Расширение НАТО: страны Восточной Европы не хотят зависеть от политики Москвы

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP

Эскалация между НАТО и Россией в последние месяцы происходит в первую очередь вокруг Украины. Однако претензии Москвы распространяются дальше, на всю Восточную Европу. Российские дипломаты требуют от США и их союзников вывести войска из стран, вступивших в североатлантический альянс после 1997 года.

Они настаивают, что в 1990-х Вашингтон обещал Москве не расширять НАТО на восток, но не сдержал свое слово. "Надули. Просто нагло обманули", - говорил президент Владимир Путин в декабре 2021 года. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ отрицал, что такое обещание было дано.

Но страны Восточной Европы не считают, что этот спор должен определять их судьбу. Их вступление в НАТО - результат не переговоров Вашингтона и Москвы, а их собственных устремлений, опасений и интересов.

Некоторые из этих государств десятилетиями не по своей воле находились внутри социалистического лагеря и начали выражать интерес к вступлению в НАТО в 1989-1990 годах, еще до вывода советских войск с их территории.

В 1989 году штаб-квартиру НАТО посетил министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, чтобы обсудить возможное объединение Германии. Вскоре собственные визиты нанесли главы МИД Польши, Чехословакии и Венгрии, но их интересовали двусторонние связи.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстрация оппозиции в Восточной Германии

В Москве видели действия их формальных союзников - и Николай Португалов, советник главы внешнеполитического отдела ЦК КПСС, в ответ предложил обсудить членство СССР в НАТО, пишет в книге "Ни одного дюйма" об истории расширения альянса на восток американский историк Мэри Элиз Саротт.

Саротт - заслуженный профессор Университета Джонса Хопкинса. В своих исследованиях она опирается на рассекреченные документы секретной восточногерманской полиции "Штази", архивы МИД ФРГ, а также официальные архивы двух американских президентов, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона, и документы их окружения.

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"Почти сразу после падения Берлинской стены в 1989 году стало ясно, что миропорядок холодной войны разваливается. Вставал очевидный вопрос: что дальше?" - сказала Саротт в разговоре с Би-би-си.

По ее словам, страны Восточной и Центральной Европы увидели возможность для действия: "Венгрия первой сделала шаг на запад, подав заявку на вступление в Европейское сообщество - предшественник Евросоюза - 16 ноября 1989 года. Это не оговорка: 16 ноября 1989 года".

"И вскоре после этого разные политики, включая президента США Джорджа Буша-старшего и британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, начали строить предположения о возможности выхода стран Центральной и Восточной Европы из Организации Варшавского договора. Уже в начале 1990 года появились также предположения об их вступлении в НАТО", - сказала Саротт.

В своей книге Саротт цитирует слова советника чехословацкого президента Вацлава Гавела от 1989 года: "Как НАТО ответит, если Чехословакия подаст заявку на вступление?".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вопрос расширения НАТО обсуждался Бушем и Горбачевым на переговорах об объединении Германии

Саротт подробно исследует спор о том, было ли последовавшее расширение НАТО нарушением обещаний. Основываясь на архивах, историк рисует сложную картину. В 1990-м году и госсекретарь США Джеймс Бейкер, и канцлер ФРГ Гельмут Коль предлагали советскому лидеру Михаилу Горбачеву отказ от расширения НАТО на восток в обмен на объединение Германии, которое Москва могла заблокировать.

"Мы понимаем, что не только для Советского Союза, но и для других европейских стран важно иметь гарантии того, что если США сохранит свое присутствие в Германии в рамках НАТО, ни дюйма существующей военной юрисдикции НАТО не распространится в восточном направлении", - сказал Бейкер в одном из разговоров с Горбачевым. Позже советский лидер утверждал, что такого разговора не было, но стенограммы в архивах его сохранили.

Однако предложение госсекретаря не было авторизовано его начальником, президентом Джорджем Бушем-старшим. Вскоре вопрос уступок отпал сам собой: упадок советской экономики и победа сторонников объединения на выборах в ГДР сделала процесс неизбежным.

Буш убедил канцлера Коля, что уступки не нужны, а взамен "зеленого света" на объединение он может предоставить Москве столь необходимые ей кредиты.

Историк также пишет, что в 1989-1991 годах Коль и лидеры стран соцлагеря порой не шли на резкие шаги и заявления, опасаясь вызвать бунт консерваторов в советских элитах.

Путч против Горбачева, которого они боялись, произошел в августе 1991 года и стал катализатором распада СССР.

А в 1994 году была создана программма НАТО "Партнерство во имя мира". В нее вступили страны соцлагеря, бывшие республики СССР, включая Россию, и две нейтральные страны, Австрия и Швеция.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Американские и британские военные прибывают в Эстонию

Мотивы и пути стран Восточной Европы в НАТО были разными, рассказал в разговоре с Би-би-си Димитар Бечев, преподаватель Оксфордского университета.

Они по-разному видели новые угрозы: если три государства Балтии хотели защититься от возможной российской оккупации, то на Балканах главным источником нестабильности были кровавые этнические конфликты в бывшей Югославии.

Однако в конце концов цель была одна и та же, отмечает Бечев: "Эти страны искали безопасности. Членство в НАТО означает, что на тебя не нападут, что твоя территориальная целостность не будет поставлена под угрозу. И оно также означает специальные отношения с США, статус их союзника."

"Многие из этих стран также подписали двусторонние договоры об оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами. Связь с США и статья 5 вместе создают дополнительный слой безопасности в регионе, который видел много конфликтов", - говорит эксперт, имея в виду статью в уставе НАТО о нападении на одного участника альянса как атаке на всех.

При этом даже в соседних странах настроения могли быть разными, отмечает Бечев. Если в Румынии уже с 1994 года партнерство рассматривалось как путь в НАТО, то в Болгарии эта тема была более противоречивой и из-за исторических связей с Россией, и из-за желания одновременно с НАТО вступить в Евросоюз.

И все же оба государства вступили в альянс в 2004 году, вместе с Латвией, Литвой и Эстонией, а также Словакией и бывшей югославской республикой Словенией. Ранее, в 1999 году, в него уже вошли три бывших советских союзника - Чехия, Венгрия и Польша.

Сейчас Россия требует от НАТО вывести иностранные войска из всех этих стран. Эти войска изначально не размещались там, но после российской аннексии Крыма альянс посчитал себя свободным от прежних обязательств.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Флаг НАТО на фасаде МИД Латвии. Российские предложения касаются и стран Балтии

Но даже после начала войны на Украине не все автоматически соглашались с прибытием иностранных войск, отмечает Димитар Бечев: "В 2015-2016 годах, когда отношения Турции с Россией испортились, обсуждалась идея создать оперативную группу НАТО в Черном море, но Болгария ее заблокировала. Болгария всегда играла роль местной Германии".

Однако недавние предложения России о выводе иностранных войск были с одинаковым возмущением восприняты элитами разными восточноевропейских членов НАТО, уверен Бечев. По его словам, эскалация вокруг Украины только послужила сплочению внутри союза.

Даже пророссийские лидеры в отдельных странах НАТО, такие как Виктор Орбан в Венгрии, всерьез не ставят под вопрос членство в альянсе, говорит эксперт: "Некоторые из них хотят одновременно и быть в альянсе, и иметь хорошие отношения с Россией. Но ни один из них не собирается выходить из НАТО. Турция не выйдет из НАТО, Венгрия не выйдет из НАТО, Чехия не выйдет из НАТО".

Как члены альянса, эти страны имеют доступ к США, гарантии безопасности, и говорят с Россией не один-на-один, а имея за собой поддержку других стран, отмечает Бечев.

Но если новые члены НАТО получили гарантии безопасности, которых они добивались, то другая официальная функция альянса - распространение демократии - была менее успешной, говорит Бечев, и сейчас в альянсе есть несколько стран, чьи правительства сложно назвать демократическими - Турция, Венгрия, возможно, Польша.

"В 1990-х наличие демократии было условием вступления в НАТО. Но после того, как страна стала членом, нет никакого механизма, чтобы следить за соблюдением этого условия. У Евросоюза есть схожая проблема, но там хотя бы есть финансовые механизмы", - говорит Бечев.

Он отмечает, что с самого основания НАТО в рядах альянса были проблемы с демократией: в Португалии десятилетиями сохранялся авторитарный режим Салазара, в Греции существовала хунта "черных полковников," Турцию сотрясали военные перевороты.