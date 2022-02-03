Британская девочка попросила Disney создать героиню в очках. Ее мечта исполнилась

36 минут назад

Автор фото, BBC/DISNEY Подпись к фото, Лоури из Ноттингемшира и Мирабель из "Энканто"

Юная жительница графства Ноттингемшир в Великобритании Лоури три года назад написала письмо в компанию Disney с просьбой добавить в мультфильмы персонажа в очках, похожего на нее саму, на тот момент Лоури было 9 лет. Теперь 12-летняя Лоури очень радуется появлению Мирабель, героини "Энканто", последней полнометражной анимационной картины производства Disney.

По словам юной британки, ее мечта осуществилась, а героиня мультфильма - "весёлая, смелая и вообще образец для подражания".

Сорежиссёр фильма Джаред Буш сказал, что её желание сбудется: на тот момент аниматоры уже запланировали создать фильм с героиней, которая носит очки.

Лоури - единственная в семье, кому нужны очки. "Я чувствовала себя немного одинокой и не ощущала себя достаточно красивой", - рассказывает девочка. Но теперь она не может представить себя без очков, они стали частью ее личности, уверена Лоури.