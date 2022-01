В своем новом альбоме The Zealot Gene группа Jethro Tull и ее лидер Иэн Андерсон выносят приговор "гену фанатизма"

Альбом The Zealot Gene уверенно опровергает это пессимистическое настроение и показывает, что у лидера и основного сонграйтера группы Иэна Андерсона в преддверии наступающего в этом году его 75-летия есть еще порох в пороховницах.

Немного истории

Несмотря на первоначальное заигрывание с классикой (на вышедшем в 1968 году втором альбоме группы Stand Up появилась инструментальная версия баховского Bouree с солирующей флейтой) Jethro Tull, в отличие от, скажем Emerson, Lake and Palmer, не пошли по пути рок-интерпретаций классической музыки. Сохранив все элементы рока, они пошли по пути создания крупной рок-формы. Не претендуя ни на симфонизм, ни на кантатность, их лучшие альбомы начала 1970-х годов - Aqualung и в особенности Thick As a Brick и Passion Play стали примером и образцом того, как еще недавно игравший в коротких штанишках развлекательной поп-музыки рок может ставить перед собой и решать самого высокого уровня формальные и содержательные художественные задачи.