"Тайвань не Украина". Почему Китай поддерживает в украинском кризисе Россию, но пока только на словах

Тесса Вонг

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Си Цзинпин в одной из речей назвал Владимира Путина своим "лучшим другом"

Война слов между США и Россией о ситуации вокруг Украины становится все ожесточеннее, а теперь о ситуации начал высказываться еще один крупный игрок на мировой арене: Китай.

В последние дни Пекин призвал конфликтующие стороны, США и Россию, не нагнетать обстановку и отказаться от менталитета холодной войны - в то же время ясно дав понять, что поддерживает озабоченность Москвы относительно ее безопасности.

Поддержка Китаем своего давнего союзника - и в прошлом партнера по коммунистической идеологии - кажется самоочевидной. Но за этим может стоять нечто большее, чем просто история взаимоотношений этих двух стран.

Россия и Китай "на страже мира"

На прошлой неделе глава китайского МИД Ван И назвал опасения России легитимными, добавив, что к ним нужно "относиться серьезно и работать над их разрешением".

В понедельник представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь пошел еще дальше и прямо заявил, что Китай не согласен с заявлением США о том, что Россия угрожает международному миру и стабильности. Он раскритиковал Вашингтон за созыв Совета Безопасности ООН, назвав этот шаг "мегафонной дипломатией" и заявив, что он не был полезен для переговоров.

Выраженная в дипломатических фразах официальная линия Пекина была осторожной и богатой на нюансы. Она не доходила до прямой поддержки военного вторжения России на территорию своего бывшего соседа по СССР.

Но государственные китайские СМИ выражались прямее. На волне антизападных настроений в Китае украинский кризис изображается ими как еще один пример провала Запада. Они считают, что агрессором в этом конфликте выступает именно НАТО, которое не уважает право суверенных стран, таких как Китай и Россия, на защиту своей территории.

Газета Global Times пишет, что "все более тесные отношения между Китаем и Россией - это последняя линия обороны, защищающая мировой порядок", а в статье государственного агентства "Синьхуа" сказано, что США пытаются "отвлечь внимание от внутренних проблем" и "возродить свое влияние на Европу".

Эксперт из Брукингского института Джессика Брандт отмечает, что некоторые заявления размещались на нескольких языках в запрещенном китайскими властями "Твиттере", и это делалось, чтобы попытаться повлиять на репутацию США и НАТО в мире.

"Я думаю, что цель здесь - подорвать "мягкую силу" США, запятнать репутацию либеральных институтов и дискредитировать свободные СМИ", - сказала она Би-би-си. Пекин, по ее мнению, "регулярно воспроизводит основные заявления Кремля по Украине", когда это отвечает его интересам.

Общие цели, общий враг

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Китай и Россия сегодня близки. Как полагают некоторые эксперты, сейчас их отношения, возможно, самые тесные со времен Мао и Сталина.

Украинский кризис и аннексия Крыма в 2014 году, как считалось, подтолкнули Москву в объятия Пекина, предложившего ей экономическую и дипломатическую поддержку в условиях международной изоляции.

С тех пор эти отношения расцвели еще более пышным цветом. Уже много лет Китай является крупнейшим торговым партнером России: объем двусторонней торговли в прошлом году достиг нового рекордного показателя в 147 млрд. долларов. Страны также подписали дорожную карту военного сотрудничества и договорились проводить больше совместных учений.

В пятницу Владимир Путин вылетит в Пекин, чтобы по приглашению Си Цзинпина посетить зимнюю Олимпиаду. Там лидеры проведут встречу, за которой будет следить весь мир. Путин станет первым лидером за последние два года, который встретится с Си лично. С начала пандемии коронавируса китайский лидер не выезжает за рубеж и редко видится с иностранцами.

Здесь особенно важно помнить, что у обеих стран сейчас крайне напряженные отношения с Западом.

"Пекин и Москва видят общую цель в сопротивлении Европе и США и завоевании для себя более видного места в международной политике", - говорит преподаватель мировой истории в американском Университете Тафтса Крис Миллер.

В случае обострения конфликта и введения западными странами новых санкций против России, Китай, как считают эксперты, скорее всего предложит России экономическую поддержку, как поступал и раньше. Это выразится в предоставлении доступа к альтернативным системам платежей, займах российским банкам и компаниям, закупке российской нефти или даже прямом игнорировании американских экспортных ограничений.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запад грозит России новыми жесткими санкциями в случае нового вторжения на Украину

Все это, впрочем, может обойтись Китаю в немалые суммы. Как считают эксперты, это одна из причин того, что пока Пекин лишь на словах повторяет позицию Москвы. "Словесная поддержка России стоит Пекину недорого", - говорит в связи с этим Миллер.

Военный конфликт на Украине отвлечет внимание США, что без сомнения будет на руку Китаю. Однако многие наблюдатели верят в искренность Пекина, когда он говорит, что не хочет войны.

Китай сегодня ищет способы стабилизировать отношения с США, говорит директор азиатской программы Фонда Германа Маршалла Бонни Глейзер. И если сейчас он окажет прямую помощь Москве, это "может обострить отношения с США, в том числе за счет более ясного разделения демократических и авторитарных стран", - говорит она.

Пекин "хеджирует риски" в этом кризисе, поскольку сомневается в истинных намерениях Кремля, считает политолог Миньсинь Пэй. Выступление на стороне России может также настроить против Китая его второго по важности торгового партнера - Евросоюз. А это способно привести к консолидированному европейскому ответу, пишет Пэй.

По его мнению, одним из ответных шагов Запада может стать большая поддержка Тайваню. И это опасение неожиданно появилось в поле зрения Пекина в связи с украинским кризисом.

Тайвань не Украина

Многие в США, а также китайские диаспоры по всему миру, пристально следят за украинским конфликтом по одной простой причине. Они видят в нем некий тест - действительно ли Вашингтон будет отстаивать интересы своих союзников?

Многие спрашивают, вмешаются ли США в случае нового вторжения России на Украину и произойдет ли нечто подобное, если Китай решится взять под контроль Тайвань - территорию, которая считает себя независимым государством и видит в США своего главного союзника.

Вопрос о том, будут ли США воевать с Китаем из-за Тайваня, действительно волнует Азию. По мере того, как соперничество между Китаем и США обостряется, на Тайване все чаще сообщают о пролетах китайских самолетов в обозначенной им зоне воздушной обороны.

США намеренно не говорят о своих конкретных планах на случай атаки Китая в Тайване. В Штатах существует закон, обязывающий страну оказывать острову военную помощь. В то же время Вашингтон официально признает провозглашенный Пекином принцип "единого Китая" - то есть того, что существует только одно китайское правительство, находящееся в официальной столице страны.

Эксперты, впрочем, считают, что сравнивать Тайвань с Украиной неуместно: ситуации зависят от совершенно разных геополитических проблем. Они говорят, что с Тайванем у США куда более прочные культурные связи, что позволяет назвать остров краеугольным камнем идеологической, дипломатический и военной стратегии США в Азии.