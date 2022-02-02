"Отрывая вам головы". Руководство Чечни снова угрожает семье Янгулбаевых

час назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Адам Делимханов (слева) и Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова обрушился с проклятиями в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода и посадили по арест в Грозном. А ближайший соратник Кадырова Адам Делимханов, рассуждая на эту тему, произнес слова "отрывая вам головы".

Кадыров призвал страны, где находятся покинувшие Россию члены семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни, "вернуть их". "Лучше вышвырнуть их из страны и вернуть в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте", в очередной раз назвав Янгулбаевых террористами. "Прикрывать их - значит содействовать террористам", - заявил он.

"Отныне семейке придется жить озираясь, вздрагивать от любого стука в дверь. Наш народ настолько задет гнусным и истеричным словоблудием Янгулбаевых, что первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность" - так дословно звучит угроза в адрес семьи.

"Поверьте, наказание последует непременно. Мы не простим им все нападки на религию и многочисленные оскорбления нашего народа. Можете не сомневаться в этом!" - обращается к чеченцам Кадыров.

Это не первые угрозы в адрес семьи после того, как жену бывшего федерального судьи Янгулбаева силой доставили из Нижнего Новгорода в Чечню - якобы как свидетеля по делу о мошенничестве. В частности, Кадыров писал в своем телеграм-канале, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей".

Накануне с еще более жесткими угрозами в адрес Янгулбаевых выступил депутат Госдумы Адам Делимханов, который считается ближайшим соратником Кадырова. Он говорил в прямом эфире в "Инстаграме" и говорил на чеченском языке.

Первым перевод опубликовал телеграм-канал 1ADAT - власти Чечни считают его террористическим, а одного из сыновей Янгулбаевых, который работал с правозащитниками, ранее допрашивали в Пятигорске на предмет причастности к этому каналу.

Человек, хорошо знающий чеченский язык, перевел Би-би-си сказанное дословно: "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть. Я это говорю и для тех, кто будет переводить на русский язык. У нас с вами вражда по всем направлениям. У нас с вами вражда, война, кровная месть. И у нашего потомства тоже".

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Комментируя слова депутата Делимханова, первый зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Арефьев (КПРФ) сказал, что "такие вещи" должна рассматривать Генпрокуратура, поскольку "такие угрозы - нешуточное дело".

С угрозами в адрес семьи выступили и другие высокопоставленные чиновники Чечни. Видео, на котором в ряд сидят пять соратников Кадырова из числа руководства Чечни, опубликовал в "Инстаграме" вице-премьер Абузайд Висмурадов. "Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя", - говорит на видео Висмурадов, обращаясь к одному из сыновей Янгулбаевых.

По словам вице-премьера, он и его соратники до сих пор молчали, но не простят упоминания устаза (суфийский шейх).

Причиной новых проклятий и угроз со стороны Кадырова и его окружения стала аудиозапись, которую опубликовал в "Инстаграме" чеченский телеканал "Грозный". На записи мужской голос критикует чеченского проповедника Кунта-Хаджи Кишиева, особо почитаемого суфиями Северного Кавказа. Мужчина на записи оскорбляет всех устазов и обвиняет их в том, что они всю жизнь работали на Россию и сеяли раздор. Чеченский телеканал утверждает, что голос на записи принадлежит Ибрагиму Янгулбаеву.

Би-би-си подробно рассказывала о деле Янгулбаевых и об их семье, а также причинах, по которым власти Чечни так реагируют.

Дело Янгулбаевых

20 января чеченские полицейские пришли в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде и силой забрали его жену Зарему Мусаеву. Женщину увезли в Чечню - формально для допроса в качестве свидетельницы по делу о мошенничестве, которое расследуют в Грозном.

За месяц до этого у их сына Абубакара Янгулбаева, на тот момент юриста "Комитета против пыток" (одноименную организацию власти России признавали "иностранным агентом"), прошел обыск, а самого его допросили. Это произошло через несколько дней после того, как Абубакар Янгулбаев и еще несколько человек сообщили о пропаже десятков своих родственников в Чечне.

После того как Мусаеву привезли в Чечню, суд назначил ей 15 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве. Как заявил Кадыров, женщина якобы напала на сотрудника полиции "и чуть не лишила его глаза".

Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что членов семьи Янгулбаевых надо задержать и наказать, "а если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов".

22 января стало известно, что Сайди Янгулбаев с дочерью Алией покинули Россию.

31 января МВД Чечни сообщило, что сын Янглубаева Ибрагим объявлен в федеральный розыск по уголовному делу о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

СМИ также сообщали, что уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено против Заремы Мусаевой, однако официально эта информация не подтверждена.