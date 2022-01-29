В своем новом альбоме The Zealot Gene группа Jethro Tull и ее лидер Иэн Андерсон выносят приговор "гену фанатизма"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

31 минуту назад

Автор фото, Inside Out Records Подпись к фото, Обложка нового альбома Jethro Tull The Zealot Gene

28 января в свет вышел новый альбом британской группы Jethro Tull. Он неизбежно привлек к себе внимание, как первый релиз за почти 20 лет и первый альбом оригинального материала с 1999 года. Однако на самом деле альбом - не только возвращение если не к шедеврам 60-70-х годов, то безусловно к прекрасной форме лучших времен группы, но и серьезное, актуальное для сегодняшнего мира высказывание.

Jethro Tull - бесспорная классика британского рока. Однако определенный спад формы после шедевров 1960-70-х годов и затянувшееся почти на четверть века молчание, несмотря на непрекращающуюся гастрольную активность, давно уже заставили даже самых преданных поклонников группы ограничиваться прослушиванием классического наследия и не рассчитывать на появление нового качественного оригинального материала.

Альбом The Zealot Gene уверенно опровергает это пессимистическое настроение и показывает, что у лидера и основного сонграйтера группы Иэна Андерсона в преддверии наступающего в этом году его 75-летия есть еще порох в пороховницах.

Чтобы понять новый альбом, сначала нужно погрузиться в контекст и хотя бы пунктирно вспомнить историю группы.

Немного истории

Jethro Tull появились в 1967 году, на заре формирования ставшего определяющим на последующее десятилетия стиля прогрессив-рок и несли в себе все его характерные черты: опора на неизбежную блюзовую основу с привлечением элементов фолка, классической музыки, джазовой импровизации.

Основатель и бессменный лидер группы Иэн Андерсон с детства впитал от отца-меломана самые разнообразные музыкальные влияния и, несмотря на отсутствие формального музыкального образования, стал подлинным мультиинструменталистом, в равной степени одинаково владея целым набором инструментов: от традиционных гитары и клавишных до экзотических балалайки и бузуки. Однако главные его инструменты, определившие музыкальную фактуру группы - акустическая гитара и флейта.

Именно он сделал флейту по-настоящему современным инструментом, привнеся в классический барочный тембр и вокализированный "грязный звук" джаза, и мощную роковую экспрессию. И еще его вокал - гибкий, невероятно подвижный, живущий какой-то своей, подчас совершенно независимой от инструментального сопровождения жизнью. Он не столько певец, сколько сказитель, как древний бард, рассказывающий свои мифические истории. И еще его движение: классическая поза игры на флейте с поднятой вверх одной ногой стала одним из самых запоминающихся визуальных образов рока.

Автор фото, Ian Dickson/Getty Images Подпись к фото, Иэн Андерсон с флейтой и вздернутой вверх ногой - один из самых запоминающихся визуальных образов рока.

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Несмотря на первоначальное заигрывание с классикой (на вышедшем в 1968 году втором альбоме группы Stand Up появилась инструментальная версия баховского Bouree с солирующей флейтой) Jethro Tull, в отличие от, скажем Emerson, Lake and Palmer, не пошли по пути рок-интерпретаций классической музыки. Сохранив все элементы рока, они пошли по пути создания крупной рок-формы. Не претендуя ни на симфонизм, ни на кантатность, их лучшие альбомы начала 1970-х годов - Aqualung и в особенности Thick As a Brick и Passion Play стали примером и образцом того, как еще недавно игравший в коротких штанишках развлекательной поп-музыки рок может ставить перед собой и решать самого высокого уровня формальные и содержательные художественные задачи.

После тяжелого удара по прог-року, нанесенного появлением во второй половине 70-х годов панка, Jethro Tull, как и многие другие, вернулись к короткой, куда более простой песенной форме.

Дошло даже до случая и вовсе анекдотического. В 1989 году за альбом Crest of a Knave группа получила премию "Грэмми" в категории Hard Rock/Heavy Metal, опередив многих монстров тяжелого металла, в том числе и Metallica.

Предшествующий нынешнему, вышедший в 2003 году Christmas Album уже по своему названию был подборкой в основном старого материала, подогнанного под нестареющую рождественскую тематику. Казалось бы, группе и ее достигшему пенсионного возраста лидеру только и осталось, что почивать на старых лаврах и перепевать свой классический материал.

Иэн Андерсон или Jethro Tull

Автор фото, Mondadori Portfolio/Getty Images Подпись к фото, Иэн Андерсон на недавнем предрождественском концерте в Риме. 16 декабря 2021 г.

Рок-группы делятся на две основные категории. Одни, как Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd - группы в полном смысле этого слова. Бремя и радость творчества в них делятся если не между всеми, то, по крайней мере, двумя ведущими музыкантами, и уход хотя бы одного из них повергает группу в тяжелый экзистенциальный кризис, а то и приводит к ее распаду.

Есть и вторая категория. Группы, в которых вся творческая нагрузка падает на лидера. Состав, особенно, если история группы растягивается на десятилетия, многократно меняется, и по сути дела имена группы и ее лидера становятся практически взаимозаменяемыми синонимами. Ближайший к нам пример - "Аквариум". Давным-давно уже "Аквариум" - это те музыканты, с которыми Борису Гребенщикову хочется и интересно работать в этот момент.

То же самое и в Jethro Tull. Количество музыкантов, прошедших через эти годы рядом с Иэном Андерсоном, составляет несколько десятков. Многих уже нет в живых, и лишь один - гитарист Мартин Барр - сохранился в группе на протяжении большей части ее истории - с 1968 по 2012 год и имел потому наибольшее основание претендовать на определяющую роль в ее музыке и имидже.

Уже после ухода из группы в 2015 году Барр заявил: "Jethro Tull больше не будет. Будет группа Иэна Андерсона и группа Мартина Барра. Я не ушел из Jethro Tull, я поставил окончательную точку в истории группы".

Иэн Андерсон с этим был, очевидно не согласен. Когда в 2017 году он вновь собрал Jethro Tull на тур в честь 50-летия группы, Мартин Барр приглашен не был.

На счету Андерсона шесть выпущенных в интервале между 1983 и 2014 годами сольных альбомов. В том числе и вышедший в 2012 году Thick as a Brick 2 - сиквел к шедевру группы 1972 года.

Казалось бы, и новый альбом, чтобы не бередить старые раны, можно было выпустить как сольник. Очевидно, однако, что бренд Jethro Tull обладает своей необоримой (в немалой степени коммерческой) притягательностью, хотя у Андерсона и другие объяснения:

Автор фото, Ricrdo Rubio/Europa Press via Getty Images Подпись к фото, Нынешний состав Jethro Tull на сцене незадолго до пандемии. Мадрид 29 февраля 2020 г.

"Я решил, что The Zealot Gene будет альбом Jethro Tull, так как это по сути дела альбом группы. Мы записывали его пусть и в студии, но практически живьем, без наложений. Из играющих на альбоме музыкантов трое со мной уже 15 лет, еще один - 11. Это, пожалуй, наиболее долго сохранившийся состав за всю историю группы, и мне показалось правильным отдать им должное, выпустив эту работу как альбом группы. Много воды утекло со времен начала Jethro Tull, но эти музыканты на самом деле считают себя частью группы".

Музыканты эти, кроме самого Андерсона, - немецкий гитарист Флориан Опале, бас-гитарист Дэвид Гудьер, клавишник, аккордеонист Джон О'Хара и барабанщик Скотт Хэммонд.

The Zealot Gene

Как рассказывает Иэн Андерсон, идея альбома возникла у него еще в 2016 году, первые наброски записи появились в 2017-м. Так как это совпало с большим туром в связи с 50-летием группы, работа над записью шла между концертами, урывками. К концу 2019-го, началу 2020 года были готовы семь из двенадцати песен. Но тут началась пандемия.

"В условиях социального дистанцирования собираться в тесном пространстве студии было невозможно. Наступил вынужденный перерыв, часть материала оставшихся пяти песен я записывал дома, остальные присылали мне какие-то обрывки своих партий. Но окончательно мы смогли все довести до ума лишь осенью 2021 года".

Альбом издала независимая германская фирма Inside Out.

"Прекрасные ребята, - говорит о них Андерсон. - Они напомнили мне о компаниях, существовавших во времена раннего Jethro Tull, - Chrysalis или Island Records. Они люди не от бизнеса, а от музыки. Они занимаются этим делом потому, что любят музыку, и это сквозит во всем. Работать с ними было одно удовольствие".

Идейное содержание альбома воплощено в его названии и в заглавной песне. Zealot по-английски - ярый приверженец, фанатичный последователь, попросту говоря фанатик. И вот этот "ген фанатика", ген фанатизма - то, что по-настоящему тревожит Андерсона.

Черное и белое, стереотипы, игра в полюса.

Но некоторые из нас предпочитают середину

В безграничных оттенках серого.

Фанатичный ген,

Направо или налево - без середины

Бойтесь, бойтесь фанатичного гена.

Горящее пламя рядом с бензином.

Мрачная притягательность популизма,

Потакание ненависти,

Которую с готовностью подают нам

Ксенофобные любители нагонять страх.

Рабы идеологии

Повергают умеренность в прах.

"Меня, - говорит Андерсон, - волнует поляризация мнений в современном обществе. Ты должен быть за черное или белое, а оттенки серого, стремление к компромиссу не поощряется, более того, зачастую осуждается. Нужно признать, что в большинстве важнейших проблем есть некая середина, есть место для осторожного, но в то же время открытого подхода. В противном случае раскол становится болезненным и даже жестоким".

"Эту же идею, - продолжает он, - я хотел выразить и в оформлении альбома. На первый взгляд оно предельно простое - моя черно-белая фотография. Но черный и белый цвета в ней не контрастны - усилиями моего сына Джеймса они перетекают друг в друга в бесконечных оттенках серого и отражают общую идею альбома".

Каждой песне альбома предпослано высказывание из Библии, и пусть далеко не все они насыщены прямыми библейскими цитатами, но за каждой стоит боль и размышления художника. Они стоят того, чтобы внимательно в них вслушиваться и за возрожденным, казалось бы, давно забытым зажигательным драйвом любимой группы услышать и понять заложенный в них глубокий смысл - совершенно не обязательно столь напряженно критически-публицистический, как в заглавной песне, но и наоборот лирическо-философский.

Как вот в этой песне Shoshana Sleeping, основанной на библейской легенде о Сусанне и старцах.

Вот что говорит о песне ее автор:

"Это эротическое, но без похоти наблюдение за женской формой - отдаленное и уважительное. Как и в "Песне Царя Соломона", я хотел, чтобы и здесь смысл был духовно возвышенным".

После более чем полувековой карьеры музыканта и двух десятков альбомов, по разному принятых публикой и критикой, Иэн Андерсон говорит, что перестал делать музыку для других.

"Я делаю то, что интересно мне. Надеюсь, это придется по вкусу музыкантам группы. Ну и лишь потом поклонникам Jethro Tull".