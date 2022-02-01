Кризис вокруг Украины: направила ли Москва письменный ответ Вашингтону?

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украина заявила в ООН, что не собирается начинать наступление в Донбассе. На фото - украинский военный в районе Горловки

СМИ со ссылкой на Госдепартамент США утром сообщили, что Москва передала письменный ответ на предложения Вашингтона, связанные с украинским кризисом и НАТО. Российский МИД заявил, что это неправда. Эти и другие новости о ситуации с Украиной - в обзоре Би-би-си.

Ответ США и Британии

Российское правительство предоставило письменный ответ на предложения США, направленные на деэскалацию украинского кризиса, заявил журналистам на условиях анонимности представитель Госдепартамента США. Его цитируют Рейтер, Ассошиэйтед пресс, Washington Post и ТАСС.

"Можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", - сказал чиновник. Он категорически отказался сообщать какие-либо детали. "Будет непродуктивно вести переговоры публично, так что мы оставим России возможность обсуждать их ответ, если они хотят", - пояснил собеседник журналистов.

Заявление об этом прозвучало за день до телефонного разговора между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который должен состояться во вторник. "Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Украиной", - сказал чиновник.

"Это сообщение не соответствует действительности", - заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

Со ссылкой на источник агентство пишет, что Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Официально МИД заявил, что "американские наработки по предложениям России" станут основной темой телефонной беседы Лаврова с Блинкеном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил эту "путаницу" тем, что Москва направила Вашингтону "другие соображения, несколько по другой проблематике".

На прошлой неделе Москва пессимистично отреагировала на письменное предложение администрации Джо Байдена, полученное 26 января из рук посла Джона Салливана, напоминает Washington Post. Администрация Байдена продолжает деликатную игру, стремясь удержать Россию за столом переговоров, комментирует американское издание.

Накануне США и Россия схлестнулись на площадке Совета Безопасности ООН, где проходило обсуждение кризиса вокруг Украины. Российский постпред Василий Небензя назвал неприемлемым вмешательством саму постановку вопроса о возможном российском вторжении на Украину, а представитель Киева Сергей Кислица поблагодарил международное сообщество за важный шаг для сдерживания новой волны вооруженной агрессии. Во время его выступления Небензя покинул зал, попросив не считать это демаршем и сославшись на дела (Би-би-си подробно рассказывала о дискуссии в ООН).

Параллельно вечером в понедельник российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном - второй за последние четыре дня. Обсуждали кризис вокруг Украины - подробности неизвестны.

Во вторник визит на Украину совершает британский премьер Борис Джонсон. Сопровождать его должна была глава МИД Британии Лиз Трасс, но она заболела коронавирусом. На этой неделе Трасс планировала приехать и в Москву, а Джонсон в понедельник собирался поговорить по телефону с Путиным, но разговору помешало обсуждение скандала с ковидными вечеринками на Даунинг-стрит, 10. Кремль сообщил, что на вторник разговор Путина с Джонсоном не планируется.

В понедельник Трасс выступала в британском парламенте и объявила, что случае российского вторжения санкции будут направлены против лиц, связанных с российскими властями.

"Новый закон даст нам полномочия вводить санкции против гораздо более широкого круга персон и предприятий. Мы сможем вводить санкции против любой компании, которая связана с российским государством, занимается экономически важным для российского государства бизнесом или работает в стратегически важном для российского государства секторе", - сказала Трасс, представляя законопроект о санкциях в парламенте.

США также разработали пакет санкций против представителей российской элиты на случай вторжения России на территорию Украины, подтвердила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, санкции могут затронуть тех, кто "находится в близком окружении Кремля и около него" или "участвует в процессе принятия решений правительства".

В понедельник газета Financial Times сообщала со ссылкой на источники в американской администрации, что США могут ввести санкции против окружения Путина - людей, которые "входят или близки к внутренним кругам Кремля и играют определенную роль в принятии правительственных решений или как минимум причастны к дестабилизирующему поведению Кремля". По данным издания, эти меры могут быть приняты в дополнение к санкциям против различных секторов российской экономики.

Учения Сбербанка

Тем временем Сбербанк провел технологические учения, моделирующие отключение IT-инфраструктуры банка от поддержки Microsoft, Nvidia и других американских компаний на фоне возможных ограничений США на поставки в Россию новой электроники, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, беспокойство по поводу возможных технологических санкций испытывают и в правительстве России - "там готовят сценарии на случай введения ограничений". О том, что власти США предупредили производителей микросхем о возможном запрете поставок в Россию микроэлектроники, 19 января сообщал Рейтер.

Отъезд из Беларуси

Госдепартамент США в понедельник отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси в связи с увеличением "необычной и вызывающей беспокойство российской военной активности вблизи границы с Украиной".

Об отъезде части дипломатов и членов их семей из Киева на прошлой неделе объявили США, Британия, Австралия и Германия. Позднее об эвакуации дипломатов с Украины сообщила Канада. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ошибкой и заявил, что его страна - не тонущий "Титаник".

В Беларуси с 10 февраля должны начаться совместные с Россией военные учения. Западные страны и Киев опасаются, что Беларусь может быть использована как плацдарм для российского вторжения на Украине. Москва заявляет, что не вынашивает никакие агрессивные планы, обвиняя Запад в провоцировании кризиса.

Киев против Минска

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В понедельник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег Запад от принуждения Киева к выполнению минских соглашений, заключенных в 2015 году при посредничестве Франции и Германии. В интервью Ассошиэйтед пресс он сказал, что попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки в стране, которые принесут пользу Москве.

"Выполнение минских соглашений означает разрушение страны, - цитирует его агентство. - Когда их подписывали под дулом российских пушек - а немцы и французы за этим наблюдали - уже тогда всем разумным людям было понятно, что реализовать эти соглашения невозможно".

Москва категорически отказывается вносить поправки в минские соглашения и критикует западных союзников Украины за то, что они не смогли побудить Украину выполнять свои обязательства, напоминает Ассошиэйтед пресс. На прошлой неделе советники лидеров стран "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры и впервые с декабря 2019 года смогли согласовать совместное коммюнике, договорившись о новой встрече в Берлине через две недели.

В разговор с Ассошиэйтед пресс секретарь СНБО также выразил сожаление по поводу решения США, Британии, Австралии, Германии и Канады отозвать некоторых своих дипломатов. По его словам, этот шаг был неприятным для Киева. "Мы не думаем, что сейчас существует угроза", - сказал он.

"Мы не можем допустить паники в стране, - заявил Данилов. - Нам очень сложно держать под контролем экономическую ситуацию, когда все СМИ твердят, что война начнется завтра. Паника - сестра поражения".

Как сказал Данилов, Украина может призвать в армию до 2,5 млн человек в случае вторжения России. По его оценке, рядом с украинской границей сосредоточено около 120 тысяч российских военнослужащих. Небензя в ООН говорил, что Москва не согласна даже с оценкой в 100 тысяч.

Украинский постпред в ООН накануне заявил, что Киев не планирует наступление на востоке Украины. "Украина не собирается начинать наступление ни в Донбассе, ни в Крыму, ни где-либо еще", - заявил Кислица. Российскую группировку у границы он оценил в 130 тысяч военнослужащих, а приоритетом украинских властей назвал прекращение огня в Донбассе.