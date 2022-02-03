Число новых заражений Covid-19 в России перевалило за 150 тысяч

12 минут назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

В России впервые за время пандемии за сутки зафиксировали больше 150 тысяч заражений коронавирусной инфекцией. Суточный прирост новых случаев обновляет максимумы вторую неделю подряд. Власти при этом говорят, что не видят оснований для жестких локдаунов в Москве и стране в целом.

За последние сутки в России зарегистрировали 155 768 новых случаев заражения Covid-19, умерли 667 человек с диагностированным коронавирусом, сообщил в четверг оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Суточные рекорды заражений Covid-19 обновляются уже 14 дней подряд. Накануне в стране было выявлено 141 883 новых случая - на 16 047 больше, чем сообщалось во вторник. Общее число случаев за время пандемии накануне превысило отметку 12 млн.

В Москве выявили 26 904 новых случаев, накануне было 23 784, во вторник - 21 533, а до этого три дня наблюдалось сокращение темпов прироста.

"Мы выходим на плато"

На то, что официальные цифры по Москве некоторое время не росли, накануне обратил внимание мэр столицы Сергей Собянин. "На этой неделе динамика роста заболеваемости снижается. И я надеюсь, мы выходим на плато, - сказал он. - Есть надежда, что ситуация будет стабилизироваться".

Предыдущую неделю, когда в столице России начал доминировать "Омикрон", Собянин назвал "очень сложной": "Количество заболеваний увеличилось почти на 70% и, что особенно неприятно, увеличилась на 40% госпитализация".

Власти, комментируя резкий рост заболеваемости из-за "Омикрона", призывают смотреть на число госпитализированных с Covid-19, а не на показатели суточного прироста, которые ожидаемо стали выражаться шестизначными цифрами.

За последние сутки в России госпитализировали 17 792 зараженных (накануне - 17 201), в Москве - 1 622 человека (в среду - 1 617).

"На сегодня госпитализируется 8% от общего числа активных случаев. Это меньше, чем было в четвертую волну, осеннюю", - говорил накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Это огромная нагрузка на врачей в поликлиниках, констатировал он (СМИ ранее публиковали фотографии длинных очередей в российские поликлиники).

Министр предупредил, что из-за быстрого роста числа посетителей поликлиник может быть приостановлено оказание плановой медицинской помощи ("с сохранением жизненно важных направлений в амбулаторных условиях").

Автор фото, Yevgeny Sofiychuk/TASS Подпись к фото, Очередь из пациентов с подозрением на коронавирус в Омске

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В Москве и Петербурге уже около 80% заражений коронавирусом приходятся на "Омикрон", рассказала накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причем если в среднем по России бессимптомно болеют примерно 17-20% пациентов, то в Москве - около 40%, уточнила она.

Власти России не планируют вводить локдаун, заявила Попова. Ранее об этом говорили и в Кремле. "Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах", - сказала главный санитарный врач.

"Система здравоохранения справляется, летальность не выше, чем в иные периоды, - считает Попова. - Сегодня оснований для каких-либо специальных внешних ограничений нет".

Собянин также говорил, что Москва не готовится к новому локдауну.

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще некоторое время, а пик этой волны ожидается к середине февраля, говорила во вторник замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Все регионы находятся на разном этапе", - оговаривалась она.