Ванесса Редгрейв: родовая актерская аристократия и радикальный политический активизм

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

28 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв на Каннском фестивале в 2016 году

30 января исполняется 85 лет со дня рождения Ванессы Редгрейв. За более чем 60 лет профессиональной работы эта замечательная актриса - продолжательница уходящей в глубь десятилетий подлинно аристократической английской актерской династии - завоевала безупречную репутацию в мире театра и кино. И не менее громкую, хотя не столь бесспорную репутацию своим неутомимым политическим активизмом. Юбилей - прекрасный повод попытаться сопоставить две стороны жизни этой незаурядной личности.

Само появление на свет Ванессы Редгрейв было обставлено экстраординарно, подлинно по-театральному. В день ее рождения, 30 января 1937 года, на сцене старейшего и самого авторитетного английского театра "Олд Вик" шел спектакль "Гамлет" с участием ярчайших звезд английского театра. Принца Датского играл Лоуренс Оливье, Офелию - Вивьен Ли, Лаэрта - ее отец Майкл Редгрейв. Сообщение о рождении девочки пришло прямо во время спектакля, и Оливье, нисколько не смущаясь, объявил в зал, что у Лаэрта родилась дочь, не преминув пророчески добавить: "Сегодня родилась великая актриса".

Автор фото, Gordon Anthony/Getty Images Подпись к фото, Знаменитый английский актер Майкл Редгрейв, его жена актриса Рейчел Кеймпсон и их новорожденная дочь "будущая великая актриса" Ванесса

Великий актер не ошибся. Ванесса выросла действительно в великую актрису, на счету которой "Оскар", два "Золотых глобуса", две премии Британской академии кино и телевидения BAFTA, одна из которых почетная, две телевизионные премии "Эмми", театральная премия "Тони", не считая многочисленных менее известных и престижных наград и бесчисленных номинаций. Она внесена в почетный "Зал славы" американского театра и удостоена высшей в Британии государственной награды Орден Британской империи, что означает и автоматическое присвоение титула "Дама" - женского эквивалента рыцарского титула "Сэр".

В то же время ее слава политической активистки нисколько не уступает, а временами даже затмевает ее актерскую славу. Она ярый и непреклонный борец за дело палестинцев, несмотря на методы политического террора, к которым нередко прибегают ее подопечные и жесткую непримиримую критику в ее адрес со стороны еврейских организаций. Она недвусмысленно стала на сторону чеченцев в их борьбе против России и заплатила 50 тысяч фунтов залога за обратившегося к британским властям с просьбой о политическом убежище Ахмеда Закаева, которого в России обвинили в соучастии в захвате заложников в театре на Дубровке и объявили в розыск. С тех пор Закаева она называет своим другом.

В то же время при всей серьезности и значительности и актерской карьеры, и политического активизма Ванессы Редгрейв, ей свойственна та невероятная легкость и готовность к любым самым эксцентрическим жестам, которая отличает подлинный аристократизм.

В году то ли 93-м, то ли 94-м я был свидетелем сцены, казалось бы, совершенно невероятной. Сергей Курехин устроил свою очередную искрометную "Поп-Механику" в Концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге. Оказавшаяся в городе по своим каким-то киношным делам Ванесса Редгрейв приняла участие в представлении, ничтоже сумняшеся согласившись совершить предписанное ей безжалостным провокатором Курехиным действие: …проползти по огромной сцене на четвереньках.

Великая актриса соблазнилась участием в провокационном шоу неведомого ей обаятельного молодого человека и проявила подлинный аристократизм, легко и с достоинством согласившись на спонтанно возникшую и высказанную с дерзким мальчишеским вызовом идею. Я, как ведущий концерта, присутствовал при этом разговоре и даже что-то переводил. Она правильно почувствовала в этой дерзости не стремление унизить, а действительно вызов, художественный вызов равного, готового - если и партнер признает в нем равного - преклониться перед отвагой и достоинством умной, смелой и очаровательной женщины.

Для того, чтобы понять, как все это сочетается в одном человеке, нужно понять корни Ванессы Редгрейв и в первую очередь осознать масштабы актерской династии, неотъемлемой частью которой она является. Да что там частью! В последние десятилетия, в особенности после смерти ее отца Майкла Редгрейва в 1985 году Ванесса - глава, матриарх этой династии.

Династия Редгрейвов

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Родившийся в 1908 году Майкл Редгрейв не был аристократом. В Англии, как и в любом сословном обществе, актерство, лицедейство не считалось занятием, достойным людей с уходящей в глубь веков благородной родословной. Но его становление и зрелость пришлись на пору, когда это отношение в первой половине ХХ века стало стремительно меняться.

Его поколение - сверстники и соратники Лоуренс Оливье, Ральф Ричардсон, Джон Гилгуд - закрепили начавшееся еще в конце XIX века усилиями новой драматургии движение театра от полубалаганной мюзик-холльной развлекательности к серьезному содержанию. Именно это поколение сделало театр предметом интереса высшей английской аристократии, а самих актеров поставило чуть ли не на один с нею уровень. Отсюда и присвоенные всей этой плеяде рыцарские звания.

И хотя отсчет охватывающей шесть поколений родовой актерской династии Редгрейвов принято вести именно от отца Ванессы Сэра Майкла Редгрейва, на самом деле уже и он родился в актерской семье. Отец его Рой Редгрейв немало времени провел, играя на сцене театров в тогда глубоко провинциальной Австралии, а по возвращению в Англию в 1910 годы успел сняться в дюжине первых немых фильмов. Мать, бабушка Ванессы, Маргарет "Дэйзи" Скудамор, всю жизнь провела на сцене, стояла у истоков Королевского Шекспировского театра на родине великого барда в городе Стрэтфорд-на-Эйвон, активно снималась в кино, и, надолго пережив мужа, успела застать актерский триумф сына Майкла и всего лишь год не дожила до присуждения ему в 1959 году рыцарского звания.

Майкл еще в Кембриджском университете начал играть и ставить спектакли в студенческом театре. В 1934 году начал профессиональную карьеру, которая прошла в Королевском Шекспировском театре и в театре "Олд Вик", впоследствии преобразованном в Национальный театр. Много снимался в кино (первая главная роль - у Хичкока в "Леди исчезает").

В 1935 году без большого желания принял предложение вступить с ним в брак (да, именно так!) от актрисы Рейчел Кемпсон, главная актерская карьера которой пришлась уже на послевоенные годы, когда она много и успешно снималась в кино ("Том Джонс", "Джейн Эйр", "Из Африки"). Сдержанность Редгрейва объяснялась, по его собственному признанию, его "мягко говоря, бисексуальностью". Рейчел это нисколько не смутило, и в 1937 году у них родилась дочь Ванесса.

Автор фото, Gordon Anthony/Hulton Archive/Getty Image Подпись к фото, Актриса Рейчел Кемпсон, жена Майкла Редгрейва, мать Ванессы, Корина и Линн Редгрейв в роли Ариэля в спектакле "Буря" по Шекспиру. 1935 г.

В 1948 году на съемках фильма Майкл познакомился с актером Бобом Мичеллом, который стал его любовником. Мичелл приобрел дом неподалеку от Редгрейвов, они жили практически одной семьей, он прекрасно относился ко всем трем детям, которые, в свою очередь, обожали "дядю Боба". Сам Майкл в 1959 году был удостоен рыцарского звания и умер в 1985-м признанным патриархом британского театра.

Брат Ванессы Корин родился в 1939 году. Вплоть до своей смерти в 2010 году он активно работал в театре и кино. Самые известные его кинороли - в фильмах "Человек на все времена", "Четыре свадьбы и одни похороны", "Энигма", "Сага о Форсайтах". Вслед за старшей сестрой тоже принимал участие в политической деятельности, хотя далеко не так активно, как Ванесса. Корин умер от рака простаты в 2010 году. В 1965 году у него родилась дочь Джемма, снимавшаяся в сериалах "Непридуманные истории" и "Доктор Кто". А в 1967 году сын Люк - будущий кинооператор.

В 1943 году у Ванессы и Корина родилась младшая сестра Линн. После дебюта в театре (1962) и в кино (фильм "Том Джонс", 1963) в Британии работала эпизодически (самая примечательная театральная роль - Маша рядом с Ванессой в чеховских "Трех сестрах) и большую часть жизни провела в Америке, играя в бродвейских театрах и в кино ("Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить" Вуди Аллена, "Паук" Дэвида Кроненберга, "Питер Пэн", "Кинси"). Умерла в Америке от рака груди в 2010 году, через месяц после смерти брата Корина.

Сама Ванесса в 1962 году вышла замуж за театрального и кинорежиссера Тони Ричардсона, оскаровского лауреата за фильм "Том Джонс" и постановщика таких знаменитых картин как "Оглянись во гневе", "Комедиант", "Вкус меда", "Одиночество бегуна на длинные дистанции", "Нед Келли". Прожили они недолго, всего пять лет, но успели родить двух детей. После Ванессы у Ричардсона были отношения со знаменитой французской киноактрисой Жанной Моро. При этом он, как и его тесть, был бисексуалом и умер от СПИДа в 1991 году.

Старшая дочь Ванессы и Тони Ричардсона Наташа Ричардсон прославилась ролями Мэри Шелли в фильме Кена Расселла "Готика", похищенной радикальными анархистами и присоединившейся к ним дочери миллиардера Пэтти Херст в одноименном фильме Пола Шредера и русской графини-эмигрантки в экранизации романа будущего нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро "Белая графиня", где ее партнерами были Рэйф Файнс и мать Ванесса.

Автор фото, TIZIANA FABI/Getty Images Подпись к фото, Мать и дочь Наташа Ричардсон и Ванесса Редгрейв сыграли мать и дочь графинь Белинских в фильме "Белая графиня". В центре режиссер фильма Джеймс Айвори

В 1994 году Наташа вышла замуж за знаменитого актера Лиама Нисона. После смерти отца собрала миллионы долларов в фонд борьбы со СПИДом. В марте 2009 года получила тяжелую травму головы на лыжном курорте в Канаде. Врачи квалифицировали смерть мозга, и семья была вынуждена принять решение отключить ее от системы обеспечения жизнедеятельности. Родившийся в 1995 году сын Наташи Ричардсон и Лиама Нисона Майкл - тоже актер, уже успевший прославиться ролями в фильмах "Голос Люкс" вместе с Натали Портман и "Снегоуборщик" вместе с отцом Лиамом Нисоном.

Младшая дочь Ванессы Редгрейв и Тони Ричардсона Джоэли Ким Ричардсон дебютировала в кино в 1968 году в возрасте трех лет в фильме своего отца "Атака легкой кавалерии". Поначалу хотела стать профессиональной теннисисткой, но семейные гены победили. На ее счету роли в таких известных фильмах как "Отсчет утопленников" Питера Гринуэя, "Король Ральф" вместе с Джоном Гудменом, "Патриот" вместе с Мелом Гибсоном, "День Триффидов", "Девушка с татуировкой дракона" и многие другие.

Ее муж - известный кинопродюсер Тим Беван, в послужном списке которого такие хиты, как "Четыре свадьбы и похороны", "Ноттинг Хил", "Дневник Бриджет Джонс", "Билли Элиот", "Вселенная Стивена Хокинга" и многие другие.

Автор фото, David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв с дочерью Джоэли Ким Ричардсон (справа) и внучкой Дэйзи Беван на вручении ежегодных театральных наград газеты Evening Standard. 18 ноября, 2018 г. Лондон.

Их дочь Дэйзи в возрасте шести лет дебютировала в продюсированном отцом фильме "Елизавета" с Кейт Бланшетт, а затем вместе с матерью сыграла в фильме "История с ожерельем" по роману Александра Дюма.

У самой Ванессы Редгрейв после развода с Тони Ричардсоном начались отношения с известным итальянским актером Франко Неро, в результате которых в 1969 году родился будущий сценарист и режиссер Карло Неро, поставивший в 1999 году фэнтази-триллер "Незваные" с матерью в главной роли.

Запутались? Немудрено. Семейство настолько разрослось, что, боюсь, даже царящая надо всей этой огромной и широкоразветвленной кино- и театральной династией 85-летняя Ванесса Редгрейв сама не без труда разбирается во всех хитросплетениях семейного древа.

"Явление из потустороннего мира"

Автор фото, Ellman, Bill/Mirrorpix/Mirrorpix via Getty Images Подпись к фото, Одна из первых ролей - Розалинда в шекспировской комедии "Как вам это понравится" на сцене Королевского шекспировского театра. 2 июля 1961 г.

Несмотря на в высшей степени театральную семью, и, в отличие от своих дочки и внучки, дебютировавших в кино или на сцене чуть ли не младенцами, Ванесса свою первую роль сыграла уже во вполне взрослом возрасте, в 21 год, уже получив диплом актрисы Королевской школы драматического искусства. Зато почти сразу же, в 1959 году, она попала в святую святых английской сцены - Королевский шекспировский театр, где уже очень скоро в спектакле "Кориолан" играла рядом с самим патриархом Лоуренсом Оливье, тем самым, кто в 1937 году возвестил всему миру о ее появлении на свет.

К тому времени она уже успела сняться в кино - ее кинодебют был тоже рядом с патриархом, на сей раз ее собственным отцом, Майклом Редгрейвом в фильме "За маской".

Поток театральных и киноролей с тех пор не иссякал. Если театр лишь укреплял ее и без того высокую благодаря фамилии репутацию внутри Британии, то кино очень быстро сделало ее всемирно известной. Тем более, что довольно скоро ее стали приглашать на главные, престижные роли широко известные и авторитетные в мире режиссеры.

В 1966 году она снялась в роли Джейн, главной героини легендарного фильма Микеланджело Антониони "Фотоувеличение", первой англоязычной картины уже тогда великого итальянца, в которой он, как никто другой, сумел точно ухватить и передать атмосферу "свингующего Лондона" середины 60-х.

Автор фото, Sunset Boulevard/Getty Images Подпись к фото, С Дэвидом Хеммингсом в фильме Микеланджело Антониони "Фотоувеличение". 1966 г.

В 1968-м живущий и работающий в Британии чешский режиссер Карел Рейш, прославленный к тому времени двумя лучшими картинами британского критического реализма "Такова спортивная жизнь" и "В субботу вечером, в воскресенье утром", пригласил ее на главную роль в фильм "Айседора" - о великой балерине 1920-х годов Айседоре Дункан, за которую она получила уже вторую оскаровскую номинацию.

Автор фото, LMPC via Getty Images Подпись к фото, Рекламный плакат к фильму "Айседора" о балерине Айседоре Дункан. В главной роли - Ванесса Редгрейв. 1968 г.

Была еще и третья, до тех пор, пока в 1977 году ей не вручили в Лос-Анджелесе заветную золотую статуэтку. Случилось это благодаря фильму "Джулия". Главной движущей творческой силой картины была писательница и драматург левых взглядов Лилиан Хеллман, задокументировавшая Гражданскую войну в Испании и в начале 1950-х годов подвергавшаяся преследованию со стороны Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности во главе с печально известным сенатором Маккарти.

"Джулия" - отчасти автобиографическая история двух женщин, двух подруг детства, тесно завязанных в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны и в симпатии к Советскому Союзу.

Неудивительно, что на две главные роли Фред Циннеман привлек двух актрис, откровенно левых политических взглядов. Лилиан играла Джейн Фонда, прославленная к тому времени своими активными выступлениями против войны во Вьетнаме, в особенности поездкой в 1972 году в Ханой, за которую она была прозвана "Ханойская Джейн" и проклята консервативной Америкой. На роль Джулии он пригласил Ванессу Редгрейв.

Редгрейв в этой роли превзошла себя. Вот как описывала игру своей партнерши Джейн Фонда:

"Ванесса - как явление из потустороннего мира. В ней есть загадка, неподвластная нам, смертным. Голос ее будто исходит из неведомых глубин, где познаны все тайны и испытаны все страдания. Смотреть, как она работает - это как вглядываться сквозь слои стекла, на каждый из которых нанесен какой-то мифический рисунок, слой за слоем, пока все они не сливаются в сплошную тьму, но даже и тогда ты понимаешь, что до самой глубины, самой сути ты все равно не дошел…"

Как бы одиозно в глазах истеблишмента ни выглядели тогда и "Ханойская Джейн" Фонда, и уже задекларировавшая свои марксистские взгляды Редгрейв, обе были уже широко известными и признанными актрисами, не говоря уже об их выдающейся актерской генеалогии (отец Джейн - легендарный герой вестернов Генри Фонда, родной брат - икона контркультуры 60-х Питер Фонда). К тому же Голливуд 70-х явно симпатизировал политической фронде, и фильм получил 11 оскаровских номинаций, три из которых стали наградами - в том числе Ванессе Редгрейв за лучшую женскую роль второго плана.

Несгибаемая страсть политического активиста

"Джулия" стала для Ванессы Редгрейв поистине пиком - и ее актерской карьеры, и полного накала противостояния с культурным и политическим истеблишментом.

Вовлеченность в политический активизм началась для нее еще в 1961 году, когда она принимала активное участие в деятельности так называемого "Комитета 100", созданного состоящей из ста человек группы британских общественных деятелей, политиков и ученых во главе с видным философом Бертраном Расселом. Главная цель и главная составляющая активности "Комитета 100" была в борьбе за ядерное разоружение.

Автор фото, Staff/Mirrorpix/Getty Images Подпись к фото, Антиядерная демонстрация в центре Лондона на Трафальгарской площади под лозунгом "Запретить бомбу!". В центре - Ванесса Редгрейв. Слева от нее - писатели Дорис Лессинг и Джон Осборн. На переднем плане драматург Шила Делани. 17 сентября 1961 г.

В начале 70-х, на волне массовых молодежных движений в странах Запада, Ванесса вместе с братом Корином вступила в так называемую Рабочую революционную партию - откровенно троцкистское ответвление распавшейся Революционной Коммунистической партии Британии. Пару раз она даже пыталась от партии баллотироваться в парламент, но всякий раз набирала не более нескольких сот голосов.

В середине 70-х ее внимание переключилось на поддержку борющихся с Израилем палестинцев и Организации освобождения Палестины (ООП), во главе которой тогда стоял Ясир Арафат. Она продюсировала и читала закадровый текст в вышедшем в 1977 году документальном фильме "Палестинец".

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, С членами Организации Освобождения Палестины во время съемок фильма "Палестинец". 1977 г.

28 марта 1977 года перед зданием лос-анджелесского Центра музыки, где проходила церемония вручения Оскаров, в том числе и Ванессе Редгрейв за ее роль в фильме "Джулия", члены так называемой "Лиги защиты евреев" - радикальной еврейской молодежной организации во главе с раввином Меиром Кахане - сжигали чучела Редгрейв и устроили пикет здания, протестуя против поддержки ею ООП. Получив "Оскара", Редгрейв в своей речи поблагодарила Академию за "отказ поддаться угрозам небольшой группы сионистских хулиганов, поведение которых оскорбляет статус евреев во всем мире, их героическую борьбу против фашизма и угнетения".

Это, однако, ей мало помогло. Ведущий церемонии осудил Редгрейв. А автор вышедшей в 2014 году ее биографии Дэн Каллахан писал: "Скандал на церемонии, ее речь и последовавшая за нею негативная реакция прессы оказали разрушительное воздействие на ее возможности сниматься в течение нескольких последующих лет".

И действительно, поток ролей для нее на время если не иссяк, то истончился - традиционно насыщенный евреями и не менее традиционно лево-ориентированный Голливуд был готов простить ей марксистские убеждения, но не был готов равнодушно взирать на любые проявления антисемитизма.

Скандалы продолжались. В 1980 году Редгрейв снялась в роли узницы нацистского концлагеря французской пианистки-еврейки Фани Фенелон в телевизионном фильме "Тянуть время", снятом по ее мемуарам "Музыканты Освенцима". За эту роль она была удостоена телевизионной премии "Эмми", что не помешало самой Фенелон, Центру Симона Визенталя и Конгрессу американских евреев выступить с протестом против участия Редгрейв в этом фильме из-за ее поддержки ООП.

Автор фото, CBS Photo Archive/Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв в роли узницы нацисткого концлагеря, французской пианистки-еврейки Фани Фенелон в телевизионном фильме "Тянуть время". Из-за поддержки ею движения палестинцев этот выбор продюсеров подвергся жесткой критике со стороны еврейских организаций.

Раввин Центра Симона Визенталя Марвин Хеир отправил продюсерам фильма телеграмму следующего содержания: "Ваш выбор - свидетельство бесчувственного равнодушия к десяткам тысячам выжившим узникам концлагерей, для которых появление в картине госпожи Редгрейв является не чем иным как кощунственным оскорблением памяти миллионов замученных. Сравнить его можно лишь с тем, как если бы Эдгар Гувер [глава ФБР в 1960-е годы, активно противостоявший борьбе афроамериканцев за гражданские права - Би-би-си] был бы утвержден на роль Мартина Лютера Кинга".

В 1984 году Редгрейв подала в суд на Бостонский симфонический оркестр, утверждая, что ей отказали в заранее оговоренном выступлении с оркестром из-за ее поддержки ООП. Лилиан Хеллманн - та самая, по книге которой была снята оскароносная "Джулия" и сама еврейка - выступила на суде в защиту Ванессы. Редгрейв процесс выиграла.

В 2002 году она заплатила 50 тысяч фунтов залога за Ахмеда Закаева, добивавшегося - несмотря не требования России о его выдаче по обвинению в терроризме - политического убежища в Британии. На пресс-конференции она заявила, что в случае выдачи опасается за жизнь Закаева, который умрет в России "из-за сердечного приступа или по какой-нибудь другой загадочной причине". В немалой степени благодаря участию Редгрейв лондонский суд отказал России в просьбе о выдаче Закаева.

Автор фото, NICOLAS ASFOURI/Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв и Ахмед Закаев перед зданием лондонского суда, принявшего при поддержке Редгрейв решение отказать России в экстрадиции Закаева. 13 ноября 2003 г.

В 2004-м Ванесса вместе с братом Корином организовала еще одну политическую партию - Партию мира и прогресса, главная задача которой была добиться вывода британских войск из Ирака. Партия, несмотря на поддержку нескольких политических активистов во всем мире, в том числе Анны Политковской, просуществовала недолго и год спустя, в 2005-м была распущена.

Осень матриарха

Столь активная гражданская и политическая деятельность не мешала и не мешает Ванессе Редгрейв не забывать о своей основной профессии. Все эти годы она постоянно, неустанно работает - и в театре, и в кино, и на телевидении.

Ее роли исчисляются многими-многими десятками, и, пусть столь громкого успеха как Оскар за "Джулию" они ей больше не приносят, она без труда преодолела трудный для многих актрис переход к возрастным ролям и сегодня выступает как явный матриарх - царствующая королева британского театра и кино.

Главных ролей у нее не много, но в каждой Ванесса Редгрейв проявляет и свой неувядающий талант, и свою незаурядную человеческую и творческую индивидуальность.

Из ролей последних лет особо запомнилась Клементина Черчилль - жена великого английского политика в фильме "Черчилль", мать Раскольникова в американо-российской экранизации "Преступления и наказания", графиня Вера Белинская рядом с дочерью Наташей Ричардсон в фильме "Белая графиня", Волумния в режиссерском дебюте Рэйфа Файнса, экранизации шекспировского "Кориолана", акушерка Дженни в телесериале "Вызовите акушерку" и многие другие.

Не иссякает и поток наград, самая значительная из которых - почетный "Золотой Лев", врученный ей на Венецианском кинофестивале 2018 года.

Автор фото, VINCENZO PINTO/AFP via Getty Images Подпись к фото, Ванесса Редгрейв с почетным "Золотым Львом" Венецианского кинофестиваля. Венеция. 29 августа 2018 г.

Былой запал радикальной политической активистки несколько стих, что не означает, впрочем, отказа от пронесенных через всю жизнь идеалов.

Она по-прежнему живейшим образом откликается на все актуальные политические события - будь то ситуация в Северной Ирландии, незаконное содержание узников на военной базе США в Гуантанамо или трагедия с российской подводной лодкой "Курск".

Автор фото, Wojtek Laski/Getty Images Подпись к фото, На встрече в Москве 2 ноября 2000 года с родственниками погибших моряков подводной лодки "Курск". В фонд помощи родственникам погибших Редгрейв пожертвовала тогда 3 тысячи долларов.