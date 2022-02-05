Момент истины: ученые нескольких стран создают детектор лжи нового поколения

Натали Лисбона

Би-би-си

10 минут назад

Автор фото, Natalie Lisbona Подпись к фото, Профессор Яэль Ханейн готовит репортера Би-би-си к проверке на умение обманывать (слева - профессор Дино Леви)

Профессор Яэль Ханейн прикрепляет к левой половине моего лица несколько датчиков.

"Посмотрите туда-сюда, поморгайте, улыбнитесь, - говорит она. - Сейчас поглядим, умеете ли вы врать".

Яэль Ханейн и ее коллега профессор Дино Леви возглавляют группу ученых Тель-Авивского университета, разработавшую новый метод определения лжи.

Они рассказывают, что сумели выявить две основные группы обманщиков: тех, кто непроизвольно двигает бровями в момент, когда говорит неправду, и тех, кто неспособен контролировать едва уловимые движения уголков собственного рта.

Созданные израильскими учеными компьютерные программы и алгоритмы определяют ложь в 73% случаев. Эксперты дорабатывают систему, намереваясь добиться повышения надежности.

"Когда человек что-то скрывает, он прежде всего пытается контролировать мимику", - говорит профессор Ханейн.

"Но нашу технологию очень, очень трудно обмануть", - добавляет профессор Леви.

Полиграфы и прочие сомнительные способы обнаружить враньё

О различных способах распознать ложь рассказывают с незапамятных времен, и зачастую эти рассказы смахивают на небылицы.

Одна из историй относится к 1000 году до нашей эры, когда в Китае проделывали это, заставляя подозреваемого набрать в рот сухого риса.

Если спустя определенное время зерна оставались сухими, его признавали виновным. В основе метода лежало мнение, что когда человек чего-то боится или нервничает, у него пересыхает во рту.

В начале XX века были изобретены первые полиграфы. Самый известный из них - так называемый аналоговый полиграф, который запомнился по разным шпионским фильмам своими тремя-четырьмя самописцами, чертящими пики и провалы на ползущей бумажной ленте.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Именно такую картину мы представляем себе, когда слышим слово "полиграф"

К пальцам, рукам и телу объекта крепятся датчики, и аппарат замеряет частоту дыхания, пульс, кровяное давление и потливость испытуемого во время его ответов на вопросы.

Всегда существовали сомнения в надежности таких машин. Само собой, возникал вопрос - а можно ли обмануть полиграф?

Поэтому ученые и компании во всем мире работают над разработкой систем, более соответствующих современному уровню развития технологий.

Новые технологии

В университете имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) Себастьян Шпеер и его коллеги используют магнитно-резонансный томограф. Они определяют ложь по тому, как меняется при ответах на вопросы цвет сканов головного мозга.

"Важно, что мы смогли определить области мозга, которые выглядят ярче, когда человек лжет", - рассказывает доктор Шпеер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Себастьян Шпеер говорит, что может понять, лжет ли испытуемый, по цвету скана его головного мозга

Другая технология, созданная фирмой Converus из штата Юта, называется EyeDetect. В ее основе лежит контроль за непроизвольными движениями глаз.

Как и в случае с классическим полиграфом, испытуемого просят отвечать только "да" или "нет". Результат бывает готов через пять минут и оказывается верным в 86-88% случаев.

Автор фото, EyeDetect Подпись к фото, Программное обеспечение EyeDetect может работать через веб-камеру ноутбука

В фирме Converus (от латинского "по правде") говорят, что ее метод применяют около 600 клиентов в 50 странах, в том числе 65 американских и почти 100 иностранных правоохранительных ведомств.

Глава фирмы Тодд Микельсен рассказывает, что правительственные агентства и частные компании пользуются EyeDetect в разных целях: "С ее помощью можно выявить, совершал ли человек в прошлом преступления, употреблял ли наркотики, связан ли с террористами, не сообщил ли о себе ложные сведения при приеме на работу, скрывает ли дисциплинарные проступки".

Полицейские детективы применяют эту технологию при допросах подозреваемых.

Законно ли это?

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Важно подчеркнуть, что законность подобных методов различается от страны к стране.

В Британии служба по контролю за условно осужденными с 2014 года использует полиграфы в отношении осужденных за сексуальные преступления, а сейчас испытывает их применительно к подозреваемым в домашнем насилии.

Однако как в Англии и Уэльсе, так и в Шотландии и Северной Ирландии данные, полученные с помощью полиграфа, не могут приниматься в суде как доказательство.

Британские работодатели также имеют право предложить работнику пройти проверку на детекторе лжи - но только в качестве дополнительного средства, помогающего разобраться в сложной ситуации.

В США законы разных штатов отличаются друг от друга. В Калифорнии результаты проверки на полиграфе могут рассматриваться судами, если с этим согласились и обвинение, и защита, но в штате Нью-Йорк этого нельзя делать ни при каких условиях.

Полиция во всей стране не имеет права принудительно подвергать подозреваемых испытанию на детекторе лжи. Федеральный закон запрещает работодателям делать его обязательным условием приема на работу.

Автор фото, Christopher Burgess Подпись к фото, Кристофер Берджесс подчеркивает, что полиграф не стопроцентно надежен

Бывший сотрудник ЦРУ, а ныне аналитик в сфере безопасности Кристофер Берджесс замечает, что полиграф не стопроцентно надежен и не может считаться "царем доказательств".

"Это лишь один из инструментов, используемых на стадии допросов, чтобы выявить явных лжецов, негодяев, мошенников и выдумщиков", - замечает он.

Однажды в 1990-х годах Берджесс сам имел неприятности из-за ошибочного теста.

Появление высокотехнологичных методов не снимает этических и моральных вопросов, заключает он.

Определить ложь дистанционно

В Тель-Авивском университете специалисты полагают, что на смену датчикам и электродам постепенно придут видеокамеры, и компьютерные программы будут распознавать подозрительную мимику на расстоянии и даже вообще без непосредственного контакта с человеком, через интернет.

Автор фото, Natalie Lisbona Подпись к фото, Журналистка Би-би-си с закрепленными на лице электродами: исследователи надеются, что в конце концов видеокамеры и программное обеспечение позволят от них отказаться

"Будь то в банке, в полиции, в аэропорту или во время онлайн-интервью при поступлении на работу, камеры высокого разрешения смогут отличать правду от лжи", - прогнозирует профессор Леви.

После теста я спросила его и профессора Ханейн о своих результатах.