Белорусский ученый Владимир Мацкевич голодает в СИЗО. Никто не может понять, в чем его обвиняют

Андрей Козенко

Би-би-си

28 минут назад

Автор фото, Vladimir Matskevich Personal Archive

В минском СИЗО №1 продолжает держать голодовку известный белорусский философ Владимир Мацкевич, арестованный в августе 2021 года. Он обещает, что с 14 февраля голодовка станет сухой. Коллеги и ученики Мацкевича называют его "главным публичным интеллектуалом" и мыслителем в современной Беларуси. Голодовку же он объявил в знак протеста против того, что так и не понимает, в чем заключается обвинение против него.

Владимир Мацкевич - философ-методолог, ученик основателя этой школы Георгия Щедровицкого. В основе методологии - познание мира через мышление и через осмысление. С начала 1990-х Мацкевич живет в Беларуси, он автор десятков научных работ. А кроме того, он один из создателей образовательного стандарта для школ и вузов независимой Беларуси и один из первых в стране политтехнологов.

"Его можно назвать публичным интеллектуалом, а объект его мышления - не какая-то конкретная сфера, а вся страна как уникальный объект, - говорит его коллега, координатор "Летучего университета" Татьяна Водолажская. - Это уникальная позиция не только для Беларуси, но и для всего постсоветского пространства".

Водолажская рассказывает, что к концу 2010-х годов в Минске сложилась интеллектуальная ученая среда. Многие ее представители объединились в сообщество "Летучий университет". Он создано по образу аналогичных движений, существовавших в XIX и XX веках в Польше - тогда активисты проводили подпольные лекции, где давали альтернативный взгляд на историю страны или развитие ее языка.

У "Летучего университета" в Беларуси нет ни официального адреса, ни государственной аккредитации.

"Он категоричный человек, - говорит про Мацкевича Водолажская. - В том смысле, что если он высказывается - это продуманная позиция, которую он готов защищать". В 2019-м на фоне слухов об объединении России и Беларуси он обратился к Александру Лукашенко с открытым письмом о губительности этого шага; официальной реакции на письмо не было.

Мацкевич, рассказывает Водолажская, уверенно предсказал кризис между белорусской властью и обществом в нескольких своих работах 2019 года. Дело в том, писал он, что запросы общества растут, а власти попросту нечего предложить в ответ.

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Владимир Мацкевич участвовал в акциях протеста, начавшихся после президентских выборов 2020 года, общался со многими лидерами протеста, выступал за учредительное собрание, к которому должна была бы перейти власть в случае ухода Александра Лукашенко. И тогда Мацкевича ни разу не задерживали и не привлекали ни к какой ответственности.

4 августа 2021 года Мацкевича и Водолажскую задержали. Их отправили на десять суток в изолятор на Окрестина, потом Водолажскую отпустили под подписку о невыезде, а Мацкевича арестовали и перевели в следственный изолятор, обвинив по "народной", как говорят оппозиционеры, статье - подстрекательство к массовым беспорядкам.

Его адвокат, прежде чем дать подписку о неразглашении, успел передать: в деле Мацкевича в буквальном смысле слова нет ничего - ни времени и места совершения правонарушения, ни его описания. Там была только цитата из текста самой уголовной статьи.

В следующие полгода ясности в деле Владимира Мацкевича больше не стало. Его защита под подпиской о неразглашении, власти его задержание никак не комментировали, правозащитники признали его политзаключенным. Известно, что тексты Мацкевича проверяют на признаки экстремизма, а окончательное обвинение ему так и не предъявлено.

4 февраля, ровно через полгода после задержания, Мацкевич объявил голодовку. Это было не спонтанное решение, рассказывает Водолажская, он готовился и приурочил ее к дате - шести месяцам со дня задержания. Мацкевич требует разъяснить ему суть обвинений, изменить меру пресечения и передать его дело в суд.

"Сейчас мне важны не философские рассуждения, а философский поступок, - объяснял он в своем последнем письме на волю. - Из трех пространств существования философа - жизнь, деятельность и игра - в какой-то момент я стал ценить жизнь. Надо сказать, что в разные времена я относился к жизни достаточно легкомысленно и безответственно. Больше ценил игру и деятельность. Но в играх так бывает: ставка больше, чем жизнь".