“Мы достали бинокли, а там медведи”. Как россиянин обнаружил белых медведей на заброшенной полярной базе

Дмитрий Шода

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, dmitrykokh.com

В 2021 году фотограф Дмитрий Кох вместе с друзьями отправился в государственный заповедник на остров Врангеля на Чукотке, чтобы сфотографировать белых медведей. Из-за шторма путешественникам пришлось сделать остановку, и медведей в итоге сфотографировали… на заброшенной метеостанции. Фотографии вызвали огромный интерес в западной прессе.

Русская служба Би-би-си поговорила с Дмитрием об этом случае и спросила, каким было путешествие, фото из которого в итоге были отмечены наградой на фотоконкурсе.

"Мы заметили, что в окнах что-то шевелится"

У бизнесмена-айтишника и фотолюбителя Дмитрия Коха была давняя мечта - сделать качественную фотографию с белым медведем.

"Я их раньше снимал в разных местах, но хорошо сфотографировать не получалось. И ради этого мы с командой специально поехали на Чукотку", - рассказывает Дмитрий.

Конечной целью экспедиции был остров Врангеля, на территории которого находится российский государственный заповедник, известный крупнейшей в мире концентрацией родовых берлог белого медведя. Согласно данным заповедника, в этом месте ежегодно залегают в берлоги до 500 медведиц.

Свое приключение Дмитрий и его друзья начали в Анадыре, административном центре Чукотского автономного округа. К экспедиции готовились очень долго, сняли парусную яхту, на которой предстояло преодолеть две тысячи километров.

В один из дней экспедиционную команду предупредили о шторме. Путешественники решили переждать бурю и пришвартовавшись у небольшого острова Колючин. Именно там и находилась заброшенная метеостанция: здесь и состоялось знакомство с местными жителями.

Автор фото, dmitrykokh.com Подпись к фото, Медведи - очень любопытные животные. "Их хлебом не корми, дай куда-нибудь залезть", - говорит Дмитрий Кох

"Мы заметили, что в окнах станции что-то шевелится. Мы достали бинокли, а там - медведи", - рассказывает Дмитрий.

Но приближаться к хищникам фотограф не стал. Для съемок он использовал дрон с камерой.

"С одной стороны, это комично, но с другой - сюрреалистично"

"Я смотрел множество сюжетов и просмотрел огромное количество фотографий с белыми медведями", - говорит Дмитрий. - Я не видел такого, чтобы медведи так массово жили в заброшенных постройках и выглядывали из окон".

По его словам, в этом есть определенный сюрреализм. "С одной стороны, это выглядит комично, но с другой - сюрреалистично, потому что эти здания уже очень старые, они разрушаются. Когда я это все снимал, я думал о том, что все, что нас окружает, - моя машина, здания, сотовые телефоны, компьютеры, самолеты - все это, рано или поздно, разрушится. Вот так же, как эта база", - делится впечатлениями Дмитрий.

Автор фото, dmitrykokh.com Подпись к фото, "Я не видел такого, чтобы медведи так массово жили в заброшенных постройках и выглядывали из окон", - рассказывает фотограф

"Все, что делает человек, рано или поздно исчезнет, - полагает он. - При этом жизнь будет продолжаться. И медведи будут жить там, где раньше жили мы, если будем так относиться к этой памяти. Да и медведи могут тоже скоро исчезнуть".

Почему медведи поселились в заброшенных зданиях

За ответом на этот вопрос Дмитрий Кох, как поясняет сам, ранее обращался к одному из главных экспертов по белым медведям в России - Анатолию Кочневу. Анатолий уже 15 лет живет на Чукотке и довольно часто сталкивается с этими животными.

Кочнев считает, что белые медведи ищут в заброшенных зданиях "защиту от человека".

Автор фото, dmitrykokh.com Подпись к фото, "Когда медведи слышат издалека звуки мотора или просто шум, они стараются забраться в дом, который может их защитить от возможного нападения"

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"Люди на них всегда охотились и продолжают охотиться (хотя сейчас это запрещено)", - рассказывает Дмитрий. Ранее представительница российского отделения Международного фонда охраны диких животных (IFAW) Мария Воронцова рассказывала агентству РИА Новости, что в России ежегодно от рук браконьеров гибнут до двух сотен белых медведей. Животные занесены в Красную книгу РФ, их общая численность в российской Арктике оценивается в 5-6 тыс. особей.

"Когда медведи слышат издалека звуки мотора или просто шум, они стараются забраться в дом, который может их защитить от возможного нападения", - передает Дмитрий наблюдения Кочнева.

Сам Дмитрий рассказывает, что перед тем, как их яхта пришвартовалась к острову, неподалеку проходил круизный лайнер. Он-то, скорее всего, и заставил медведей "спрятаться" в здании метеостанции. Но вообще, добавляет Кох, медведи - очень любопытные животные: "Их хлебом не корми, дай куда-нибудь залезть".

"Медведи будут жить, если мы будем их беречь", - резюмирует фотограф.

"Вот они, фоткай!" С чего началась карьера "фотоохотника"

Дмитрий Кох начал делать фото дикой природы около шести лет назад, потому что, по собственному признанию, "в жизни чего-то не хватало".

Автор фото, dmitrykokh.com

Все началось на Азорских островах со съемки кашалотов. "Я их никогда раньше не видел, очень хотел сфотографировать их под водой", - рассказывает Кох.

"Когда мы увидели кашалотов, мои друзья меня буквально выпихнули из лодки со словами: "Вот они! Давай, фоткай!", - говорит Дмитрий. - Я прыгнул, увидел эту стаю кашалотов, лихорадочно сделал снимок".

Автор фото, dmitrykokh.com

В итоге эта фотография заняла второе место в фотоконкурсе "Золотая черепаха".