и эти меры будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов", - сказал Песков.

"Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", - добавил он.

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Британии в издевательском ключе. "Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!" - написала она в телеграм-канале, добавив, что у Лондона "списочек имеется, кого из коррупционеров Россия просила выдать".

ЕС также готовит пакет санкций в отношении России из-за обострения ситуации вокруг Украины. Как писала на прошлой неделе газета Financial Times, они могут коснуться энергетического сектора России, в том числе новых газовых проектов.

В ожидании дипломатии

Ожидается, что Трасс и министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибудут на переговоры в Москву в ближайшие несколько дней. Премьер-министр Борис Джонсон собирался провести телефонный разговор с Путиным.

Джонсон отменил готовящийся визит в Японию, сообщило агентство Киодо Цусин. Его источники связали это с "обострением ситуации вокруг Украины".

Госсекретарь США Энтони Блинкен, вероятно, проведет на этой неделе еще один разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила Нуланд.

Они уже встречались в Женеве. На этой площадке Москва требовала от США предоставить гарантии нерасширения НАТО на восток. Вашингтон же требовал исключить любую агрессию в отношении Киева. Те переговоры закончились безрезультатно.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг категорически отвергает требование о нерасширении альянса и гарантий невключения в него Украины. Чем более агрессивно Москва будет себя вести, тем больше натовских сил она получит ближе к российским границам, заявил он, выступая в той же утренней программе Би-би-си Sunday Morning, что и Трасс.

При этом НАТО не планирует в случае вторжения России размещать войска на Украине, не являющейся членом альянса, сказал Столтенберг.

"У нас нет планов отправки войск НАТО на Украину... Мы концентрируемся на оказании поддержки", - заявил он. "Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО и быть сильным и высоко ценимым партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений", - добавил он.

Учения идут

Тем временем российские военные, прибывшие в Беларусь на учения "Союзная решимость", развернули на территории страны систему управления войсками. Маневры пройдут с 10 по 20 февраля. Тема учений - отражение внешней агрессии.

Западные страны опасаются, что белорусская территория может быть использована в качестве плацдарма для возможного вторжения на Украину. Москва заявляет, что учения никому не угрожают.

Учения с прошлой недели проводятся и на четырех флотах ВМФ России.

В ночь на понедельник министерство обороны опубликовало видео о том, как Северный флот отработал поиск подлодок в Норвежском море.

Учения в Черном море уже завершились, на базы вернулось более 20 кораблей, сообщил Черноморский флот в понедельник.

Павел Аксенов, корреспондент Русской службы Би-би-си

В минувшие выходные в украинский аэропорт Борисполь прибыло несколько транспортных самолетов из стран НАТО. 30 января из Варшавы прилетел военно-транспортный самолет C-295M ВВС Польши. Что было на его борту, неизвестно. C-295M - средний транспортный самолет грузоподъемностью около семи тонн.

Варшава рассматривает вопрос о передаче Киеву военной помощи, но буквально накануне прилета польского военного борта министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita, что на тот момент никаких военных поставок из Польши не было.

В тот же день во Львове приземлился транспортный CC-177 Globemaster III ВВС Канады. На прошлой неделе Канада объявила, что окажет Украине военную помощь - расширит присутствие военного персонала в рамках программы обучения Unifier до 400 человек, а также поставит нелетальное вооружение.

Вечером в воскресенье в Борисполь прилетел очередной британский военно-транспортный самолет - Airbus A400M вылетел с военной базы в Оксфордшире. За день до этого транспортный самолет доставил в Киев военный груз из США. Это уже пятая такая поставка в январе.