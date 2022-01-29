Грейфрайерс Бобби и другие собаки, увековеченные в скульптурах за верность человеку

Грэм Фрейзер

BBC Scotland

36 минут назад

Автор фото, Peter Zoeller/PA Media

150 лет назад в январе умер скайтерьер по кличке Грейфрайерс Бобби, чья преданность хозяину прославила его на весь мир. Его история - лишь один из множества примеров собачьей верности, настолько трогательной, что люди ставят псам памятники.

История Бобби увековечена в книгах, фильмах и знаменитой статуе, ставшей популярной достопримечательностью Эдинбурга. Но, конечно, он - не единственный пес, удостоившийся памятника. Корреспондент BBC Scotland рассказывает истории наших четвероногих друзей, вызывающие восхищение и благодарность.

(В России, разумеется, тоже ставят памятники собакам, а собачьи скульптуры пользуются не меньшей популярностью, чем на Западе - достаточно вспомнить четырех немецких овчарок на станции метро "Площадь Революции" и их отполированные (на удачу!) сотнями тысяч рук бронзовые носы. - Примечание Русской службы Би-би-си)

Грейфрайерс Бобби, верный и преданный

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Нос Бобби отполирован руками туристов

Владелец Бобби Джон Грей по прозвищу Олд Джок служил в эдинбургской полиции. Хозяин и пес прожили душа в душу два года. В феврале 1858 года Грей умер от чахотки и был похоронен на кладбище Грейфрайерс.

Целых 14 лет, до самой своей смерти 14 января 1872 года, верный друг охранял могилу хозяина, отлучаясь лишь в соседний ресторан, где его кормили. По названию кладбища жители прозвали пса Грейфрайерс Бобби.

В 1867 году его хотели уничтожить как бесхозную собаку, но этому воспротивился глава городской администрации Эдинбурга сэр Уильям Чемберс. Бобби получил латунный ошейник с гравировкой: "Грейфрайерс Бобби от Лорд-мэра, 1867, разрешено". Ошейник выставлен в музее истории города.

Бобби завоевал сердца горожан. Поскольку хоронить животное на людском кладбище не полагалось, пес упокоился рядом со входом, напротив паба, названного в его честь Greyfriars Bobby.

Через год по инициативе известной благотворительницы баронессы Анджелы Бердетт-Кутс на могиле была установлена его бронзовая статуя в натуральную величину. В 1981 году рядом с ней появилась плита из красного гранита с надписью: "Пусть его верность и преданность будут примером всем нам". Плиту торжественно открыл двоюродный брат королевы герцог Глостерский.

В 1912 году писательница Элеонор Аткинсон посвятила Бобби книгу. В 1961 году студия Уолта Диснея выпустила о нем кинокартину. В 2005 году в Британии сняли еще один фильм о Бобби.

Туристы со всего мира любят фотографироваться на фоне памятника Бобби и вывески паба с его именем и тереть собачий нос "на счастье". Заблестевший нос городскому совету пришлось отреставрировать.

Фала, почетный рядовой армии США

Автор фото, KAREN BLEIER/AFP via Getty Images Подпись к фото, Франклин Рузвельт и его Фала

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Многие президенты США держали в Белом доме своих питомцев. Самый знаменитый из них - шотландский терьер Фала, принадлежавший Франклину Рузвельту, запечатленный рядом с ним на многочисленных фото и ставший неотъемлемой частью его имиджа.

Президент очень любил свою собаку, всегда сам кормил ее и часто брал в поездки, в том числе на встречу с Уинстоном Черчиллем в августе 1941 года на острове Ньюфаундленд, где была подписана Атлантическая хартия.

Фала фигурировал в ролике об одном типичном дне в Белом доме, снятом студией Metro-Goldwyn-Mayer, и серии мультфильмов "Господин Фала из Белого дома". Его выходки широко освещались прессой. Он был объявлен почетным рядовым армии США, а во время боев в Арденнах американские военные использовали слово "Фала" как пароль.

В 1944 году в ходе инспектирования военных объектов на Алеутских островах президент забыл Фалу на одном из них и отправил за псом эсминец - само собой, за счет налогоплательщиков.

Приближались очередные выборы. Республиканцы подняли шум. В предвыборной речи 23 сентября 1944 года, одном из первых выступлений американских политиков, транслируемых по телевидению, Рузвельт пошутил, что сам он не возражает против критики в свой адрес, но Фала очень сердится.

Верный друг пережил хозяина на восемь лет. На памятнике Рузвельту в президентском мемориале в Вашингтоне они изображены вместе.

Сержант Гандер, любимец канадских солдат

Автор фото, Courtesy of the town of Gander Подпись к фото, Канадцы любят и помнят Сержанта Гандера

Так звали собаку породы ньюфаундленд, бывшую любимцем и талисманом подразделения канадских королевских стрелков.

Во время обороны Гонконга в декабре 1941 года Сержант Гандер дважды спасал жизни солдат, а на третий раз погиб. Он схватил зубами брошенную японцами гранату и успел отнести ее подальше от людей.

В 2000 году Сержант Гандер был посмертно удостоен медали Мэри Дикин - учрежденной в 1943 году британской награды для животных с выбитой на ней надписью "Мы тоже служим", которую называют неформальным эквивалентом Креста Виктории.

В мемориальном парке в городе Гандер в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор ему установлен памятник.

Чудо-пес Бобби

Автор фото, Rick Obst/Flickr Подпись к фото, Бобби даже сыграл самого себя в кино

Эта история могла бы родиться в Голливуде.

В 1923 году пес Бобби путешествовал с хозяевами в автомобиле по штату Индиана. На него накинулась собачья стая, он убежал и пропал. Семья вернулась в Силвертон, штат Орегон, с разбитым сердцем, смирившись с тем, что никогда больше не увидит своего любимца.

К их великой радости и удивлению, спустя полгода отощавший и грязный пес прибежал домой. Расстояние от места его исчезновения до Силвертона составляет 4023 километра. Судя по сбитым лапам, весь этот путь он проделал "на своих четырех".

Возвращение собаки, прозванной после этого Чудо-псом Бобби, стало общенациональной сенсацией. О нем писали газеты, в честь события отчеканили памятную медаль.

В 1924 году Бобби сыграл самого себя в немом фильме "Зов Запада". Он умер в 1927 году и был увековечен в памятнике на одной из улиц Силвертона.

После таких историй с особым чувством пересматриваешь "Дорогу домой" (американский фильм 1993 года о похождениях двух собак и кошки, добирающихся на родину через огромное расстояние).

Хатико, самый верный друг

Автор фото, Alexei Zavrachayev/TASS via Getty Images Подпись к фото, Памятник верному Хатико - известная достопримечательность Токио

Как и в случае с Грейфрайерс Бобби, это история собачьей преданности.

Пес породы акита-ину жил в Токио в начале 1920-х годов. Его хозяин, университетский профессор Уэно, каждое утро отправлялся на работу по железной дороге. Хатико провожал его на станцию Шибуя, а вечером прибегал туда, чтобы встретить.

В 1925 году профессор скоропостижно скончался на работе. Десять лет, до самой своей смерти, Хатико в одно и то же время приходил на станцию.

Там ему и установили памятник. Еще один воздвигли в 2015 году на территории Токийского университета. Скульптура изображает встречу, которая так и не состоялась.

О Хатико сняты два фильма - в 1987 году в Японии и в 2009 году в Голливуде. В американской картине "Хатико: Самый верный друг" профессора сыграл Ричард Гир.

Балто, герой Америки

Автор фото, Bettmann/Getty Images Подпись к фото, Балто на открытии памятника самому себе, рядом с ним Гуннар Каасен (1925 год)

Черный сибирский хаски Балто, названный так в честь известного норвежского полярника, был вожаком собачьей упряжки на Аляске. Он и его ездовой Гуннар Каасен прославились участием в броске длиной в 1084 километра сквозь опасные дебри и слепящую пургу, чтобы доставить сыворотку в город Ном, где в начале 1925 года случилась вспышка дифтерии.

Лекарство замерзло, но не испортилось. Были спасены несколько тысяч человек. На последнем 73-километровом участке драгоценный груз везла упряжка Каасена.

Путники едва не погибли при переправе через реку Топкок. По словам Каасена, Балто, считавшийся прежде посредственной ездовой собакой, спас его, отыскав дорогу в буране, когда ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки.

Балто стал героем Америки. Ему немедленно поставили памятник в нью-йоркском Сентрал-парке и сняли о нем фильм.

Балто гастролировал по разным городам, собирая толпы народа. Когда выяснилось, что организатор тура держит его на цепи, доброхоты собрали две тысячи долларов, выкупили пса и с комфортом разместили в зоопарке Кливленда, где он жил до 1933 года.

Некоторые части бронзового изваяния Балто до блеска отполированы детьми, обнимающимися с ним и карабкающимися на него.

Канарские собаки площади Санта-Ана

Автор фото, Emmanuele Contini/NurPhoto via Getty Images Подпись к фото, Собаки охраняют собор

Площадь перед кафедральным собором Святой Анны в столице острова Гран-Канария Лас-Пальмасе уставлена изваяниями собак в различных позах.

Они появились там потому, что считается, будто название "Канары" происходит от латинского canis - "собака". Якобы испанские мореплаватели первым делом увидели на берегу множество собак, принадлежавших местному народу гуанчей.

Историки говорят, что название архипелага не связано ни с собаками, ни с канарейками, но миф глубоко укоренился в массовом сознании. Площадь с собаками стала символом города, популярной туристической достопримечательностью и местом для фотографирования.

Собака Морли, символ возрождения

Автор фото, Johnstown Area Heritage Association Подпись к фото, Скульптура украшала хозяйский сад, а потом стала символом города

Памятник в Джонстауне, штат Пенсильвания, установлен не в честь реально существовавшей собаки. Это викторианская садовая скульптура, принадлежавшая жителю по имени Джеймс Морли.

В 1889 году в Джонстауне случилось катастрофическое наводнение, в результате прорыва дамбы погибли 2209 человек.

Скульптуру унесло потоком воды, но затем ее чудом нашли в целости и сохранности среди грязи и обломков и установили в городском парке как символ возрождения города.

Существует местное предание о собаке, спасавшей людей во время наводнения.

После реставрации изваяние перенесли в музей истории города.

Верные Вагья и Фидо

Автор фото, Sailko, Borgo San Lorenzo/Creative Commons Подпись к фото, Фидо стал знаменитым в Италии после Второй мировой войны, и его историю рассказывали в газетах и журналах

Истории о собачьей верности умершим хозяевам популярны во всем мире.

В горном форте Райгад в индийском штате Махараштра стоит памятник собаке по имени Вагья, принадлежавшей правившему в XVII веке радже народности маратхов Шиваджи. Рассказывают, что Вагья бросилась в погребальный костер хозяина. В 2011 году памятник был разрушен вандалами, но затем восстановлен на прежнем месте.

Другой случай произошел в Италии. В 1941 году рабочий Карло Сориани из Борго-Сан-Лоренцо, что неподалеку от Флоренции, увидел на обочине дороги бездомного раненого пса, подобрал его, вылечил и назвал Фидо (от итальянского fido, "доверяю").

Как его японский собрат Хатико, Фидо каждое утро провожал хозяина на работу и встречал по вечерам - только не на железнодорожной станции, а на автобусной.

В конце 1943 года Сориани погиб при налете союзной авиации. 14 лет пес ежедневно ходил на автостанцию. Он сделался местной знаменитостью и удостоился памятника.

Легендарный Гелерт

Автор фото, Mark Pocock Подпись к фото, Легенду о Гелерте в Уэльсе знают многие

Заканчивает наш рассказ о собачьей верности история довольно трагическая. Неизвестно, было ли все это на самом деле, но легенда гласит, что у жившего в XII веке валлийского принца Лливелина Великого была собака по кличке Гелерт.

Однажды, вернувшись с охоты, Лливелин обнаружил, что его маленький сын пропал - колыбелька была пуста. Увидев Гелерта с окровавленной мордой, он решил, что пес загрыз мальчика, в ярости выхватил меч и зарубил собаку.

Как написано на памятнике Гелерту, "вой умирающей собаки слился с детским криком". Принц оглянулся и увидел своего сына рядом с телом мертвого волка.

Оказалось, что Гелерт убил волка, напавшего на малыша (отсюда и кровь), и спас ребенка.