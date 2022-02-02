Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун: бандит или жертва силовиков?

Илья Абишев

Би-би-си

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Более ста человек подписались под открытым письмом в защиту бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна накануне рассмотрения кассационной жалобы по его делу. Но кассационный суд, состоявшийся 2 февраля в Саратове, оставил приговор в силе.

В декабре 2020 года Подольский городской суд Подмосковья приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, незаконном предпринимательстве, мошенничестве и отмывании похищенного.

Авторы письма указывают на грубые нарушения, допущенные судьей Подольского городского суда при вынесении приговора.

Подписи под обращением поставили писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, правозащитник Лев Пономарев (признан в России СМИ - иностранным агентом), политик Евгений Ройзман, народная артистка России Лия Ахеджакова, член СПЧ Николай Сванидзе и другие.

Автор фото, Getty Images

Александр Шестун - личность неоднозначная. Одни считают его бандитом, ссылаясь на прошлые связи с криминальным миром, в частности, с мэром соседнего города Чехова Геннадием Недосекой по прозвищу Большой Гена (в ноябре 2004 года его обугленный труп нашли в сгоревшем "Хаммере"). Другие называют его жертвой несправедливости, припоминая его борьбу с силовиками и мусорными полигонами.

"Возбуждению уголовного дела в отношении Шестуна предшествовал конфликт с высокопоставленными российскими чиновниками и генералами ФСБ, триггером к которому послужило противостояние Шестуна размещению в Серпуховском районе мусорного полигона", - указывают авторы открытого письма.

"Именно попытка разрешения "мусорной" проблемы в своём районе запустила череду угроз в адрес экс-главы. Аудиозаписи, опубликованные Шестуном, свидетельствуют о том, что в случае несговорчивости ему угрожали длительным арестом по заказному уголовному делу, конфискацией имущества семьи и престарелых родителей, проблемами для жены и детей. Так всё и происходит, словно по написанному заранее сценарию", - говорится в обращении.

"Наше исконное пацанство"

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Александр Шестун не любил, когда его связывали с криминалом: "Я никогда никому не платил и не был бандитом!" - заверял он.

Уроженец Серпухова, он с начала 1990-х годов занимался в родном городе бизнесом и пересекался с разными людьми, в том числе с представителями криминалитета - с одними воевал, с другими дружил, что для любого предпринимателя в то время (да и сейчас тоже) было залогом выживания.

Что бы ни говорил Шестун, но слухи о его связях с бандитами ему не только не навредили, но и, возможно, сыграли на руку - в 2003 году он неожиданно победил на выборах главы Серпуховского района - люди проголосовали за "своего", серпуховского, а не за малоизвестного ставленника тогдашнего губернатора Московской области.

На посту руководителя Шестун проявил себя неплохим управленцем - успешно реализовал несколько крупных проектов, экономические показатели района и зарплаты быстро пошли в гору, люди ему поверили и на всех последующих выборах голосовали за Шестуна подавляющим большинством.

"Характер власти Шестуна на самом деле был одной природы с властью Путина: кроме понимания финансовых потоков и их перенаправления, расстановки на ключевые места людей, пользующихся его личным доверием, тут играли роль и харизма, и патриотизм, и налет нутряного, "нашего исконного пацанства", и щедрая доля патернализма (заботы), и, как результат, преданность электората (кстати, одного и того же)", - писала о нем "Новая газета" в декабре 2020 года.

Уже после ареста Шестуна в 2018 году Генпрокуратура заявляла, что нашла у него в общей сложности 676 объектов недвижимости, в том числе две базы отдыха, которыми он якобы владел через подконтрольные юридические лица и их номинальных директоров. Общая стоимость изъятого имущества составила почти 10,5 млрд рублей (161 млн долларов по тому курсу), включая автопарк из 22 автомобилей, речные катера и элитные часы.

Защита Шестуна утверждала, что недвижимость, о которой говорит прокуратура, не имеет отношения ни к экс-чиновнику, ни к его семье, а все свои активы на посту чиновника он декларировал.

С ФСБ против прокуроров

В 2009 году в России запретили игорный бизнес. Вскоре разразился крупный скандал, известный как "игорное дело" - ФСБ заявила о разоблачении крупной сети нелегальных казино в Подмосковье и о ее "крышевании" высокопоставленными российскими прокурорами.

Александр Шестун в этой истории выступил на стороне "сил добра" - стал ключевым свидетелем обвинения и был взят под охрану в рамках специальной программы защиты свидетелей ФСБ. Весной 2011 года он говорил о возможной причастности к делу о подпольных казино сына генпрокурора Юрия Чайки.

Но в итоге дело о причастности прокуроров к незаконному игорному бизнесу было свернуто, осуждены были лишь его непосредственные организаторы.

Уже из СИЗО Шестун писал письма в СМИ, утверждая, что ФСБ и Генпрокуратура будто бы договорились о примирении по "игорному делу", а он и другие свидетели якобы стали жертвами предавших их высокопоставленных сотрудников ФСБ.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который тоже выступал свидетелем обвинения по делу подмосковных прокуроров, считает, что "игорное дело" было развалено по соглашению между чекистами и прокурорами, а его и Шестуна использовали в межведомственной войне.

"Предполагаю, что ФСБ получила таким образом контроль над прокуратурой и "зелёный свет" по всем спорным вопросам, а таких как я, Сашу и ряд предпринимателей из Московской области использовали для сбора папок компромата и усиления ФСБ", - писал он в 2018 году на сайте "Эха Москвы".

"Тебя просто переедут катком"

В мае 2018 года заместитель генпрокурора Виктор Гринь, чье имя фигурировало в сообщениях СМИ о деле подмосковных прокуроров, написал письмо на имя замглавы СКР Игоря Краснова (нынешнего генпрокурора) с просьбой провести расследование о хищениях земельных участков в Серпуховском районе. Летом того же года Александр Шестун был арестован.

Но еще за месяц до письма Гриня глава Серпуховского района опубликовал на YouTube обращение к президенту Владимиру Путину, заявив, что его принуждали уйти в отставку, угрожая уголовным делом. Он заявил, что на него оказывают давление в связи с протестами против размещения на территории района мусорного полигона "Лесная".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уголовное дело Шестуна о взятке, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и незаконном предпринимательстве рассматривалось в Подольском районном суде без участия родственников и журналистов

В обращение чиновник включил аудиозапись своего разговора с человеком - по утверждению Шестуна, с начальником одного из управлений ФСБ, руководившим спецоперацией по делу "подмосковных прокуроров".

Человек, чей голос звучит на записи, говорит, что глава Московской области Андрей Воробьев поднял вопрос о конфликте с Шестуном на уровень президента, и убеждает его подать в отставку.

"Об этом говорит директор [ФСБ], об этом говорит уже [первый замглавы администрации президента России Сергей] Кириенко, мне завтра с ним встречаться. Тебя просто переедут катком и всё, ты будешь сидеть, пока тебя будут держать, ты пойми. По [экс-начальнику главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денису] Сугробову ты видел, как проехали? Красиво, жестко, но - команда", - говорит собеседник Шестуна.

Подлинность аудиозаписи не подтверждена, но никем и не оспорена. В Кремле пообещали ознакомиться с обращением главы Серпуховского района. Вскоре Шестуна арестовали.

"По сути, вся цепочка лиц, знающих достоверно о grand-коррупции в прокуратуре, о сделке ФСБ и Чайки, подверглась репрессиям и предательству, - комментировал "Эху Москвы Владимир Осечкин. - Все, кто тогда поверил, что ещё немного и такую мафию можно одолеть и очистить прокуратуру (главный по идее правозащитный орган страны) от мафии, все оказались под мощнейшими ударами. Там наверху решили нас всех "стереть". Будто бы и не было ничего такого. И каждого уничтожают по-разному".

Уголовное дело Шестуна о взятке, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве и незаконном предпринимательстве рассматривалось в Подольском районном суде в конце 2020 года без участия родственников и журналистов - под предлогом эпидемии коронавируса. Прокурор требовал для Шестуна 20 лет колонии, суд дал 15 лет - строгого режима.

"Нашу семью выгнали на улицу. У нас все забрали, у родителей наших тоже все конфисковали", - сказала после заседания жена Александра Шестуна Юлия, пообещав обжаловать приговор.