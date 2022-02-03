"Не есть по два дня в процессе работы". Почему в Коломне начали голодать медсестры

Мария Киселева, Анастасия Платонова

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, Медсестра Наталья Трухина голодает со 2 февраля

В подмосковной Коломне медсестры местного перинатального центра объявили голодовку. Минздрав Московской области проводит проверку. К голодовке каждые пять дней будет присоединяться по одной медсестре. Они недовольны условиями работы в центре и попытками администрации сократить их ставки, переведя в уборщицы, - это часть реформы, которая проходит в России в последние годы и уже приводила к протестам медперсонала.

"Учитывая опыт моего организма не есть по два дня в процессе работы, я думаю, наверное, мне будет полегче", - говорит в беседе с Би-би-си младшая медсестра Коломенского перинатального центра Наталья Трухина.

Трухина стала первой медсестрой Коломенского перинатального центра, которая 2 февраля начала голодовку. В этот день женщина вышла на работу в 8 утра на 12-часовую смену - с утра она и начала голодать.

Она опубликовала бюллетень своей голодовки - замеры показателей здоровья (давление, вес, сахар крови) делает сама. По словам Натальи, за ней ходили два сотрудника центра, которые записывали и фотографировали ее действия.

"В какой-то момент надзирателей даже стало жалко. Не везде есть диванчики, чтобы можно было присесть, вот они стояли и ждали, пока я закончу в этом помещении свою работу. Еще с меня запросили документ об образовании. Зачем он им? Непонятно", - написала она в другом посте про первый день голодовки.

Ее коллеги, пять работников центра, намерены присоединяться к голодовке с интервалом в пять дней. При этом медсестры, как и Трухина, планируют продолжать работу.

Заявление о голодовке опубликовал 25 января межрегиональный профсоюз медработников "Действие" - независимая организация, которая занимается защитой прав медиков, в том числе в случаях сокращения младшего медицинского персонала.

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В России в последние годы проходит своеобразная реорганизация в больницах: руководство сокращает ставки санитарок и младших медсестер, а сотрудникам предлагают взамен более низкие должности, например, уборщиц или кладовщиц.

Би-би-си подробно писала о ситуации в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области: в 2019 году санитарки местной больницы объявили голодовку, так как руководство пыталось сократить их должности и перевести в уборщицы. Сама голодовка длилась два дня, после этого многие санитарки были сокращены, а затем в течение месяцев оспаривали свои дела в судах.

Руководство больницы и собеседник Би-би-си в минздраве Кемеровской области тогда объясняли, что эти планы связаны с необходимостью повышения эффективности расходов.

Это связано с "майскими указами" - их еще в 2012 году издал Владимир Путин, когда в очередной раз стал президентом России. Согласно указам, зарплаты среднего и младшего медперсонала должны достигать среднего уровня зарплат в регионе. Профсоюз "Действие" и различные эксперты тогда объясняли, что для больниц это существенная нагрузка.

Подпись к фото, Трухина опубликовала в соцсетях бюллетень своей голодовки

Еще одной причиной сокращения могли стать изменения к требованиям по квалификации медицинского персонала.

Ситуация в Коломенском перинатальном центре стала продолжением этой тенденции. Тем более, что за последние годы нагрузка на систему здравоохранения еще сильнее выросла из-за пандемии коронавируса.

Из медсестер - в санитарки

"Осталось 22 младшие медсестры. Все роддома позакрывались, кто на мойку, кто перепрофилировался под ковид, и все нагрузки пошли на нас", - так нынешнюю ситуацию в перинатальном центре описывает Наталья Трухина.

По ее словам, сложности возникли еще в сентябре 2019 года, когда произошло сокращение младшего медицинского персонала примерно наполовину, но повышения зарплаты не последовало.

Согласно ответу, который дал минздрав профсоюзу "Действие", сокращение санитарок в 2019 году было проведено из-за отсутствия у работников профессионального образования по должности "Санитар" по профстандарту, который был принят в 2016 году.

По данным минздрава, так как "основной деятельностью санитарок являлась уборка помещений", эта функция перешла на аутсорсинг клининговой компании. А большая часть младшего медперсонала после обучения перешла на должности младших медсестер по уходу за больными.

Таким образом, по мнению минздрава, меры 2019 года "не привели к увеличению нагрузки на младший медицинский персонал".

Однако часть работников перинатального центра придерживается другого мнения.

"Сегодня в огромном (6 этажей) перинатальном центре Коломны вместо 160 младших медсестер и санитарок, предусмотренных штатными нормативами минздрава России, работают всего 22 младшие медсестры и около 20 уборщиц от индивидуального предпринимателя… Из-за огромной нагрузки бывает, что за всю 12-часовую смену младшая медсестра имеет всего 7-10 минут, чтобы наспех перекусить один раз", - говорится в их обращении, опубликованном 25 января.

На 1 октября 2021 года, по словам Натальи Трухиной, планировалось новое изменение - собирались упразднить должность младшей медицинской сестры. Тем, кто захочет остаться в центре, предлагалось перейти в младший технический персонал с окладом около 8 тысяч рублей - на должности уборщиков, кладовщиков, штукатуров. Уведомление об этом Трухина и другие участницы голодовки не подписали. В дальнейшем при помощи персонала "Действие" оспорили это сокращение, а приказ отменили - однако условия работы остались прежними.

Причиной объявления голодовки стал не только риск сокращения должности или перевода в уборщицы, но и слишком высокая нагрузка на медсестер.

Авторы обращения требуют более чем в 2 раза увеличить количество младших медсестер в центре (до 60) и нанять 21 санитарку - сейчас их, как говорится в обращения, нет вовсе. Среди требований участников акции - снять с медсестер обязанности санитарок, доплачивать им за работу в нескольких отделениях. Еще они просят установить перерывы для отдыха и еды.

"В обязанности младшей медицинской сестры входит уход за пациентами. В моем случае - это помочь подмыться женщине. Поменять постельное белье, отвести, привести к специалистам. На нас еще повесили санитарские обязанности, это мытье палат. У меня вот моется палата интенсивной терапии в отделении недоношенных детей", - говорит Трухина.

Одна медсестра на две реанимации

"Я работаю на третьем этаже, туда входят три подразделения - отделение послеродовое - женщины, отделение послеродовое - дети, и отделение новорожденных и недоношенных детей. Это три разные подразделения, и переведя нас в общеучрежденческий персонал, руководство открепило нас от какого-то определенного отделения, заставив нас бегать везде, не доплачивая, вот мы и разрываемся, с утра бежим в одно отделение, в другое, третье", - рассказывает Наталья Трухина.

В ответе минздрава говорится, что младшие медсестры относятся к "общеучрежденческому персоналу" - то есть они должны работать одновременно в нескольких отделениях.

В обращении, которое опубликовано 25 января, медсестры приводят примеры того, как работа на несколько отделений потенциально вредит пациентам. Так, на два отделения реанимации в центре - женское и детское - работает одна младшая медсестра.

"Детская реанимация - это стерильное отделение, считается. Там должна быть своя младшая. А сейчас одна младшая бегает из отделения в отделение. В женской реанимации мамочки, бывает, лежат и с гепатитом, и с ВИЧ-инфекцией. При этом в детской надевается просто верхний одноразовый халат, так как нет возможности переодеваться каждый раз, бегая из одного отделения в другое, да и необходимого для этого количества спецкостюмов работодатель не выдал", - говорится в обращении.

После наших обращений в прокуратуру в сентябре 2021 года, продолжают авторы документа, им выдали по два спецкостюма, однако этого недостаточно для работы - так как один костюм, в соответствии с требованиями СанПиН, должен быть в стирке после каждой отработанной смены.

Подпись к фото, Сотрудники перинатального центра уже не первый раз пытаются добиться улучшения условий труда

"Постоянно на собраниях мы проговаривали, что нам тяжело физически, но руководство нас не слышало, профсоюз (имеется в виду не "Действие", а профсоюз Коломенского перинатального центра. - Би-би-си) нас не поддерживал, всегда поддерживал сторону администрации, на каждом собрании проговаривалось, что у нас все юридически правильно, администрация поступает правильно, а кому не нравится - можете увольняться", - говорит Наталья Трухина.

По ее словам, при сокращениях персонала руководство больницы ссылалось на приказы минздрава.

С 25 января, когда было опубликовано обращение, в перинатальном центре проходили проверки разных ведомств - в том числе минздрава, Росздравнадзора, государственной инспекции труда и прокуратуры. Но она их описывает спокойно: просто приходили и говорили с работниками.

Как сообщили Би-би-си в минздраве Московской области, сейчас ведомство проводит служебную проверку в Коломенском перинатальном центре, "по результатам которой будут применены соответствующие меры и решения".

Би-би-си ожидает ответа от министерства здравоохранения России, прокуратуры Московской области, Росздравнадзора и государственной инспекции труда.

Чем медсестра отличается от санитарки и уборщицы

Исторически сложилось, что в подавляющем большинстве государственных больниц функции санитарок и младших медсестер практически не различались, объясняет профсоюз "Действие".

С введением в 2016 году профессионального стандарта "младший медицинский персонал" разделение на санитарок и младших медсестер стало более жестким, появилось требование о специальном обучении по каждой из этих профессий.

Но фактически совмещение функций осталось и после введения профстандарта.

По данным Россстата, на который ссылается профсоюз "Действие", с 2013-го по сентябрь 2020 года численность младшего медицинского персонала (ММС) сократилась с 687 тысяч до 267,6 тысячи работников. По сравнению с 2013 годом численность снизилась на 419,4 тысячи, или на 61%.

При этом основное снижение численности младших медсестер происходило не в виде полного увольнения работников (хотя и такое сокращение имело место).

"Основным трендом стал массовый перевод санитарок и младших медсестер (как правило, под угрозой увольнения в связи с сокращением штата) из категории ММС в категорию вспомогательного персонала - уборщиков служебных (или производственных) помещений (далее - уборщиков, уборщиц)", - отмечало "Действие" в своей аналитической записке в мае 2021.

Основная причина распространения подобной практики - недостаток средств для повышения средней заработной платы медработникам в строгом соответствии с указом президента РФ № 5972 - это так называемый "майский указ" 2012 года.

"На вспомогательный персонал учреждений здравоохранения "майские указы" не распространяются, поэтому перевод санитарок и младших медсестер в уборщицы рассматривался в регионах как наиболее простой способ экономии социальных расходов. Зарплаты уборщиц в рассматриваемый период или не росли или повышались незначительно или даже снижались", - отмечал профсоюз.

Проблема с переводом медсестер в санитарки носила настолько массовый характер, что информация о том, как оформить этот перевод, появлялась на сайтах региональных профсоюзов.

Разъяснения о том, как правильно оформить такой перевод, давал и минздрав.

Медсестры Коломенского перинатального центра пока пытаются сохранить работу. "Я не могу каждый раз уходить с одной работы на другую, когда руководство залезет ко мне в карман. Это неправильно, это ненормально", - говорит Трухина.

Свои ощущения от первого дня голодовки она описала так: