Парацетамол и гипертония: регулярный прием повышает кровяное давление

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Практикующие медики давно подозревали, что парацетамол может еще больше повышать гипертоникам кровяное давление, но настоящих клинических испытаний по этому поводу до сих пор не проводилось

Людям, страдающим от гипертонии, следует с осторожностью пить парацетамол, поскольку регулярный прием этого популярного противовоспалительного и болеутоляющего препарата несколько повышает кровяное давление.

К такому выводу пришло исследование ученых из Эдинбурга, изучавших, сказывается ли регулярное употребление ацетаминофена (под таким названием парацетамол известен британским медикам) на кровяном давлении гипертоников.

"Ацетаминофен широко используется как первое средство помощи при хронических болях, поскольку считается, что он безопасен и, в отличие от нестероидных противовоспалительных препаратов, практически не оказывает влияния на артериальное давление (АД)", - пишут авторы статьи, опубликованной в журнале Circulation.

"Несмотря на то что научные работы, проведенные на основе наблюдений [за пациентами], дают основания предполагать, что в действительности ацетаминофен может повышать АД, клинических испытаний [этого предположения] не проводилось", - уверяют они.

Безопасность под вопросом

Клинические испытания с участием 110 человек, страдающих от хронически повышенного кровяного давления, проводились в одной из клиник Эдинбурга на протяжении более чем пяти лет.

Добровольцев разделили на две группы. Участники одной из них в течение двух недель ежедневно принимали по 4 г парацетамола (четыре раза в день по 1 г - это максимальная суточная доза, рекомендуемая британским минздравом). В другой под видом парацетамола волонтеры получали плацебо.

По истечении этих двух недель прием таблеток на такой же срок прекращался (чтобы максимально вывести препарат из организма участников), а потом повторялся заново - но уже "с обратным знаком": участники из экспериментальной и контрольной группы менялись местами.

В начале и в конце обоих периодов приема таблеток врачи непрерывно наблюдали за давлением каждого отдельного добровольца в течение суток, записывая все показания тонометра.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парацетамол - самое распространенное жаропонижающее, не в последнюю очередь именно из-за максимальной безопасности для пациента

Подведя результаты, исследователи пришли к выводу, что регулярный двухнедельный прием гипертониками парацетамола все же несколько повышает у них систолическое кровяное давление - примерно на 5 мм ртутного столба. А это, в свою очередь, "увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и в такой ситуации [когда принимающий страдает от гипертонии] ставит под вопрос безопасность регулярного применения парацетамола".

"Высочайший научный стандарт"

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Не принимавшие участия в исследовании независимые эксперты отмечают, что шотландский эксперимент - пусть и довольно скромный по масштабам - выполнен в соответствии с высочайшими научными стандартами проведения подобных работ.

Во-первых, авторы использовали двойной слепой плацебо-контролируемый метод - то есть о том, принимают ли участники настоящую таблетку парацетамола или пустышку, не знали ни сами участники эксперимента, ни проводящие его врачи.

Во вторых, исследование было перекрестным, то есть по истечении некоторого времени испытуемая и контрольная группы (то есть принимающие парацетамол и те, кому давали плацебо) поменяли местами.

Сделано это было для того, чтобы сравнить АД участников эксперимента не только с испытуемыми из контрольной группы, но и с их собственными показателями во время приема плацебо. Ведь, помимо парацетамола, существует практически бесконечное число других факторов привычного для волонтеров стиля жизни, которые могли сильно повлиять на результаты эксперимента.