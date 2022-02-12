AstraZeneca: как национализм и политика помешали успеху британского "подарка всему миру"

Фергюс Уолш

Обозреватель Би-би-си вопросам медицины

час назад

Автор фото, IsadoraBrant/HealthinHarmony

История вакцины Oxford-AstraZeneca была историей британского успеха: она была разработана на родине, и с момента ее создания до выпуска первой партии прошло меньше года. Замысел производителя был амбициозен: создать вакцину для всего мира. Но в дело вмешались политики и национализм.

Почти половина всего взрослого населения Великобритании получила по две дозы прививки от ковида препаратом AstraZeneca. Очень может быть, что это спасло больше жизней, чем все прививки Pfizer и Moderna вместе взятые. Однако сейчас национальная система здравоохранения Великобритании почти не использует вакцины AstraZeneca, а из более чем 37 млн человек, которым была сделана бустерная прививка, лишь 48 тыс. получили AstraZeneca.

К тому же эта вакцина, применявшаяся и в странах Евросоюза, не была одобрена в США.

Почему же так произошло?

В ходе работы над документальным фильмом для телеканала BBC Two я говорил с учеными, политиками и комментаторами о судьбе вакцины Oxford-AstraZeneca, которую правительственные чиновники называли не иначе как "британским подарком всему миру".

Профессор Оксфордского университета сэр Джон Белл, возглавлявший команду, которая, так сказать, вывела оксфордскую вакцину из лаборатории в массы, весьма критически отзывается о тех, кто принимает решения в Евросоюзе.

"Они подорвали репутацию этой вакцины так, что это отозвалось во всем мире, - заявил сэр Джон. - Глупое поведение ученых и политиков, возможно, погубило сотни тысяч жизней, и тут нечем гордиться".

Подпись к фото, Профессор Джон Белл: политики из ЕС подорвали репутацию вакцины AstraZeneca

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Но вернемся в начало 2021 года. Число умерших и попавших в больницы с вариантом коронавируса "Альфа" росло, и система здравоохранения Великобритании оказалась под сильнейшим прессом.

Но одновременно появилась надежда: в больницы стали поступать высокоэффективные вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые в Британии были одобрены к применению раньше, чем где-либо в мире.

Вакцину Oxford-AstraZeneca превозносили как национальный успех, отражающий силу британской науки. Правительство даже подумывало о том, чтобы изображать на ампулах с препаратом национальный флаг.

Однако ученые в Оксфордском университете почувствовали себя неудобно, когда на щит стали подниматься именно британские достижения, поскольку, с их точки зрения, пандемия по своей природе не ведает границ.

Свою задачу ученые видели в том, чтобы прекратить распространение вируса по всему миру и предотвратить возникновение новых мутаций в странах, которые не были защищены от этого вируса.

"Во всем этом было слишком много национализма, - говорит профессор Эдриан Хилл, директор исследовательского Института Дженнера в Оксфордском университете, где была разработана эта вакцина. - И это подстегивало конкуренцию между разными видами вакцин и странами, их производящими. А это - самое худшее, что может быть, когда вы пытаетесь взять под контроль пандемию и обеспечить вакцинами весь мир".

Одобрение вакцины в Британии совпало по времени с формальным выходом страны из Евросоюза.

"Я не думаю, что облегчению наших отношений с Европой способствовало то, что эта вакцина была разрекламирована как британская", - признается сэр Джон Белл.

В Британии, несмотря на ужасный урон, причиненный ковидом, во всех центрах вакцинации, которые я посетил, царила приподнятая атмосфера.

А вот в материковой Европе, напротив, настроение было мрачным.

"Мы не могли понять, как можно, чтобы у нас не было вакцины, и при этом мы слышим, как в Великобритании полным ходом идет вакцинация", - говорит доктор Вероник Трийет-Ленуар из контактной группы по вакцинации Европарламента.

К концу января Евросоюз, отстававший от Великобритании с вакцинацией, был, похоже, уже готов одобрить AstraZeneca. Однако прежде чем европейские регуляторы успели принять соответствующее решение, Германия постановила, что эту прививку нельзя делать людям в возрасте старше 65 лет, а президент Франции Макрон и вовсе назвал эту вакцину "квази-неэффективной для пожилых".

Впрочем, всего несколько часов спустя после этих заявлений Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцину для применения взрослыми всех возрастов.

Германия и Франция пошли на попятную, но репутация вакцины уже была подорвана. Некоторые врачи во Франции вынуждены были выбрасывать посроченные ампулы, потому что никто не приходил на прививку.

Но как же такое могло произойти? Все очень непросто.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда во Франции вновь решили использовать AZ, премьер Жан Кастекс сделал прививку в прямом эфире, чтобы восстановить доверие французов к вакцине

AstraZeneca (для краткости AZ) была одобрена к применению в Великобритании и Евросоюзе для взрослого населения еще до того, как были получены твердые доказательства, что она защищает от ковида.

Испытания показали, что эта вакцина защищает более молодых добровольцев, однако добровольцев старшего возраста подключили к испытаниям позже. И анализы их крови показали, что вакцина, как и в случае с молодыми добровольцами, вызывает очень сильную иммунную реакцию на коронавирус.

Из этого был сделан вывод, что вакцина будет защищать пожилых столь же хорошо, как и молодых. Этот вывод оказался верным. В разгар пандемии, когда срочно требовались вакцины, регуляторы решили одобрить их применение для пожилых людей в группе высокого риска. Но Франция и Германия вновь решили проявить большую осторожность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В один день с французским премьером первую прививку от ковида получил в Лондоне и Борис Джонсон

В то же самое время разгорелся большой скандал вокруг поставок AZ. Вакцина производилась как в самой Британии, так и в Евросоюзе. Но поскольку Британия договорилась о приоритетных поставках раньше остальной Европы, компания заявила, что не сможет пополнять европейские запасы с британских фабрик, в то время как в саму Британию с европейского завода уже поступил миллион доз вакцины.

В разгар кризиса Еврокомиссия даже пригрозила приостановить экспорт вакцины в Британию, если Европа не получит "справедливо причитающуюся ей долю".

Окончательно репутацию вакцины в глазах многих европейцев добила обнаружившаяся в марте редкая, но все же связь с тромбозом. Среди многих стран, приостановивших тогда использование этой вакцины, были Германия, Франция, Ирландия, Италия, Австрия и Дания.

Риск возникновения тромбоза чрезвычайно низок - один на 65 тыс., но чаще это происходит именно у молодых. Когда европейские регуляторы объявили, что польза от вакцины заметно превышает имеющиеся риски, большинство стран отменили ограничения, но ввели новые - по возрасту.

При этом в Британии доверие к вакцине и гордость за нее оставались на высоком уровне даже после того, как из-за опасности тромбоза было принято решение применять ее только для людей в возрасте от 40 лет и старше.

И все же окончательно судьба вакцины AZ была решена, когда подошла очередь бустерных прививок. Проблема с тромбозом и тот факт, что у Pfizer и Moderna mRNA нет ограничений по возрасту, поставили в этом деле точку. Да, вакцина зарегистрирована для применения в качестве бустера, но оказалось проще сделать большинству людей прививку Pfizer или Moderna, хотя они и намного дороже. Позже появились также свидетельства, что можно добиться лучшей защиты, используя разные типы вакцин.

Многие в Европе считали вакцину AZ небезопасной или низкокачественной, в Бельгии ее даже окрестили "вакцина Aldi" по названию сети низкобюджетных супермаркетов.

Однако эта вакцина изначально создавалась как дешевая. Ее разработчики хотели, чтобы она была доступна всему миру по сходной цене.

В отличие от вакцин mRNA ее можно было транспортировать и хранить в обычных холодильниках, что значительно облегчало ее применение в труднодоступных регионах.

AZ согласилась лицензировать глобальное производство и распределение вакцины по себестоимости - около £3 (4 доллара) за дозу, то есть всего за одну пятую стоимости вакцины Pfizer.

Ключевым элементом этой сделки стала индийская компания Serum Institute, крупнейший в мире производитель вакцин. Это компания согласилась произвести более миллиарда доз для стран с низким и средним доходом.

Однако когда весной 2021 года на Индию обрушился вариант "Дельта", власти страны более чем на шесть месяцев запретили экспорт вакцины, что усугубило дефицит этого препарата во всем мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Апрель 2021 года. "Вакцины закончились", гласит надпись у входа в центр вакцинации в Мумбаи

"Кода Индия захлопнула дверь, создалось ощущение, что это настоящий конец, потому что на тот момент на них была вся надежда", - говорит сопредседатель Альянса обеспечения вакцинами Африканского союза доктор Аяоде Алакиджа.

Разница между богатыми и бедными странами была разительной. В сентябре 2021 года, когда Великобритания, США, Франция и другие страны начали предлагать бустерные прививки, в странах с низким доходом двойную дозу получил лишь один из ста человек.

"К концу первой половины 2021 года было произведено достаточно доз, чтобы предотвратить почти все смерти второй половины этого года, если бы, конечно, эти дозы предназначались в первую очередь людям старшего возраста, тем, у кого были проблемы со здоровьем, и работникам систем здравоохранения во всем мире, - говорит профессор Эндрю Поллард из Oxford Vaccine Group. - Мы ошиблись. Но как заставить политиков почувствовать себя комфортно с моральным императивом, который должен присутствовать во время пандемии?"

Доктор Брюс Эйлворд из Всемирной организации здравоохранения очень критически отзывается о том, что он считает провалившейся попыткой справедливого мирового распределения вакцин.

"Мы даем этому вирусу возможность развиваться, мутировать, быстрее распространяться и становиться более смертоносным. Мы сможем взять пандемию под контроль лишь ближе к концу 2022 года, потому что именно столько времени понадобится для равномерного распределения вакцин по всему миру".

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Британское правительство, инвестировавшее £88 млн (около 119 млн долларов) в разработку вакцины, уже безвозмездно предоставило 30 млн доз AZ в рамках принятых на себя обязательств пожертвовать 100 млн доз вакцины. Первое такое пожертвование было сделано в конце июля 2021 года.

По словам бывшего министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, главным вкладом Британии было предоставление научной базы и иных средств для глобального производства вакцины.

"Что называется, дайте человеку удочку и научите его ловить рыбу, - заметил он. - Это куда важнее с точки зрения спасения человеческих жизней, чем любые объемы вакцины, которые мы могли здесь произвести, а затем экспортировать самолетами".

В последнее время глобальные запасы, а вместе с ними и обещания безвозмездно предоставить вакцину, заметно возросли. Однако до окончания срока годности миллионов из этих дарованных доз остаются считанные недели, и не все вакцины удастся вовремя применить.

Остается еще и вопрос недоверия к вакцинам, которое во многих частях мира представляет серьезную проблему.

Несмотря на все эти сложности, более 2,5 млрд доз вакцины Oxford-AstraZeneca были доставлены в 183 страны, из которых две трети - это государства с низким или средним достатком. Вакцину по-прежнему будут продавать по себестоимости развивающимся странам, в то время как, по словам компании, "скромную прибыль" она получит в других местах.

С точностью подсчитать, сколько жизней спасла эта вакцина, конечно же, невозможно, однако сама компания-производитель полагает, что больше миллиона.

На долю AstraZeneca, вакцины, созданной небольшой командой ученых в британском университете и продаваемой по себестоимости, приходится более четверти из 10 млрд прививок от ковида, сделанных по всему миру. Для сравнения, на других вакцинах от ковида 9 человек сделали миллиардное состояние.

Несмотря на провал пиар-компании вакцины AstraZeneca в Европе и США, генеральный директор фирмы Паскаль Сорио утверждает, что и в будущем станет придерживаться некоммерческой стратегии. При этом он весьма откровенен насчет справедливого распределения вакцины и "силовых методов", которыми воспользовались богатые страны, получившие ее раньше бедных.