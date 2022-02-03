Кадыров рассказал о встрече с Путиным. Кремль о ней не сообщал

42 минуты назад

Автор фото, Chingis Kondarov/TASS Подпись к фото, Кадыров на турнире по смешанным единоборствам на арене "Колизей" в Грозном. 28 января 2022 года

Пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова на фоне конфликта с семьей Янгулбаевых сообщила о его встрече с президентом России Владимиром Путиным, хотя в Кремле за несколько часов до этого заявляли, что такая встреча не планируется.

Путин провел в Москве рабочую встречу с Кадыровым, глава Чечни "доложил о социально-экономической ситуации" в республике и ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении, опубликованном в 0:07. "Больницы обеспечены лекарствами, кислородом, коечным фондом и средствами защиты в полном объеме. Успешно выполняется программа вакцинации", - цитирует Кадырова его пресс-служба.

Согласно сообщению, Кадыров также рассказал Путину о демографических показателях (сохраняют положительную динамику), основных экономических показателях (наблюдается устойчивый рост), инвестпроектах, сокращении безработицы до 8% и дотационности бюджета республики (до 42,4%).

В январе Кадыров заявлял, что правительство России тратит на содержание Чечни 300 млрд рублей в год.

"Без России мы не выживем", - говорил Кадыров на фоне скандалов, крупнейшим из которых стала борьба властей Чечни с семьей бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, чью жену чеченские силовики вывезли из Нижнего Новгорода и посадили по арест в Грозном.

В январе Кадыров и его соратники выступили с серией угроз в адрес сыновей Янгулбаева. Жену судьи суд в Чечне в среду отправил под арест по уголовному делу о нападении на полицейского.

В пресс-релизе пресс-службы Кадырова об этом и каких-либо других конфликтных ситуациях не сказано ни слова. Сообщение проиллюстрировано фотографией встречи с Путиным, сделанной фотографом ТАСС 19 апреля 2017 года.

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS Подпись к фото, Путин принимает Кадырова в Кремле. Фото сделано почти пять лет назад

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков накануне говорил, что президент не собирается встречаться с главой Чечни.

Отвечая на вопрос, планируется ли встреча Путина с Кадыровым, Песков сказал, что ему о таком неизвестно. "В планах нет", - сказал он (цитата по ТАСС).

Песков также комментировал слова одного из ближайших соратников Кадырова, депутата Госдумы Адама Делимханова, сказанные в адрес семьи Янгулбаевых в понедельник в прямом эфире в "Инстаграме": "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть". Песков сказал, что с высказываниями депутата должна разбираться комиссия Госдумы по этике.

Высказывания Делимханова "будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке", говорится в заявлении первого зампреда комиссии Василия Пискарева ("Единая Россия"), опубликованном накануне вечером на сайте Госдумы. Из заявления также следует, что комиссия рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов только "в случаях поступления соответствующих обращений".

Неизвестно, поступили ли такие обращения, однако накануне с критикой в адрес Кадырова выступил лидер одной из парламентских партий Сергей Миронов. "Призываю прокуратуру дать правовую оценку высказываниям депутата Адама Делимханова, а Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована", - сказал глава "Справедливой России" РИА Новости.

В среду в Грозном был проведен масштабный митинг, на котором сжигали портреты членов семьи Янгулбаевых. Чеченские власти утверждают, что в нем приняли участие 400 тысяч мужчин (все население Чечни, по оценкам Росстата, составляет примерно в 1,5 млн человек).

"Более 400 тысяч человек собралось на митинге в центре Грозного. На митинге присутствовали только мужчины - почти 80% всего взрослого мужского населения Чеченской Республики. Собравшиеся выразили решительный протест оскорблениям всех авлия и устазов [святых и духовных наставников] со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию", - сообщила пресс-служба телеканала "Грозный".

Газета "Коммерсант" попросила Роспотребнадзор прокомментировать митинг, проходивший на фоне рекордного распространения коронавируса. Там заявили, что решение об административном реагировании на факт проведения митинга в условиях эпидемических ограничений будет принимать управление ведомства по Чечне. "Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица", - добавил собеседник издания.