Умер Владимир Жириновский - один из самых противоречивых и ярких политиков России

Петр Козлов

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский - бессменный депутат Госдумы всех созывов, самый эпатажный политик современной России, один из последних людей, чья политическая биография старше современной России, а политический капитал партии полностью зиждется на его личном актерском даровании и умении мастерски использовать конъюнктуру.

Жириновского многие будут помнить как автора скандальных, порой агрессивных заявлений, в том числе в адрес власти, но в главном он всегда был верным союзником Кремля - будь то поддержка внешнеполитического курса на конфронтацию с Западом и аннексии Крыма, принятие новых репрессивных законов или выгодное власти изменение Конституции страны.

Врачи ЦКБ около двух месяцев боролись за жизнь Жириновского после того, как в начале февраля он был госпитализирован с ковидом и значительным поражением легких. Лидер ЛДПР попал в больницу до начала вторжения России в Украину, поэтому просто не успел ничего сказать публично по этому поводу. Впрочем, его партия однозначно поддержала действия руководства России.

Его смерть, как и его жизнь, не обошлась без скандала. О его госпитализации стало известно лишь спустя неделю, а ковидом Жириновский заболел вскоре после утверждений, что сделал аж восемь уколов с вакцинами. Уже в тот момент, когда сведения о госпитализации подтвердились, в ЛДПР пригрозили подать в суд на распространителей сообщений о тяжелом состоянии политика и о том, что он якобы перестал узнавать окружающих.

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Представители Жириновского, напротив, настаивали, что тот настолько активно работает в палате, что приходится постоянно заряжать три его рабочих мобильных телефона.

О том, что Жириновский скоро отойдет от партийных дел, о том, что он устал, что у него ухудшилось состояние здоровья, приходилось слышать и читать на протяжении многих лет. Однако он оставался у руля своей партии и на думской трибуне до самых последних дней перед неожиданной госпитализацией.

Эпоха Жириновского

Жириновский начал пробовать заниматься политикой еще во время обучения в Институте восточных языков при МГУ. Как утверждается в "Википедии", в конце 1960-х годов его выдворили с языковой практики из Турции власти этой страны - за раздачу значков с изображением то ли Ленина, то ли Маркса (там это сочли коммунистической пропагандой). Сам он говорил, что на значках был изображен поэт Александр Пушкин, которого из-за пышных бакенбардов турки якобы приняли за Маркса.

Позднее было письмо генсеку ЦК КПСС Леониду Брежневу с советами, как при помощи реформ добиться улучшений в сельском хозяйстве, образовании и городском управлении. К советам, конечно, не прислушались.

Именно раздача, как и в случае со значками в Турции, стала одним из главных политических инструментов и козырей Жириновского в последующие долгие годы его карьеры. Будь то раздача денег москвичам или тем, кто изображал из себя простых горожан во время одной из избирательных кампаний на Манежной площади. Или раздача тумаков в Думе, где он неоднократно сходился в кулачных боях со своими коллегами.

Одной из ярких потасовок стал конфликт с депутатом Евгенией Тишковской, которую он оттаскал за волосы прямо в зале заседаний российского парламента. Правда, во время других стычек Жириновский нередко получал сдачи, в том числе во время знаменитого взаимного обливания соком из стаканчиков с Борисом Немцовым во время записи телепередачи в 1995 году.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Жириновский прочитал в Кремле "Боже, царя храни!"

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Неоднократно Жириновский вступал в конфликты и с журналистами. Например, в 1997 году прямо в центре Москвы он так рассердился на журналистку Юлию Ольшанскую, что отнял у нее микрофон, затолкав девушку в машину и разбив дверью лицо ее оператору.

А в 2014 году во время брифинга в Думе оскорбил нескольких журналисток, одна из которых была в положении. И в том, и в другом случае политику удавалось избежать серьезных последствий, а объявленный ему журналистами думского пула бойкот со временем сошел на нет.

Но самая искусная раздача, которую практиковал во время своей политической карьеры Жириновский - это раздача громких обещаний и заявлений.

Впрочем, от многих из этих заявлений, ставших, как теперь сказали бы, мемами, Жириновский впоследствии открестился. Например, в интервью "Известиям" в 2011 году он заявил, что никогда не произносил приписываемую ему фразу о том, что русские солдаты омоют сапоги в Индийском океане.

Яркий ораторский талант, помноженный на актерские способности, на протяжении более 30 лет позволял Жириновскому держать в Госдуме целую фракцию ЛДПР и стать одной из опор существующей системы власти в России.

Причем в 1993 году именно Жириновский и его ЛДПР стали главной сенсацией на парламентских выборах молодого российского государства, одержав сокрушительную победу над своими оппонентами во главе с проельцинским "Выбором России" (именно та победа подвигла одного из шестидесятников, Юрия Карякина, сказать в послевыборном телеэфире ставшую знаменитой фразу "Россия, одумайся, ты одурела!").

На протяжении трех десятилетий Жириновский позволял себе гораздо больше того, что могли позволить себе другие. В том числе порой и критику инициатив президента Владимира Путина. Однако чутье Жириновского позволяло ему всегда оставаться на плаву.

Несмотря на громкие заявления, а порой и критику, в главном он всегда и во всем был верным союзником Кремля - будь то поддержка внешнеполитического курса на конфронтацию с Западом и аннексии Крыма, принятие новых репрессивных законов или выгодное власти изменение Конституции страны. Он обладал острым политическим чутьем и знал, где можно заработать очки критикой власти, а где нужно проявить лояльность.

Ярких примеров тому много. Например, в 2014 году он, выступая с трибуны на форуме в Ялте, в присутствии Владимира Путина предложил переименовать должность президента России, вернув название "император" или "верховный правитель". А спустя два года в Кремле, после вручения ему очередной высокой награды из рук Путина, спел "Боже, царя храни", обращаясь к президенту.

За годы своей политической карьеры Жириновский всегда был с властью - а она всегда была с ним, переняв в 2010-е годы многие тезисы Жириновского времен 1990-х годов.

Детище политика Жириновского - это one man party, партия одного актера. Большинство экспертов подчеркивает, что партия ЛДПР - это партия без идеологии. Главная ее идеология - это виртуозное мастерство Жириновского в ее, идеологии, смене в зависимости от меняющейся конъюнктуры.