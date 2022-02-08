Номинации на Оскар-2022: лидируют "Власть пса", "Дюна", "Белфаст" и "Вестсайдская история"

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

час назад

Автор фото, Venezia Biennale Подпись к фото, "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион получила наибольшее количество номинаций - 12. Среди номинантов и британский актер Бенедикт Камбербэтч, претендующий на "Оскара" за лучшую мужскую роль.

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на награды Американской киноакадемии. В числе фаворитов "Власть пса", "Дюна", "Белфаст" и "Вестсайдская история".

Сама церемония вручения "Оскаров" пройдет 27 марта.

Лидеры

Наибольшее количество номинаций - 12 - получила картина новозеландского режиссера Джейн Кампион "Власть пса".

Фильм - отнесенная в 1925 год в провинциальный американский штат Монтана экранизация одноименного романа 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.

На фоне традиционного антуража вестерна разворачивается драматическая история противостояния двух братьев из богатой фермерской семьи - сурового ковбоя-мачо (Бенедикт Камбербэтч) и его более мягкого брата (Джесси Племонс), решившегося, несмотря на сопротивление брата, взять себе в жены простую хозяйку постоялого двора (Кирстен Данст).

Автор фото, Rich Polk/Getty Images Подпись к фото, Джейн Кэмпион и Бенедикт Камбербэтч на презентации картины в Лос-Анджелесе. 14 ноября 2021 г.

До сих пор крупнейшим успехом Джейн Кэмпион была снятая почти двадцать лет назад ее картина "Пианино", за которую она получила "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах и "Оскара" за лучший оригинальный сценарий.

С тех пор о ней успели немного подзабыть, но "Власть пса" претендует на все главные награды - за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Бенедикт Камбербэтч), лучшие мужскую (Джесси Племонс) и женскую (Кирстен Данст) роль второго плана, лучший адаптированный сценарий (Джейн Кэмпион), лучшую операторскую работу, лучшее художественное решение и лучшую музыку (гитарист Radiohead Джонни Гринвуд).

Даже если "Оскаров" получит лишь часть из этих номинаций, 67-летняя Кэмпион твердо вернула себе место одного из грандов мирового кино. А если сделанная компанией Neflix "Власть пса" получит главную награду - за лучший фильм, то это станет первый главный "Оскар", присужденный стриминговой платформе.

О "Дюне" писали и говорили очень много еще задолго до выхода фильма.

Грандиозная экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта была провозглашена самой ожидаемой кинопремьерой 2021 года.

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На счету "Дюны" - десять номинаций. Да, она попала в число претендентов на лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. Но постановщик картины француз Дени Вельнёв даже не удостоен номинации за режиссуру.

Обойдены номинациями и актеры. Отмечены в основном чисто технические достижения этого на самом деле невероятно зрелищного фильма: операторская работа, визуальные эффекты, монтаж, ну и музыка композитора-ветерана Ханса Циммера.

По семь номинаций у "Белфаста" и "Вестайдской истории".

Автор "Белфаста" - британский сценарист, режиссер и актер Кеннет Брана. В Британии он пользуется высочайшей репутацией и всеобщим уважением, удостоен даже рыцарского звания. Главным образом потому, что работает на, так сказать, "домашней территории".

Он - автор многочисленных шекспировских экранизаций. Именно они и принесли ему международное признание: оскаровские номинации за режиссуру и лучшую мужскую роль за "Генриха V" (1989) и лучший адаптированный сценарий за "Гамлета" (1996).

Кроме Шекспира Брана любит и другого английского классика - Агату Кристи. На его счету экранизации ее романов "Убийство в Восточном экспрессе" и выходящий на днях фильм "Смерть на Ниле", в которых он уже и как актер создал один из лучших кинообразов великого сыщика Эркюля Пуаро.

"Белфаст" снят по оригинальному сценарию Браны. Фильм во многом автобиографичен и воссоздает собственное детство режиссера в столице Северной Ирландии в 1960-е годы.

Нарочито черно-белая картина отражает и материальную скудость жизни, и постоянное, напряженное на грани войны противостояние между католическими и протестансткими общинами города.

Фильм, тем не менее, отнюдь не мрачный и пронизан неунывающим детско-юношеским оптимизмом.

Автор фото, Dave J Hogan/Getty Images Подпись к фото, Автор сценария и режиссер "Белфаста" Кеннет Брана и актриса Джуди Денч. Оба они - в числе номинантов.

В числе полученных "Белфастом" номинаций - самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Неувядающая (наверное, уже можно говорить великая) Джуди Денч претендует на золотую статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, а ветеран ирландского рока Вэн Моррисон - за лучшую оригинальную песню.

"Вестсайдская история" Спилберга была попросту обречена на номинации. Голливуд обожает реминисенции в собственное славное прошлое, а сделанная в 1961 году режиссером Робертом Уайзом, хореографом Джеромом Роббинсом и композитором Леонардом Бернстайном и помещенная в современный им Нью-Йорк зажигательная мюзикл-интерпретация шекспировских "Ромео и Джульетты" получила в свое время десять "Оскаров".

Стивен Спилберг в представлении не нуждается. На его счету уже три "Оскара" и репутация одного из самых значительных кинематографистов нашего времени.

Однако к римейку "Вестсайдской истории" он подошел в высшей степени трепетно, сохранив выдающуюся музыку Бернстайна, во многом заложившую основу современного мюзикла хореографию Роббинса и даже воссоздав - уже не в павильонах, а в натуре - городскую среду Нью-Йорка начала 60-х годов.

"Вестсайдская история" номинирована на лучший фильм, Спилберг - на лучшую режиссуру. Остальные номинации, скорее, второстепенного характера.

Другие претенденты

В борьбу за лучший фильм кроме названных вступят "Не смотрите наверх" Адама Маккея, "CODA: Ребенок глухих родителей" Сиан Хедер, "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути, "Король Ричард" Рейнальдо Маркуса Грина, "Лакричная пицца" Пола Томаса Андерсона, "Аллея кошмаров" Гильермо дель Торо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Оба исполнителя главных ролей в фильме Аарона Соркина "Быть Рикардо" Хуан Антонио Бардем и Николь Кидман номинированы на "Оскар" за лучшие главные роли.

Очень представительно выглядят номинации на лучшую мужскую и женскую роли.

В фильме "Быть Рикардо" Аарона Соркина о звездах американского ситкома 1950-х годов номинаций удостоены оба исполнителя главных ролей - Николь Кидман и Хуан Антонио Бардем.

Кроме этого у женщин это Пенелопа Крус в новом фильме Педро Альмодовара "Параллельные матери", Джессика Честейн за роль телепроповедницы в фильме "Глаза Тэмми Фэй", Оливия Колман в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхолл "Незнакомая дочь" и Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в фильме "Спенсер".

У мужчин это также (кроме упомянутого Камбербэтча за "Власть пса") Уилл Смит за роль отца и тренера двух звездных теннисток Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард", Дензел Вашингтон за роль Макбета в первом без брата фильме Джоэла Коэна "Трагедия Макбета" и Эндрю Гарфилд в мюзикле "Тик-так... БУМ!"

В категории "лучший зарубежный фильм", которая сменила прежнюю категорию "фильм на иностранном языке" пять номинантов:

японская экранизация позаимстовавшего у битловской песни Drive My Car рассказа Харуко Мураками "Сядь за руль моей машины";

норвежская романтическая комедия "Худший человек на свете";

сделанный в Дании редчайший образец жанра анимационной докудрамы "Бегство" о тяжелом и растянувшемся на годы странствии афганских беженцев через Москву в Данию;

автобиографическая история о детстве в очарованном Диего Мараданой Неаполе уже знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино "Рука бога"

фильм из Бутана "Як в классе" о затерянной высоко в Гималаях деревенской школе.

Расчеты на номинацию российского фильма "Разжимая кулаки" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко не оправдались.