Две Умы Турман, Памела Андерсон, Шэрон Стоун и викинги: что смотреть в феврале

Ярослав Забалуев

Для Би-би-си

54 минуты назад

Автор фото, Elizabeth Morris

Ума Турман сразу в двух сериалах, Шэрон Стоун расследует убийства, Памела Андерсон и Томми Ли страдают из-за домашнего видео, в будущем придумали, как разделить память о работе и доме, Надежда Михалкова сняла сериал о дочерях великого режиссера - и это далеко не все сюжеты фильмов и сериалов, которыми можно увлечься в феврале.

Пэм и Томми (Pam & Tommy)

2 февраля, hulu

Сериал для тех, кому не хватило остроты в байопике группы Mötley Crüe "Грязь". На сей раз шоураннеры Эван Голдберг и Сет Роген сосредоточились на биографии барабанщика коллектива Томми Ли (Себастиан Стэн) - вернее на том ее периоде, когда их домашнее порно с Памелой Андерсон (Лили Джеймс) стало достоянием общественности. Одним из режиссеров сериала стал Крейг Гиллеспи ("Круэлла", "Тоня против всех") - постановщик, обладающий необходимой для этой истории иронией.

В городе убийств (Murderville)

3 февраля, Netflix

Объединенная команда сценаристов SNL и шоу Джимми Фэллона предлагает зрителям импровизационный комедийный детектив (именно так обозначен жанр этого сериала, что бы это не значило). Главный герой - вымышленный детектив Терри Сиэтл (Уилл Арнетт), приглашающий принять участие в расследовании реальных звезд, занятых в роли себя. Среди гостей сериала Кен Жонг из "Мальчишника в Вегасе" и Шэрон Стоун, в дополнительных представлениях не нуждающаяся.

Джек Ричер (Reacher)

4 февраля, Amazon

Пока Том Круз занят продолжениями "Миссия: Невыполнима", Amazon прибрал к рукам другую его франшизу - серию экранизаций романов Ли Чайлда о бывшем военном полицейском Джеке Ричере. В основе первого сезона роман "Этаж смерти", в главной роли Алан Ритчсон из "Тайн Смолвиля"

Под подозрением (Suspicion)

4 февраля, Apple TV+

Очередная американская адаптация израильского сериала - на сей раз "Под чужим флагом". По сюжету у бизнес-леди Кэтрин Ньюмэн крадут среди бела дня сына прямо из нью-йоркского отеля. ФБР отправляется по следу четверки незадачливых британцев, которым необходимо срочно доказать невиновность и провести собственное расследование. В роли безутешной матери - Ума Турман, и это лишь первое ее появление в сериалах февраля.

Номинация

7 февраля, Okko

После смерти великого русского режиссера его дочери (Анна и Надежда Михалковы) разбираются с его наследством и берутся за экранизацию последнего нереализованного отцовского сценария. Первый сериал Надежды Михалковой (она дебютировала несколько лет назад хоррором "Проигранное место"), снятый к тому же по собственному сценарию. В остальных ролях Владимир Мишуков, Андрей Смоляков, Людмила Максакова и другие.

Кими (Kimi)

10 февраля, HBO max

В опустевшем из-за пандемии Сиэтле айтишница Энджела (Зои Кравиц) вынуждена бороться с агорафобией, поскольку начальство поручает ей расследование преступления, следы которого она обнаружила, проверяя базы данных. Техногенный триллер не сбавляющего производственные обороты Стивена Содерберга.

Индекс страха (Fear Index)

10 февраля, Sky Atlantic (в России - "Амедиатека" с 11 февраля)

Компьютерный гений (Джош Хартнетт) изобретает программу, позволяющую зарабатывать на фондовой бирже, используя страх игроков. Однако что-то идет не так и искусственный интеллект обращается против своего создателя. В основе сериала - роман Роберта Харриса, автора литературных первоисточников "Призрака" Романа Полански и недавнего "Мюнхена" от Netflix.

Изобретая Анну (Inventing Anna)

11 февраля, Netflix

Шонда Раймс ("Анатомия страсти", "Скандал") экранизировала для Netflix биографию нашей выдающейся соотечественницы Анны Вадимовны Сорокиной, после переезда в США известной как Анна Делви. Выдавая себя за богатую наследницу из Германии, она много лет жила практически бесплатно и была арестована в 2019-м по обвинению в "краже услуг". Главную роль в этой лихой, надо полагать, истории про русскую аферистку сыграла Джулия Гарнер.

Большой баг (Bigbug)

11 февраля, Netflix

Автор "Амели" Жан-Пьер Жене давненько не снимал ничего по-настоящему яркого и громкого и вот - нашел себе приют на Netflix. Под покровительством сервиса-гиганта Жене обратился к размашистой теме бунта роботов, но интерпретировал ее, разумеется, на свой манер. Так что речь в "Большом баге" пойдет о квартете домашних роботов, неожиданно взявших в плен своих хозяев. Среди актеров Доминик Пинон и Андре Дюссолье (озвучивший одного из роботов).

Разделение (Severance)

18 февраля, Apple TV+

В этой антиутопии речь идет о недалеком будущем, когда человечество научилось не подмешивать офисный негатив в домашний уют. Воспоминания о работе и доме попросту разделяются, и в кругу семьи человек может просто не вспоминать о событиях трудовых будней. Однако вскоре выясняется, что у этого замечательного изобретения есть непредвиденные издержки. В сериале снимались Адам Скотт, Кристофер Уокен, Патрисия Аркетт, Джон Туртурро и другие замечательные артисты. Однако больше всего интригует, что режиссером стал Бен Стиллер - не только выдающийся комик, но и не менее талантливый постановщик ("Реальность кусается", "Побег из тюрьмы Даннемора").

Эндшпиль (The Endgame)

25 февраля, Netflix

Спин-офф прославленного сериала "Викинги", действие которого разворачивается спустя сто лет после событий оригинала, однако проблемы у кровожадных бородатых героев примерно те же. Центральным героем здесь становится Лейф Эрикссон Счастливый - легендарный исландский исследователь, по легенде первым из европейцев ступивший на землю Северной Америки. В этой роли снялся Сэм Корлетт.

На низком старте: Битва за UBER (Super Pumped: The Battle for Uber)

27 февраля, Showtime (в России - "Амедиатека" с 28 февраля)