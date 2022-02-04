Противостояние в Троицке: защитники леса вступили в схватку с неизвестными "охранниками"
- Павел Аксенов
- Русская служба Би-би-си
"Я строитель", - говорит крепкий молодой человек в каске и желтом светоотражающем жилете. Он улыбается и отказывается говорить о себе что-либо еще. Как и несколько десятков других мужчин плотного телосложения, он стоит в линии, которая отгораживает небольшой участок леса в Троицке. За оцеплением другие мужчины - уже без жилетов и касок - пилят деревья, одно за одним, сваливая их с помощью экскаватора на землю.
Активно вырубать деревья в троицком лесу стали в начале недели, сейчас здесь уже успела образоваться большая поляна, очищенная от упавших стволов деревьев и пней.
Судя по кадастровой карте, вырубив лес, власти собираются построить новую большую школу, детский сад и административно-офисное здание с торговым комплексом и гостиницей.
Активисты, которые ежедневно собираются в лесу, говорят, что не против строительства школы, а хотят лишь, чтобы она была перенесена в другое место. Они скандируют в микрофон призывы прекратить вырубку, обклеивают деревья портретами Владимира Путина с цитатами о защите лесов.
Вырубка леса в последние дни осуществлялась по простой, но эффективной схеме. Несколько десятков мужчин оцепляют небольшой участок и сдерживают активистов, пока лесорубы не повалят деревья. Затем они двигаются вперед, оттесняя активистов еще на 20-30 метров. При этом неизбежно возникают потасовки и стычки.
Например, защитники леса пытались удержать позиции, схватившись за деревья, их силой оттаскивали мужчины в жилетах. Они действовали довольно грубо - у нескольких активистов на руках и ногах были синяки, у кого-то была порвана одежда.
Защитники леса предполагают, что нападавшие на них люди - сотрудники частного охранного предприятия (друг друга они называют охраной), но подтвердить это невозможно, мужчины в жилетах отказываются представляться.
Вырубку леса осуществляет компания Су-555, однако единственный человек в куртке с фирменной нашивкой, которого удалось обнаружить на месте будущей стройки, не стал разговаривать с журналистами. Би-би-си обратилась к руководству компании с просьбой прокомментировать действия "охранников" и ждет ответа.
"Русский лес"
Однако в четверг, после нескольких дней противостояния, ситуация изменилась. Примерно к полудню к месту вырубки подтянулась еще одна группа мужчин спортивного телосложения. Некоторые были в балаклавах, на руках у всех были белые повязки. Они поддержали активистов, и, прорезав сетку, ограждавшую стройполощадку, довольно быстро силой отогнали "охрану" назад.
У них не было заметного отдельного лидера, но с полицией и "охранниками" разговаривал один мужчина, который представился как "Юрий, позывной Тавр". Он приехал из Люберец, среди его соратников были и жители других подмосковных городов - Подольска, Реутова, Химок.
Юрий, по его словам, состоит в общественной организации "Армия защитников отечества". Ее руководитель Иван Отраковский записал в январе видео, в котором выступил против мигрантов.
По словам Юрия, в Троицке "идет незаконная вырубка русского леса". "По нашей информации, это незаконно. Все шито белыми нитками. Кому-то где-то кто-то занес, заплатил, местные жители против этого", - сказал он.
В течение дня в разных местах поляны еще несколько раз возникали столкновения между молодыми людьми с белыми повязками и теми, кто охранял строителей. В конце концов эти стычки стали пресекать немногочисленные полицейские, которые до этого держались в отдалении. Вскоре "охранники" в желтых жилетах под ликование активистов покинули лес. Вырубка деревьев приостановилась, но, судя по сообщениям в соцсетях, уже в ночь на пятницу строители вернулись на свои позиции.
За лес и не против школы
Активисты настаивают, что не имеют ничего против строительства школы.
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Конец истории Подкаст
"Проблема в том, что в наши троицкие школы привозят много детей из соседних поселений, в результате чего на протяжении последних 10 лет директора школ трамбовали классы по 40 человек и ввели вторую смену. Многие родители активно голосуют за эту школу, за эту вырубку, потому что их дети учатся во вторую смену", - говорит активистка Мария.
Судя по картам, в пределах одного километра от стройки расположены шесть общеобразовательных школ. Однако мест в них все равно не хватает.
Все активисты, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, против вырубки леса, но никто не сказал, что он не хочет, чтобы в Троицке появилась новая школа.
"Никто из нас не выступает против школы, никто не говорит: "Нет не стройте школу". Это не так категорически. Здесь все за школу, здесь все понимают, насколько это полезный объект, - говорит юрист Ольга Сластунина, участвующая в акциях. - Но жители Троицка выступают за то, чтобы строить школы там, где они действительно нужны. Там, где есть для них места, не занятые лесом. Там, где жители годами требуют построить им школы и детские сады".
Русская служба Би-би-си обратилась к главе Троицка Владимиру Дудочкину с просьбой объяснить необходимость строительства объектов именно в этом месте и ждет ответа.
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