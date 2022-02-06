Как изменилась британская монархия за 70 лет правления Елизаветы II

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

44 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, За 70 лет на троне королева не изменила ни своим шляпкам, ни своей прическе

6 февраля 2022 года королева Елизавета II официально стала единственным британским монархом (считая и те времена, когда короли у Англии и Шотландии были отдельными), отметившим свой платиновый юбилей на троне - 70 лет.

На ее долгое царствование пришлись события, кардинально изменившие и само Соединенное Королевство, и весь мир.

"Перемены, - сказала королева, обращаясь к обеим палатам британского парламента в год своего золотого юбилея в 2002 году, - стали постоянной чертой нашей жизни. Для того, чтобы взять над ними верх, требуется дисциплина. То, как мы к ним относимся - определяет наше будущее".

Автор фото, Bettmann Подпись к фото, Королева в замке Балморал в сентябре 1952 года, всего через несколько месяцев после вступления на престол. Собаки - это еше одна постоянная в ее жизни, вне зависимости от того, какие перемены происходили в обществе и политике

На царствование Елизаветы II пришлись технологическая революция, распад Британской империи и конец почтительного отношения к личной жизни королевской семьи.

Ее преемник станет королем совсем другой страны, причем разница между началом его царствования и началом царствования Елизаветы II будет гораздо большей, чем между, например, началом царствования самой королевы и ее дедушки - Георга V.

Но давайте по порядку.

От первой телетрансляции к соцсетям

Автор фото, Hulton Archive Подпись к фото, Окончание церемонии коронации в Вестминстерском аббатстве. Первая и пока что единственная коронация, показанная по телевидению

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года, хотя собственно королевой она стала сразу после смерти своего отца в феврале года предыдущего. По британской традиции на смерть монарха приспускают флаги государственные, но не королевские. Потому что король или королева у страны есть всегда: последний вздох предшественника молниеносно передает титул преемнику.

И королева, и ее антураж поначалу к потенциальному присутствию телекамер в Вестминстерском аббатстве отнеслись без особого энтузиазма. Елизавета II, например, категорически запретила снимать ее венчание и попросила фотографов и операторов не наводить на ее лицо объектив во время специальной церемонии по поводу дня рождения монарха, Trooping the Colour.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Елизавета верхом во время церемонии Trooping the Colour. В это трудно поверить, но королева ездила верхом еще в прошлом году, правда, не на официальных церемониях. Теперь на Trooping the Сolour она появляется в карете

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На то, чтобы ее переубедить, потребовались совместные усилия нескольких членов кабинета, которые хорошо знали еще ее отца. Говорят, что одну из главных ролей в этом непростом деле сыграл лорд Суинтон.

В результате правительству пришлось срочно устанавливать новые телепередатчики (их вообще-то собирались ставить в любом случае, но в каком-то неопределенном будущем) для того, чтобы посмотреть на коронацию смогли и те ее подданные, которые проживали вдали от столицы и крупных городов.

Сейчас у королевского двора есть специальный человек, занимающийся его аккаунтами в соцсетях. Эта работа называется "планированием цифрового участия" (digital engagement planner) и на сегодняшний день возложена на плечи Эммы Гуди.

"Мы рассказываем о том, как и над чем работает королевский персонал, - говорит она, - Наша команда занимается всем - от сообщений в "Твиттере" о том, как, например, идет подготовка к Государственному банкету, - до работы в Королевских архивах для памятных мероприятий в связи со столетием Первой мировой войны".

"Я отвечала за создание аккаунтов королевского двора, у которых сейчас миллионы фолловеров. Я надеюсь, что моя работа помогла создать имидж королевского двора как современной и устремленной в будущее организации".

От большой Империи к небольшому Содружеству

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На вершине своего могущества в 1922 году Британская империя насчитывала более 450 млн подданных на территориях, занимавших около четверти обитаемых территорий Земного шара.

В 1952 году Елизавета II стала королевой не только Британских островов, но и более чем 70 заморских территорий. Но империя уже находилась на последнем издыхании. Правительство страны, хотя и нехотя, но стало признавать, что подведомственные территории должны получить больше самоуправления, в противном случае они просто уйдут.

Однако ни послабления, ни большая независимость от Лондона не помогли. По словам историка Джона Дарвина, "Британия оказалась заперой в имперской тюрьме, из которой все выходы были заколочены, кроме люка, ведущего в забвение".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Британское содружество наций" - написано сверху. Надпись снизу - "Вместе". Пропагандистский плакат начала XX века

К концу 1960-х Британия ушла практически изо всех своих колоний. Однако некоторые связи бывших колоний с бывшей метрополией, включая английский язык и схожесть законодательства, сохраняются до сих пор.

На сегодняшний день Елизавета II является монархом во всего 16 государствах, известных как страны Содружества.

Автор фото, Tim Graham Photo Library Подпись к фото, 1962 год, государственный визит королевы и герцога Эдинбургского в Тувалу. Страна обрела независимость в 1978 году. Герцог явно чувчтвует себя более комфортно. Обратите внимание на вентилятор за его спиной - жару никто не отменял

В Рождественском послании 1953 года молодая королева, возможно, предчувствуя близкий конец империи, сказала: "Содружество ничем не напоминает империи прошлого. Это - новая концепция, основанная на лучших качествах человеческого характера: на дружбе, верности и жажде свободы и мира. Этой новой концепции равноправного партнерства стран и народов я отдаю свое сердце и свою душу - и буду делать это каждый день моей жизни".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А это - торжественная встреча королевы в Тувалу, но уже в 1982 году после обретения независимости. Тувалу - член Содружества наций

Должность главы Содружества наций не является наследственной, однако его члены уже согласились, что после смерти Елизаветы II ее займет ее сын и наследник - Чарльз.

От личных секретов к таблоидным скандалам

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семейный выезд, август 1935 года. Будущая королева с дедушкой, королем Георгом V и родителями. На тот момент никто еще и не подозревал, что этой девочке будет суждено оказаться на троне

В годы царствования отца Елизаветы II личная жизнь членов королевской семьи не была темой для обсуждения. Правда, дядя королевы, король Эдуард VIII, отрекшийся от престола для того, чтобы жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, пробил первую брешь в бастионе, державшем семейную жизнь монархов за семью печатами.

Впрочем, это был тот случай, когда личное решение короля касалось всей страны, но при этом пикантные подробности, такие, как, например, личные письма Эдуарда, в широкую печать не поступали. Юная принцесса хорошо запомнила, с каким искренним ужасом ее родители отнеслись даже не столько к отречению Эдуарда VIII, сколько к тому, что эта история вышла за рамки семейного круга.

Автор фото, Dennis Oulds Подпись к фото, Семья Виндзоров на церемонии открытия мемориальной доски в честь королевыы Мэри - жены Георга V, матери Георга VI, отца Елизаветы, и Эдуарда VIII. Слева направо: герцог Эдинбургский, королева Елизавета II, королева-мать, герцог и герцогиня Глостерские, герцог (бывший Эдуард VIII)) и герцогиня Виндзор. Июнь 1967 года. Королева мать считала причиной ранней смерти своего мужа эгоизм Эдуарда, выбравшего не долг, а чувства. Она его так никогда и не простила

Когда Елизавета стала королевой, развод для людей из ближнего монаршего круга по-прежнему оставался недоступной роскошью. Перед сестрой королевы, принцессой Маргарет был поставлен выбор: замужество с разведенным Питером Таунсендом или официальное место в королевской семье.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Маргарет с первым мужем и детьми. Если бы дело было сейчас, она вполне могла бы выйти замуж за разведенного Таунсенда, никто бы и бровью не повел

Она выбрала второе, что, впрочем, не помешало ей позднее все-таки выйти замуж, а потом и развестись.

Единственная дочь королевы, принцесса Анна, тоже развелась со своим первым мужем (королевская семья к тому времени уже стала привыкать к тому факту, что ничто человеческое ей не чуждо) и вышла замуж во второй раз. При этом для того, чтобы обвенчаться со своим избранником Тимоти Лоуренсом, ей пришлось отправиться в Шотландию. Церковь Англии отказывалась венчать разведенных, шотландская церковь ничего плохого в этом не видела.

Сын и наследник королевы принц Чарльз не смог жениться на Камилле Шанд. Ее кандидатура не устраивала королевскую семью по нескольким причинам, ни одна из которых сегодня не принималась бы в расчет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Внук королевы герцог Кембриджский с женой. Никого в 2011 году, когда они поженились, уже не волновало, что будущая британская королева происходила из состоятельной, но совершенно не аристократической семьи

Чарльз был вынужден жениться на одобренной Диане Спенсер, и чем закончился этот брак, всем прекрасно известно. Дело дошло до того, что супруги стали выяснять отношения через телевизионные интервью и таблоидные публикации. В сложившейся ситуации королеве уже не оставалось ничего другого, кроме как дать свое согласие на развод.

Старший сын Чарльза и Дианы Уильям женился на Кейт Миддлтон, невзирая на то, что их отношения начались еще до свадьбы, что, опять же в начале царствования Елизаветы II считалось непреодолимым препятствием для вступления в брак, а его младший брат Гарри, если можно так выразиться, замкнул круг, обвенчавшись с разведенной американкой, что его двоюродному прадеду стоило престола.

От выдержанной дистанции до личного общения

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Та самая первая историческая прогулка. Сидней, 1970 год

Можно сказать, что в 1952 году, когда Елизавета II стала королевой, монархия уже приобрела человеческое лицо и была максимально доступной для народа. Разумеется, не следует забывать, с чем мы это положение сравниваем. Если с прежними королями, проводившими все время во дворцах и замках при отсутствии фотографий и телевидения, то, да, возможностей посмотреть на венценосца стало гораздо больше.

Однако большая их часть ограничивалась "проблесками" королевского лица через головы толпы, или - чуть позднее - более близкий план на черно-белом экране телевизора. В целом, королевская жизнь и работа протекали в особом отгороженном от населения пространстве.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К 2001 году прогулки перед публикой стали делом привычным и уже никого не удивляли

И хотя Елизавета путешествовала по миру с официальными визитами, непосредственно с ней могли общаться исключительно высокопоставленные и тщательно отобранные лица.

Принцесса Анна вспоминала: "Мы никогда не обменивались ни с кем рукопожатиями, потому что считалось, что раз все равно нельзя пожать руку каждому, то и начинать нечего".

Автор фото, Princess Diana Archive Подпись к фото, Принцесса Диана в 1989 году. Семейная лодка уже основательно разбилась о королевский быт, но до развода остается еще семь лет

Мысль о том, что королевской семье стоит выйти к публике и пообщаться с ней напрямую, родилась в голове одного новозеландского госслужащего непосредственно перед королевским визитом в Австралию и Новую Зеландию в 1970 году.

Первое общение с народом состоялось в Сиднее. Личный секретарь королевы, сэр Уильям Хэзелтайн отметил в своих мемуарах, что "интерес СМИ к этим первым прогулкам был просто маниакальным": "Некоторые газеты отметили, что один человек из толпы приветствовал принца Филиппа по-гречески (он происходил из греческой королевской семьи), на что супруг королевы ответил какой-то грубостью на том же языке".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Принцесса Анна в Гамбии в 1984 году. Стоило королеве один раз пройтись перед публикой, - и этим стали заниматься все "работающие" члены королевской семьи

Сэр Уильям сказал, что на самом деле принц просто поздоровался по-гречески, но прессу это заявление не убедило.

Как бы то ни было, но прогулка в Сиднее положила начало новой традиции. И хотя все члены королевской семьи прогуливаются перед публикой, каждый из них делает это в своем формате.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Герцогиня Кембриджская в Оттаве

Принцесса Анна, например, гулять гуляет, а вот рук не пожимает, в то время как герцогиня Кембриджская имеет привычку застревать перед какими-то группами слишком надолго, что является предметом для шуток со стороны других членов семьи.

"Эти прогулки, - сказала она несколько лет назад, - настоящее искусство. И вся семья подшучивает надо мной, что я слишком долго болтаю. Наверное, мне еще надо над собой работать и попросить совета у людей более опытных".

От мужского первородства до "кто первый родился, тому и корона"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королевская семья в Виндзорском замке, 1969 год. Пока что старшими детьми в семьях наследников престола оказывались только мальчики

Принцесса Елизавета стала королевой только потому, что у нее не было братьев. Если бы вторым ребенком ее родителей была не принцесса Маргарет, а мальчик, то он автоматически стал бы принцем Уэльским, даже в том случае, если бы его сестра была на 20 лет старше.

Британцы не считали, что женщин надо автоматически лишать прав на престол, но предпочитали все-таки мужчин.

Перемена произошла в 2011 году, когда британский парламент изменил Закон о наследовании таким образом, что корона переходит не к старшему сыну, а к старшему ребенку, вне зависимости от его пола. Таким образом, если бы первым ребенком герцога и герцогини Кембриджских был бы не принц, а принцесса, то она бы стала британской королевой, невзирая на то, были бы у нее младшие братья или нет.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Мальчиков пока что все равно больше. Разница пока заключается в том, что принцесса Шарлотта, второй ребенок герцогской четы, является и вторым претендентом на престол после своего старшего брата. Раньше ее на этом месте потеснил бы ее младший брат Луи, который просто в силу своего пола стал бы вторым

Закон этот, хотя и был принят в расчете на будущее потомство старшего сына принца Уэльского, пока что никаких перемен фактически не принес, потому что первый ребенок оказался мужского пола. Теперь возможность его применить появится только тода, когда дети родятся уже у самого Джорджа, но до этого пока что далеко.

От юной и неопытной до символа стабильности

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева в Белом доме танцует с президентом Фордом. Менялись президенты, менялись премьеры, возникали и свергались диктаторы, а она оставалась

Елизавета стала королевой, когда на политической арене выделялись такие гиганты, как Уинстон Черчилль и Гарри Трумэн.

Борис Джонсон стал ее 14-м премьер-министром, а десятый по счету, Тони Блэр, был первым премьером, родившимся уже после того, как она стала королевой.

Положение Соединенного Королевства в мире изменилось. Оно перестало быть центром империи, и ему пришлось вырабатывать новую идентичность. Изменились промышленность, законодательство и британское общество.

Автор фото, Central Press Подпись к фото, Елизавета II с наследником и своим первым премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Нынешний премьер Борис Джонсон написал его биографию

И посередине этого вихря перемен королева Елизавета оставалась, по словам бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, "постоянным якорем, противостоящим штормам и удерживающим нас в реальности".

О том, какой будет британская монархия после второй елизаветинской эпохи, пока что говорить сложно. Но меняться ей почти наверняка придется.