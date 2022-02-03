Необычный хоккей, дуэль лыжников и много политики. Семь интриг Олимпиады в Пекине

Елизавета Фохт

Би-би-си

час назад

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. Они пройдут в непростых условиях: из-за пандемии коронавируса и повсеместного тестирования некоторые спортсмены вылетают с игр еще до их начала. Би-би-си рассказывает о главных историях, за которыми стоит последить во время Олимпиады.

Из-за Covid-19 участие в Олимпийских играх превратилось в квест

"Эта Олимпиада похожа на "Игру в кальмара" (популярный южнокорейский сериал - Би-би-си), когда люди выбывают один за другим", - так ситуацию на зимних Олимпийских играх-2022 описала капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина.

Олимпиада в Китае проходит не просто в условиях пандемии - с начала декабря по всему миру распространяется новый вариант коронавируса Омикрон, который оказался еще более заразным, чем его предшественники.

Китайские власти и до распространения Омикрона отличались особо жесткими антикоронавирусными правилами - во время вспышек на карантин по-прежнему закрывают целые города, контакты заболевших жестко контролируются с помощью специальных приложений. На фоне этих мер заразившихся коронавирусом в Китае в преддверии Олимпиады было заметно меньше, чем в других странах.

Чтобы минимизировать риски, которые неизбежно возникают из-за прибытия в страну тысяч спортсменов и членов делегаций, в Китае разработали так называемую систему "пузыря". По сути все лица, которые прибыли на Олимпиаду, могут перемещаться только в пределах "замкнутого круга" - в него входят аэропорты, места проведения соревнований и тренировок, а также олимпийские деревни.

Участники игр должны быть вакцинированы (российские вакцины допустимы). Это правило не действует для спортсменов моложе 18 лет или тех, у кого есть медотвод. Непривитым без медицинской причины нужно было приехать в Китай за 21 день до начала соревнований.

Перед отъездом на Олимпиаду спортсмен должны сдать отрицательные тесты на коронавирус. Еще два отрицательных теста с разницей в 24 часа необходимо сдать по прибытии в Китай - а тем, по их итогам допустили на олимпийские объекты, придется и дальше сдавать такие тесты ежедневно.

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Для въезда в страну также необходим "зеленый" QR-код в специальном приложении, которое создали для проведения игр. Перед его получением в течении двух недель необходимо заполнять "дневник здоровья".

Отсутствие необходимых документов может обернуться проблемами. Например, из-за проблем с QR-кодами в Китай вместе с командой не смогли вылететь старший тренер женской сборной Олимпийского комитета России (из-за допинговых санкций Россия выступает на играх в нейтральном статусе - Би-би-си) по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист Роман Никитин.

Тех, кто сдал положительные тесты после приезда в Китай, отправляют в специальные отели-изоляторы (а при наличии симптомов - госпитализируют). Обстановку в одном из таких отелей описывал корреспондент ТАСС, сдавший положительный тест: "Выходить из комнаты и общаться между собой изолированным запрещено. Комната размером в 20 квадратных метров рассчитана на одного человека, внутри есть все базовые удобства, включая беспроводной интернет".

Отель-изолятор можно покидать тем, у кого нет симптомов Covid-19 и есть два отрицательных ПЦР-теста. Но до конца игр таких переболевших ставят на особый контроль: им предписано дважды в сутки измерять температуру, ежедневно сдавать по два ПЦР-теста и соблюдать социальную дистанцию.

Особые правила действуют и для спортсменов, которые контактировали с заболевшими: они должны соблюдать карантин в одноместном номере, сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов в течении семи дней, все время носить маску и есть в одиночку.

Болельщиков-иностранцев на игры не пустят, в свободной продаже билетов нет. Их распределят среди определенных групп людей - например, представителей спонсоров Олимпиады.

Автор фото, Reuters

Несмотря на беспрецедентные меры, количество заразившихся коронавирусом в Китае растет. Так, в Пекине число заболевших достигло максимума за последние 18 месяцев.

Что касается участников Олимпиады, всего с 23 января на играх сдали около 200 положительных тестов на коронавирус. Более 60 из них- это спортсмены и официальные лица.

Коронавирус выбил с Олимпиады уже нескольких элитных спортсменов

Из-за положительных тестов право участвовать в Олимпийских играх потеряли уже несколько известных спортсменов. Среди них есть и россияне. Биатлонистка Валерия Васнецова, у которой возникли проблемы с документами, все-таки улетела в Пекин, но сдала там положительные тесты. "К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой", - написала она.

Заменить Васнецову сейчас пытаются Евгенией Буртасовой. Но она не должна была ехать на Олимпиаду и не заполняла дневник здоровья - Олимпийскому комитету России пришлось решать вопрос с ее документами. Вечером в среду биатлонная сборная сообщила, что Буртасова все же вылетела в Пекин.

​​Пропустит Олимпиаду и руководитель сервис-группы биатлонистов Александр Печерский, который сдал положительный тест перед вылетом. Сервис-группа занимается тем, что готовит лыжи спортсменов - это важный фактор на соревнованиях такого уровня.

Биатлонная сборная едва не лишилась и тренера мужчин Сергея Башкирова. Он сдал положительный тест уже в Пекине - но второй оказался отрицательным, так что тренер уже вышел из карантина.

Перед вылетом на предолимпийский сбор положительный тест сдал российский фигурист Михаил Коляда. Среди мужчин-одиночников Коляда - самый опытный, он считался лидером сборной. Его заменили Евгением Семененко, которые тренируется в той же группе у Алексея Мишина - тренера двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Автор фото, Getty Images, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Симен Хегстад Крюгер, Валерия Васнецова и Михаил Коляда

Уже на предолимпийском сборе в Красноярске Covid-19 выявили у тренера по физподготовке из группы Мишина Егора Челошкина и фигуриста Егора Базина, который был запасным в танцах на льду.

На прошлой неделе появились слухи о том, что коронавирус обнаружили у гендиректора Федерации фигурного Катания России Александра Когана и у хореографа Даниила Глейхенгауза. Глейхенгауз работает в звездной тренерской группе Этери Тутберидзе, ученицы которой - главные претендентки на олимпийское золото.

Сразу после появления новости Коган заявил, что у них с Глейхенгаузом "все в порядке". Но РБК сообщил, что ни он, ни хореограф не прилетели в Пекин вместе с командой. "Матч ТВ" обратил внимание, что Глейхенгауз не присутствовал на тренировке своих подопечных, которая прошла в Пекине.

Из-за положительных тестов Олимпиаду пропустят двое скелетонистов - Владислав Семенов и лидер сборной, серебряный призер Пхенчхана Никита Трегубов. Бобслеисты-разгоняющие Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко тоже сдали положительные тесты, но, возможно, еще смогут улететь в Пекин, если следующие тесты окажутся отрицательными.

Еще один спортсмен, которые, скорее всего, пропустит Игры из-за коронавируса - нападающий сборной ОКР по хоккею Артем Анисимов ("Локомотив"). Он сдал положительный тест и переведен в состав запасных.

Потери есть и у других сборных. Вспышка Covid-19 произошла в норвежской сборной по лыжам. Сначала коронавирус выявили у тренера норвежской команды Арильда Монсена, а потом у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

Кальво уже точно не поедет на Игры. На Венг, которая заразилась несмотря на то, что на месяц изолировалась от своего партнера, в сборной еще рассчитывают: не исключено, что пятикратная чемпионка мира успеет восстановиться к гонке на 30 километров.

Оказалось, что с заболевшим тренером контактировали почти все члены команды - из-за этого команда отложила вылет в Пекин. Но на этом беды сборной не прекратились: положительный тест сдал двукратный чемпион Игр-2018 Симен Хегстад Крюгер. В команде надеются, что он успеет приехать в Пекин к последней гонке, лыжному марафону, но звание олимпийского чемпиона в скиатлоне он уже точно потеряет.

Из-за вспышки расположение лыжной команды из соображений безопасности покинул ее самый звездный спортсмен Йоханнес Клэбо.

Звезда американского бобслея, трехкратная олимпийская призерка Элана Тейлор тоже сдала положительные тесты после прилета в Пекин. Она сообщила, что надеется восстановиться к соревнованиям.

Хоккейный турнир пройдет без игроков НХЛ и по новым ковидным правилам

Турнир по хоккею, одно из главных событий Олимпиады, пройдет без игроков североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Еще в сентябре планировалось, что участников лиги отпустят на соревнования. Это происходит не всегда: обычно в НХЛ не хотят отпускать игроков на игры, которые обычно пересекаются с плей-офф лиги.

К концу декабря стало окончательно ясно, что хоккеистов НХЛ в Пекине не будет. Причиной стал коронавирус: из-за большого количества заболевших спортсменов матчи лиги пришлось массово переносить. Провести их планируют как раз в ту паузу, которую изначально запланировали для Олимпийских игр.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олимпиаду пропустит один из самых известных российских хоккеистов Александр Овечкин

Это значит, что многие звезды российского хоккея - нападающие Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталс"), Евгений Малкин ("Питтсбург Пингвинз"), Артемий Панарин ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Никита Кучеров ("Тампа-Бэй"), вратари Сергей Бобровский ("Флорида Пантерс") и Андрей Василевский ("Тампа-Бэй") на Олимпиаду поехать не смогут.

Овечкину и Малкину к следующим играм будет уже под сорок. У них нет олимпийских медалей - в последний раз они участвовали в соревнованиях на домашней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, но в четвертьфинале проиграли Финляндии.

Впрочем, звезд НХЛ лишаются и другие фавориты Олимпийских игр - Канада, США, Швеция и Финляндия. Канада отправит на соревнования игроков, выступающих в Европе и, в том числе, Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Сборная США должна стать едва ли не самой молодой командой турнира - большая часть ее игроков выступает в студенческой лиге, многие из них - победители Молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Российская команда будет представлена только игроками КХЛ. Их, следуя советской традиции, забрали на сборы еще в середине января - такую роскошь может позволить себе не каждая сборная.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Главный тренер команды Алексей Жамнов накануне сборов заболел коронавирусом, после чего поползли слухи, что его могут оперативно поменять на другого специалиста. Но пока Жамнов активно комментирует подготовку к играм. "Неправильно говорить, что у нас железобетонные шансы на золотые медали", - ответил он, к примеру, на вопрос о том, можно ли в условиях отсутствия игроков НХЛ считать российскую команду безусловным фаворитом.

Сам турнир в условиях коронавируса пройдет по необычным правилам. Сама пандемия уже серьезно повлияла на хоккей - например, Молодежный чемпионат мира 2022 года просто не смогли доиграть из-за вспышек в сразу нескольких сборных.

Для того, чтобы команду допустили до матчей в Пекине, в ее стартовом составе должно быть как минимум 17 хоккеистов - 15 полевых игроков и два вратаря. Исключение допускается лишь единожды - на один из матчей сборные могут заявить 15 игроков.

В том случае, если у сборной нет достаточного количества здоровых игроков, ей засчитывают поражение. Дальше развитие событий зависит от того, на какой стадии турнира возникают проблемы. Например, если одна из команд не может выйти на четвертьфинал, ее заменит лучшая по показателям сборная из тех, что вылетели в квалификации.

Если одна или обе команды не может принять участие в матче за бронзу - их заменят лучшие по показателям сборные, вылетевшие в четвертьфинале.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Зимние Олимпийские игры 2022: пять фактов

Эти же правила распространяются и на финал. Фактически это значит, что если одна из сборных-участниц золотого матча не сможет принять в нем участие, ее заменит команда, занявшее третье место То есть, при определенных раскладах, проиграв в полуфинале, сборные все еще смогут рассчитывать на олимпийское золото.

При этом если из-за ковида не удастся провести ни матч за бронзу, ни финал, то тогда МОК вручит золотые и бронзовые медали сразу двум командам.

В итоге "в плей-офф могут сыграть не сильнейшие, а самые здоровые", подмечает "Спорт-Экспресс".

Битва Йоханнеса Клебо и Александра Большунова за медали в лыжах

Главная интрига лыжного турнира - это противостояние двух лучших лыжников последних лет, норвежца Йоханнеса Клебо и россиянина Александра Большунова.

25-летний Большунов - безоговорочный лидер двух предыдущих сезонов. Он дважды подряд выиграл Кубок мира и оба раза выиграл элитную лыжную многодневку "Тур-де-Ски".

Автор фото, Getty Images

Но побед на главных стартах лыжнику не хватает. На своей первой Олимпиаде в Корее Большунов завоевал четыре награды (три серебра и бронзу). А затем выиграл еще восемь наград на чемпионатах мира, но золотая из них - всего одна.

Клебо - ровесник Большунов. Он абсолютный рекордсмен по числу побед на Кубке мира и самый молодой лыжник, когда-либо побеждавший на чемпионатах мира и Олимпиадах. Он дебютировал на играх тогда же, когда и Большунов, но из Кореи привез три золота. Кроме того, норвежец - шестикратный чемпион мира.

Пиком соперничества россиянина и норвежца стал прошлогодний чемпионат мира в Оберстдорфе. Последней гонкой турнира был классический лыжный марафон на 50 км. Ее фаворитом считался Большунов, которому отдавали преимущество в дистанционных гонках: Клебо завоевал большинство наград в спринтах.

Норвежец и россиянин вместе вышли на финишную прямую. Перестраиваясь, Клебо сломал Большунову палку и финишировал первым. Россиянин получил лишь бронзу, пропустив вперед еще одного норвежца, Эмиля Иверсена. После поражения Большунов заплакал. В итоге Клебо был дисквалифицирован за столкновение. Россиянину вручили серебро, но тот не стал надевать медаль. Клебо же заявил, что "никогда раньше в своей жизни не был так разочарован и зол".

В преддверии Олимпиады фаворитом выглядит именно Клебо. Большунов провел тяжелое межсезонье - сначала упал с велосипеда, затем из-за нагрузок у спортсмена возникли проблемы с ахилловым сухожилием. Осенью лыжник перенес операцию на верхней челюсти из-за проблем с кистой, возникшей из-за неправильно сделанной пломбы нервного канала зуба.

В итоге начало сезона получилось для россиянина не таким успешным, как в предыдущие два года - у него лишь одна победа на этапах Кубка мира. На "Тур-де-ски" россиянин финишировал вторым, проиграв Клебо. Норвежец в этом сезоне победил в семи гонках.

"Клебо на данный момент можно просто перестать тренироваться, а сразу ехать на Олимпийские игры и там брать своё. Его форма настолько хороша, что он обыгрывает нас в каждой гонке, - говорил Большунов. - Я согласен, что лучше всё взять на Олимпиаде, но… Уже скоро мы узнаем, кто на что на самом деле способен. А Клебо сейчас в такой хорошей форме, что поделать с ним что-то очень сложно".

Другая интрига Олимпиады - состояние российского лыжника Сергея Устюгова. Устюгов - двукратный чемпион мира. Он считался одним из фаворитов Олимпиады в Корее, но комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), которая на фоне допингового скандала лично отбирала участников игр, не пригласила Устюгова в Пхеньян.

В этом сезоне на его счету победа на этапе Кубка мира в Финляндии и несколько подиумов, в одной из гонок он едва не опередил Клебо.

Другие потенциальные претенденты на медали среди россиян - Иван Якимушкин, Денис Спицов, Алексеей Червоткин и Александр Терентьев. У норвежцев это Эрик Валнес, Пол Голдберг и Харальд Амудсен. В классических дисциплинах конкуренцию им составит финн Иво Нисканен.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Непряева в этом году стала первой россиянкой, выигравшей "Тур-де-Ски"

В женских лыжах главная надежда российской сборной - Наталья Непряева. Лыжница идет на первом месте в зачете Кубка мира и выиграла последний "Тур-де-ски". Правда, многодневку пропустила лучшая лыжница последних лет Тереза Йохауг.

Йохауг - олимпийская чемпионка Ванкувера-2010 и 14-кратная чемпионка мира. Игры в Корее она пропустила из-за дисквалификации за допинг - в ее пробах нашли анаболический стеорид. Сама Йохауг утверждала, что он попал в ее организм через мазь для губ. На фоне вспышки ковида в сборной у норвежки возникли проблемы с отъездом в Пекин.

На медали также претендуют американка Джесс Диггинс и шведка Эбба Андресон. Конкуренцию им может составить заразившаяся коронавирусом норвежка Хейди Венг - вопрос, успеет ли она восстановиться к соревнованиям, остается открытым.

В фигурном катании будет новая олимпийская чемпионка, а вот у мужчин-одиночников есть проблемы

Страсти, разгоревшиеся после женского турнира по фигурному катанию в Пхеньяне-2018, не утихали несколько лет. Тогда на играх победила 15-летняя Алина Загитова, а серебро досталось Евгении Медведевой - для 17-летней фигуристки это стало ударом, после которого она несколько лет уехала из России.

Ситуация накалилась и из-за того, что спортсменки тренировались в одном тренерском штабе - группе Этери Тутберидзе (школа "Самбо-70, отделение "Хрустальный").

Тутберидзе - самая успешная из тренеров по фигурному катанию последних лет. На Олимпиаду в Пекин смогли пробиться только ее воспитанницы: дебютантка этого сезона Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова и бронзовая медалистка ЧМ Александр Трусова. Медведева и Загитова поедут на эти игры уже в качестве журналисток "Первого канала".

Би-би-си подробно рассказывала историю Щербаковой и Трусовой. Они стали главными звездами мирового фигурного катания, когда первыми из женщин стабильно запрыгали прыжки в четыре оборота. Так называемые "квады" долгое время были уделом мужчин-одиночников.

В этом сезоне Трусова пропустила несколько стартов из-за травмы ноги, повреждения были и у Щербаковой. Выступления обеих девушек тоже не были гладкими. Трусова на контрольном прокате в начале сезона сделала рекордные пять четверных, но не смогла повторить их на официальных стартах. Падала с коронных прыжков и Щербакова.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Камилла Валиева - одна из главных претенденток на золото

На этом фоне главной звездой фигурного катания стала 15-летняя Камила Валиева, дебютантка взрослых соревнований. Она, как и Трусова с Щербаковой, владеет четвертными прыжками, и в этом сезоне приземляла их стабильнее, чем соперницы. Сейчас Валиева является обладательницей всех мировых рекордов в женском одиночном катании. Все это делает ее главной претенденткой на олимпийское золото.

Российские парники тоже едут на игры в статусе фаворитов. В январе пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов, Евгения Морозова - Владимир Тарасова и Александра Бойкова - Сергей Козловский заняли весь пьедестал Чемпионата Европы.

Мишина и Галлямов - чемпионы мира и обладатели рекорда в парном катании. Их главными конкурентами, помимо россиян, может стать китайская пара Суй Вэньцзин - Хань Цун - в Корее они выиграли серебро.

В танцах главные претенденты на медали в сборной ОКР - Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Они действующие чемпионы мира, но этот титул завоевали в отсутствие главных конкурентов - французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Пападакис и Сизерон - четырехкратные чемпионы мира, но победы на Олимпиаде у них пока нет. В этом сезоне они еще не пересекались на одном льду с россиянами.

Самый проблемный российский вид - мужское одиночное катание. Лидер команды Михаил Коляда выбыл из-за коронавируса, вместо него на игры поедут действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк, чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Основное противостояние в этом виде развернется между "королем" четверных прыжков - американцем Нэйтаном Ченом - и двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. Фаворитом в этой битве выглядит Чен. Ханю же во многом продолжает карьеру ради того, чтобы исполнить на соревнованиях четверной аксель - прыжок, который пока не покорялся ни одному фигуристу в истории.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин еще в ноябре говорил, что, на его взгляд, у российских фигуристов нет шансов попасть в тройку на одиночном турнире. Но их удачное выступление критически важно для командного турнира - на Олимпиаде в Корее российские фигуристы стали вторыми во многом из-за неудачного выступления Михаила Коляды в короткой программе.

В командных соревнованиях принимают участие представители всех четырех видов: одиночного мужского и женского катания, танцев на льду и парного катания.

Команда Олимпийского комитета России - фаворит этих соревнований. Интрига здесь состоит в том, что в четырех дисциплинах можно сделать две замены - то есть выставить разных фигуристов на короткую и произвольную программу. На практике для россиян это означает почти гарантированную медаль (возможно, золотую). Споры о том, кого ставить в командный турнир, ведутся до сих пор.

Главные конкуренты команды ОКР в этой дисциплине - американцы. У сборной США есть проблемы с женщинами-одиночницами и парным катанием, но команда при этом доминирует в мужском одиночном катании и имеет хорошие позиции в танцах на льду.

У российских биатлонистов лучшие шансы на медаль за годы

Телерейтинги биатлонных соревнований зашкаливают в России уже много лет (нередко опережая футбол и фигурное катание), но в последние годы биатлонисты привлекали внимание в основном разборками внутри команды, непонятными правилами отбора и чехардой тренеров, а не спортивными успехами.

В этом сезоне результаты команды заметно наладились. Например, Кристина Резцова завоевала первую личную медаль среди российских женщин за два года. Мужчины в январе выиграли эстафету - этого не происходило с 2019 года.

Успехи биатлонистов-мужчин журналисты связывают с работой тренеров Юрия Каминского и Сергея Башкирова (того самого, который сдал в Пекине положительный тест на Covid-19). Главные звезды этой команды - Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS

Логинов - многократный призер и победитель чемпионатов мира и гонок на Кубке мира. После блестящей юниорской карьеры биатлонист считался одним из самых перспективных российских спортсменов, но в 2014 году его дисквалифицировали на два года за допинг - в анализах нашли печально известный эритропоэтин. Соперники Логинова регулярно вспоминают об этом.

В Олимпийских играх Логинов еще не участвовал: в Корею, помня о скандале с допингом, его не пригласили. В этом сезоне у спортсмена есть победа в личной гонке и эстафете и несколько призовых мест. Слабое место Логинова - стрельба. Сильный ветер на биатлонном стадионе в Пекине может стать для него проблемой.

Эдуард Латыпов (его прозвище - "Буйвол) - самый стабильный биатлонист последних месяцев. До Нового года он шел пятым в зачете Кубка мира, но затем заразился коронавирусом и попал в карантин. В изоляции спортсмен тренировался на велотренажере, который ему одолжил немецкий биатлонист Эрик Лессер.

Пропустив два этапа Кубка мира, Латыпов вернулся к гонкам - но с заметными проблемами в стрельбе. Правда, тренер Юрий Каминский обещает, что "сейчас стрельба практически в штатном состоянии".

Обратить внимание стоит и на других членов команды - 22-летнего Даниила Серохвостова, который отличается высокой скоростью, 23-летнего Карима Халили, лучшего стрелка команды, и 30-летнего Максима Цветкова, который пробился в команду через российские старты.

У девушек на индивидуальные награды сложно рассчитывать кому-то, кроме Кристины Резцовой. Но у биатлонисток хорошие шансы в эстафете: в этом сезоне они лишь однажды не попали на пьедестал.

Главные претенденты на награды биатлонных соревнований - сборные Норвегии и Франции.

На этой Олимпиаде будет много политики

Игры в Пекине пройдут в условиях дипломатического бойкота. Его объявили несколько стран, обеспокоенные нарушением прав уйгуров в провинции Синьцзян.

По оценкам управления верховного комиссара ООН по правам человека, в так называемых "исправительных лагерях" могут противозаконно содержаться до миллиона представителей этого нацменьшинства, большинство представителей которого исповедуют ислам.

Би-би-си публиковала рассказы бывших заключенных лагерей, которые рассказывали о пытках и изнасилованиях. Кроме того, Би-би-си рассказывала о расследовании, согласно которому власти Китая принуждают сотни тысяч уйгуров заниматься тяжелым физическим трудом на хлопковых плантациях в Китае.

Китай отрицают притеснения уйгуров. Создание лагерей они объясняют намерением искоренить исламистский экстремизм. Например, именно на сепаратистское уйгурское движение власти страны возложили ответственность за нападения на пешеходов и пассажиров общественного транспорта в Пекине в 2013 году и в Куньмине - в 2014-м.

Западные страны называют ситуацию в Синьцзяне геноцидом. Именно из-за притеснения уйгур США объявили Играм в Пекине дипломатический бойкот - на практике это значит, что члены американской сборной примут участие в соревнованиях, но официальные лица и дипломаты их проигнорируют. Кроме того, ФБР попросила спортсменов не брать на Игры личные смартфоны, чтобы избежать киберугроз.

В Китае решение США бойкотировать игры назвали "политической манипуляцией" и призвали Вашингтон "перестать политизировать спорт".

К бойкоту присоединились ​​Австралия, Великобритания, Канада и Дания. Нидерланды тоже не отправят на Олимпиаду правительственную делегацию - но не из-за ситуации с уйгурами, а из-за коронавирусных ограничений.

В Германии так и не определились, будет ли страна бойкотировать Олимпиаду, а вот власти Франции от этого шага отказались. В России идею бойкота раскритиковали. "Главное в плане Олимпиады, чтобы спортсменов ничего не касалось, и вы знаете, что мы ратуем за то, чтобы никакая политика не привносилась в олимпийские дела, в олимпийскую семью и в идеи олимпизма", - говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Более того, Владимир Путин, несмотря на пандемию, собирается поехать в Пекин, чтобы лично присутствовать на церемонии открытия игр.

Пока неясно, будут ли спортсмены публично выступать против притеснения уйгуров. МОК в прошлом запрещал демонстрацию политической, религиозной или расовой пропаганды.

Другой политический аспект этой Олимпиады связан с напряженностью на границе России и Украины. Как утверждало агентство Блумберг, глава КНР Си Цзиньпин даже якобы обращался к Владимиру Путину с просьбой не начинать военных действий во время Олимпийских игр. В посольстве Китая в России эту публикацию назвали "фейком" и "провокацией".

Украинские власти в преддверии игр обязали членов сборной не давать интервью на русском языке и не фотографироваться со спортсменами из России. На летних играх совместная фотография украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене, которые выступают в прыжках в высоту, привела к скандалу.

В России это решение раскритиковали. "Такие действия являются не чем иным, как проявлением акта тоталитаризма", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За кем еще последить - коротко

Микаэлла Шиффрин, горнолыжный спорт (США). Шиффрин - главная звезда горнолыжного спорта последних лет. Она уже выигрывала олимпийское золото в Сочи и Пхеньяне. В преддверии игр лыжница заразилась коронавирусом, но успела восстановиться

Эйлин Гу, фристайл (Китай). Эйлин Гу всего 18 лет. Двукратная чемпионка мира и юношеской Олимпиады. Родилась в Сан-Франциско, но выступает за Китай. Ради спорта Гу за год освоила программу старших классов и досрочно сдала экзамены. Карьеру во фристайле она совмещает с работой моделью.

Павел Кулижников, конькобежный спорт (ОКР). Кулижников - один из самых успешных конькобежцев последних лет. Он рекордсмен на дистанциях 500 и 1000 метров и восьмикратный чемпион мира. Пекин - его первая Олимпиада, на предыдущую его не пригласил МОК

Шон Уайт, сноуборд (США). 35-летний Уайт - самый известный спортсмен в мире. Он стал единственным сноубордистом за всю историю, которому удалось стать трехкратным олимпийским чемпионом. После Игр-2018 в Корее Уайт ушел из спорта, но перед Олимпиадой в Корее возобновил карьеру

Роман Репилов, сани (ОКР). 25-летний Репилов - главный фаворит соревнований в санях. У него три золотые медали на двух последних чемпионатах мира, кроме того, Репилов - самый молодой обладатель Кубка мира в истории. На Олимпиаде в Корее он занял только восьмое место, и теперь попытается взять реванш в Пекине

Максим Буров, фристайл (ОКР). Старший брат Максима Бурова Илья четыре года назад завоевал бронзу в Пхеньяне. Теперь его младший брат - фаворит игр в Пекине. 23-летний Максим Буров - трехкратный чемпион мира, в этом сезоне он лидер Кубка мира и победитель четырех этапов

Дмитрий Логинов, сноуборд (ОКР). На играх в Корее Логинов занял последнее место в параллельном гигантском слаломе - а уже через два года был трехкратным мировым чемпионом. В этом сезоне у Логинова стабильные результаты и статус одного из лидеров Кубка мира

Тимоти ЛеДюк, парное фигурное катание (США). В 2019 году ЛеДюк стал первым фигуристом-геем, который завоевал золото на парных соревнованиях в США. В Пекин же ЛеДюк поедет в статусе первого открытого небинарного участника зимних игр. Фигурист предпочитает, чтобы к нему обращались местоимением "они". В России признание ЛеДюка в небинарности вызвало неоднозначную реакцию.