Научный дайджест: сильное тело - за три секунды и подземный магнит для землетрясений

Леонид Лунеев

Би-би-си

37 минут назад

Среди научных новостей недели:

Как накачать мыщцы за три секунды в день

Подземная гора Японии, которая притягивает землетрясения

Когда в степях Англии паслись мамонты и носороги

Три секунды - тоже упражнение!

Автор фото, Getty Images

Поход в спортзал у многих вызывает прилив адреналина и искреннюю радость от возможности до изнеможения поработать на тренажерах. Но есть и немало людей, для которых физические упражнение - пустая трата драгоценного времени. Вот если бы можно было накачать мускулы за несколько минут...

Да не вопрос, утверждают исследователи из австралийского Университета Эдит Коуэн (ECU), если угодно, можно обойтись и секундами!

Вместе с коллегами из Университета здоровья и благосостояни Ниигаты (NUHW) они провели эксперимент с участием 39 здоровых студентов, разделенных на три группы, которые в течение четырех недель каждый день по три секунды упражняли бицепс, выполняя изометрические, концентрические или эксцентрические движения, правда, с полной отдачей.

Еще 13 студентов никаких упражнений не выполняли. У всех групп до и после эксперимента была замеряна мышечная сила, и, как выяснилось, у тех, кто выполнял эксцентрические движения, бицепс окреп более чем на 10% по сравнению с изначальным состоянием. Усилились - правда, не так заметно - и мыщцы у двух других упражнявшихся групп.

Ну и, понятное дело, никакого мышечного прироста у тех, кто весь месяц бездельничал, не наблюдалось.

Чтобы лучше себе представить, о чем идет речь, вообразите, что вы работаете с гантелями. При подъеме гантели бицепс испытывает концентрическое сокращение; опуская вес, вы придаете мыщце эксцентрическое сокращение (по сути она растягивается); и, наконец, удерживая вес параллельно земле, вы добиваетесь изометрического сокращения.

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По словам руководителя исследования, профессора ECU Кена Носаки, результаты эксперимента более чем наглядно демонстрируют, что даже ничтожно малое усилие в том, что касается физических упражнений, может дать ощутимый результат.

"Даже 60 секунд упражнений за 4 недели способны увеличить силу мыщц, - говорит профессор Носака. - Многие думают, что на физические упражнения нужно тратить много времени, но это не так. Непродолжительные, но качественные упражнения все равно могут принести пользу вашему организму, так что каждое сокращение мыщц идет вам в зачет".

По словам профессора, результаты исследования могут очень пригодиться в борьбе с таким распространным явлением, как саркопения - возрастным атрофированием мускулатуры, которое приводит к постепенной потере мышечной массы и, как результат, силы.

"Мы пока не занимались изучением других мышечных групп, - признает он. - Но если окажется, что трехсекундное правило применимо и к другим мускулам, то можно будет разработать 30-секундный комплекс упражнений для всего тела. И к тому же, одно такое занятие в день никогда не вызовет у вас неприятной мышечной боли".

Кумано Плутон - подземный магнит для землетрясений

Автор фото, Adrien Arnulf University of Texas Institute for Ge Подпись к фото, Большой красно-оранжевый выступ на схеме - это и есть Кумано Плутон

Огромная подземная гора, состоящая из застывшей магмы, которая скрывается под южным побережьем Японии, может быть тем самым магнитом, который притягивает к этой стране многочисленные землетрясения.

Впервые о существовании такой горы, названной Кумано Плутон, ученые догадались еще в 2006 году. Плутоном, или плутоническим массивом, в геологии принято называть массивы (они же магматические тела) глубинных изверженных пород, которые по мере движения к поверхности постепенно охлаждаются и затвердевают.

Гора была обнаружена в Нанкайской зоне субдукции - зоне на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие, что часто сопровождается вулканической активностью и землетрясениями. Однако о настоящих масштабах этого геологического явления оставалось только гадать.

20 лет понадобилось ученым на то, чтобы собрать огромный объем данных по Нанкайской зоне субдукции, после чего информация была загружена в суперкомпьютер LoneStar5 в Техасском университете в Остине, который создал трехмерную модель Кумано Плутона с очень высокой степенью детализации.

Если верить этой модели, земная кора под натиском Плутона начинает выгибаться вверх, при этом грунтовые воды проникают вниз, в поверхностный слой мантии, что приводит к еще большему вспучиванию коры.

Огромная масса и плотность Кумано Плутона, скорее всего, играют важную роль и в тектонической активности в этом регионе.

Эпицентрами мощнейших землетрясений магнитудой свыше 8, потрясших Японию в 1944 и 1946 годах, были края Плутона.

"Мы не можем предсказать с точностью, когда, где и какой силы будет землетрясение, однако, объединив нашу модель с поступающими данными, мы уже можем начать просчитывать процессы, которые произойдут в ближайшем будущем, - говорит геофизик из Японского агентства морских наук и технологий (JAMSTEC) Суичи Кодаира. - И эти важные данные помогут населению Японии подготовиться к следующему крупному землетрясению".

Теперь ученые намерены заняться исследованием других зон субдукции в надежде найти там схожие подземные структуры, которые тоже могут притягивать землетрясения.

Англия - родина слонов?

Автор фото, AC Archaeology Подпись к фото, Коренной зуб мамонта - лишь одна из отлично сохранившихся окаменелостей, обнаруженных при раскопках

Ну, может быть, не слонов, а мамонтов, и не родина, а просто жили они здесь в ледниковый период вместе с шерстистыми носорогами, гиенами и прочими экзотическими животными. А останки их были недавно обнаружены на новостройке под Плимутом на юго-западе Англии.

Строительные работы начались еще в 2015 году, и застройщики с самого начала пригласили археологов принять участие в проекте. Как выяснилось, они не ошиблись.

Во время раскопок древней пещеры ученые обнаружили бивень, огромный коренной зуб и другие кости шерстистого мамонта, а также фрагменты черепа и нижней челюсти шерстистого носорга, а потом находки посыпались как из рога изобилия - там обнаружились части скелетов гиен, лошадей, северных оленей, волков, лис и даже летучих мышей с землеройками.

Анализ костей показал, что эти животные жили в среднедевонском периоде от 60 до 30 тыс. лет назад.

Автор фото, AC Archaeology Подпись к фото, Фрагмент челюсти шерстистого носорога

"Климат Девона в те времена был очень холодным и сухим, даже летом, - поясняет Виктория Херридж, эксперт по окаменелым останкам слонов и мамонтов нового музея The Box ("Коробочка"). - При этом здесь простиралась обширная степь, которая вполне могла прокормить огромные стада устойчивых к холодам животных, таких как шерстистые мамонты, носороги и северные олени, на которых, в свою очередь, охотились крупные хищники вроде гиен и волков".

"Сделанное нами открытие имеет общенациональное значение, такое бывает раз в жизни", - говорит руководитель раскопок Роб Борн. - Ведь нам удалось обнаружить множество нетронутых ископаемых, среди которых полные или почти полные скелеты отдельных животных".

Археологи уже завершили процесс извлечения останков животных из земли и теперь приступили к более детальному их изучению. После этого планируется выставить наиболее интересные экспонаты на всеобщее обозрение в "Коробочке".