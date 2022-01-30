Научный дайджест: сколько денег нужно для счастья?

Леонид Лунеев

Би-би-си

55 минут назад

Среди научных новостей недели:

Есть ли финансовый предел для счастья?

Тайный океан Мимаса - крошечной луны Сатурна

Арена для гладиаторских боев обнаружена в мирной Швейцарии

Больше денег - больше счастья

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не в деньгах счастье, а в их количестве...

75 тыс. долларов в год - вот предельный доход, повышение которого уже никак не повлияет на ваше ощущение счастья и благополучия. Именно на этой цифре сходятся авторы целого ряда предыдущих исследований зависимости человеческого счастья от денег.

Однако как выяснил автор нового исследования на эту вечную тему, доктор философии из Пенсильванского университета Мэтью Киллингсворт, чувство радости и удовольствия прогрессивно повышается вместе с ростом дохода, а вовсе не замирает на одном месте, когда ваш доход достиг заветной цифры.

Киллингсворт придумал новый подход к теме и решил посмотреть как доход влияет не на общее удовольствие, получаемое от жизни, а на ежедневные ощущения - ранее это почему-то никто не удосужился сделать.

Ученый проанализировал опросники, которые ежедневно заполняли более 33 тыс. работающих американцев в специальном мобильном приложении Track Your Happiness (что-то вроде "Отследи свое счастье"). Это приложение в течение дня, в любой произвольный момент может предложить вам заполнить короткую анкету с обязательным указанием вашего дохода.

Сиюминутное состояние счастья определялось простым вопросом "как вы ощущаете себя в данную минуту?", на который можно было дать несколько вариантов ответов, от "очень хорошо" до "очень плохо". Такой метод повторов позволил вывести средние показатели ежедневного ощущения счастья среди опрошенных. Дополнительно примерно половина участников анкетирования должна была ответить еще на один вопрос: "насколько вы довольны своей жизнью в целом?" в диапазоне от "совершенно недоволен" до "чрезвычайно доволен".

И вот тут выяснилось, что люди с высоким доходом получали больше ежедневного удовольствия от жизни, причем после дохода в $75 тыс. удовольствие не тормозило (как считали авторы всех предыдущих исследований), а продолжало расти линейно в соответствии с ростом дохода.

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По мнению Киллингворта, это связано с тем, что авторы прошлых исследований учитывали лишь дихотомические показатели благополучия, которые не оставляли места для выявления улучшений, выходящих за рамки заданных параметров.

На основе анализа полученных данных Киллиннгворт делает вывод, что связь между деньгами и счастьем может объясняться чувством контроля над своей жизнью, который тем выше, чем большими средствами располагает респондент.

Любопытно, что результаты исследования также говорят о том, что деньги сами по себе не обязательно делают их обладателя счастливее, скорее роль играет отношение респондента к финансовому вопросу.

"Важность денег как таковых практически не имеет отношения к ощущению счастья, - пишет Киллингсворт, - просто люди с низким доходом чувствуют себя счастливее, когда думают, что деньги не имеют особого значения, а состоятельные люди, напротив, испытывают счастье, если полагают, что деньги - это всё".

Более того, если человек начинает приравнивать деньги к успеху, он, как правило, начинает терять удовольствие от жизни.

Киллингсворт говорит также, что ему не удалось обнаружить того порога, за которым деньги перестают ассоциироваться со счастьем, хотя "факторы, объединяющие удовольствие от жизни с доходом, скорее всего, сложны, многочисленны и не связаны между собой".

Может ли "Звезда смерти" быть колыбелью жизни?

Автор фото, NASA

Пока одни исследователи ищут жизнь в отдаленных уголках галактики, другие предлагают получше присмотреться к нашей Солнечной системе.

Так, по словам ученых из Юго-западного исследовательского института в Сан-Антонио, штата Техас, спутник Сатурна Мимас может скрывать под поверхностью целый океан, а значит, и возможную жизнь.

О наличии большого объема воды на Мимасе, который еще часто называют "Звездой смерти" из-за его сходства с боевым кораблем из сериала "Звездные войны", стало известно после того, как космический зонд НАСА "Кассини" обнаружил странные колебания спутника на орбите, подобные тому, как заносит на поворотах цистерну с водой.

Ученые предположили, что маленький (всего 396 км в диаметре) спутник "пошатывает" на орбите из-за того, что внутри у него, причем близко к промерзшей поверхности, плещется целый океан. И если это так, то маленькая луна может подвести нас к большому открытию: в нашей Солнечной системе гораздо больше воды, чем предполагалась ранее, а значит, и шансы обнаружить жизнь куда выше.

"Если у Мимаса и в самом деле есть океан, то его можно причислить к новому классу малых "секретных океанских миров", чья поверхность никак не выдает их присутствия", - пишет в своей работе руководительница исследования, геофизик Алисса Роден.

Миры с подземными океанами (IWOW), такие как спутник Сатурна Энцелад или спутник Юпитера Европа, известны ученым давно, однако там внутренние приливы ведут к поверхностным разломам, к тому же там наблюдаются и другие геологические процессы. Мимас же вначале выглядел просто как ледяной шар.

Чтобы вычислить, может ли под замерзшей поверхностью Мимаса скрываться океан, исследователи создали компьютерную модель его гравитационного взаимодействия с Сатурном: им было важно понять, может ли планета создать достаточно высокую приливную силу, чтобы разогреть воду на глубине 25-30 километров до жидкого состояния.

Эксперимент дал положительный результат, и обнаруженный (потенциально) на Мимасе океан неожиданно поднял эту луну на самый верх списка космических объектов, достойных более внимательного изучения.

"Как оказалось, Мимас нас все это время обманывал, - говорит Алисса Роден, - зато теперь это понимание существенно расширило наше определение потенциально обитаемых миров в нашей Солнечной системе и за ее пределами".

Последние гладиаторы Швейцарии

Автор фото, Kantonsarchäologie Aargau Подпись к фото, На снимке с беспилотника видна четверть арены амфитеатра, окруженного оштукатуренной стеной

Швейцарские археологи обнаружили на берегу Рейна руины амфитеатра римских времен, на арене которого гладиаторы сражались друг с другом и с дикими животными.

Амфитеатр был сооружен в старом карьере, который римляне использовали вплоть до конца периода Поздней античности (длившегося с 284-го до 700 годов н.э.) Эта привязка ко времени в совокупности с обнаруженными при раскопках монетами 337-го и 341 годов позволили археологам с высокой точностью предположить, что амфитеатр был построен в IV веке нашей эры и был самым "современным" в Римской империи. Руины амфитеатра были обнаружены при строительстве нового эллинга на Рейне в муниципалитете Кайзераугуст, названного так в честь находившегося там древнего римского города Аугуста-Раурика. Причем именно полноценного города, потому что ранее там уже было обнаружено два амфитеатра.

Собственно, о существовании каменного карьера эксперты из археологического отдела кантона Ааргау знали давно, однако обнаружить там арену они никак не ожидали.

Амфитеатр овальной формы длиной 50 и шириной 40 метров был построен неподалеку от позднеримской крепости, стоявшей на самой северной границе империи, там, где начиналась древняя Германия.

К югу от амфитеатра были обнаружены большие каменные ворота с двумя проходами (древние римляне заботились о том, чтобы избежать давки). Еще один вход располагался с западной стороны - об этом свидетельствуют обнаруженные там большие блоки из песчаника. Внутренние стены арены были тщательно оштукатурены, сохранились также следы деревянных брусьев, на которых крепились трибуны.

"Все, от овальной формы сооружения до расположения ворот и трибун, говорит о том, что это был именно амфитеатр, в котором, скорее всего, проходили гладиаторские бои", - говорит руководитель раскопок, археолог Якоб Бэрблохер.