"Фото с Путиным для Байдена и избирателей". Чем интересен визит "тропического Трампа" Жаира Болсонару в Москву

Петр Козлов, Леандро Празерес

Би-би-си

12 минут назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS/BBC

На фоне все растущей напряженности в отношениях России и Запада в Москву на переговоры с Владимиром Путиным прилетел президент Бразилии Жаир Болсонару. Этот визит проходит несмотря на то, что власти США настойчиво намекали бразильскому лидеру о его нежелательности. Почему Путин пригласил Болсонару и почему тот не прислушался к рекомендациями из США, читайте в материале Русской службы Би-би-си.

Праворадикальный политик Жаир Болсонару выиграл президентские выборы в Бразилии в 2018 году. Сейчас его срок уже подходит к концу.

После победы Болсонару на выборах большинство экспертов полагало, что он станет самым проамериканским президентом Бразилии. Еще не будучи главой государства, он неоднократно выступал за то, чтобы защитить страну от глобализации, отказаться от многосторонних союзов, переориентировать внешнюю политику страны и торговые отношения на США.

Сперва так оно и происходило - Болсонару, который за свою открытую симпатию к Дональду Трампу получил прозвище "тропический Трамп", активизировал отношения с Вашингтоном, поддерживал США в споре с Пекином (несмотря на то, что на тот момент Китай был самым крупным экономическим партнером Бразилии) и даже рассматривал возможность выйти из БРИКС. В этой организации развивающихся стран Бразилия и Россия состоят вместе.

Кроме того, Болсонару намеревался выстраивать жесткую политику в отношении Венесуэлы, союзника России. Из логики выступлений Болсонару выходило, что и так не самые активные отношения с Россией будут ухудшаться.

Однако спустя полгода наивный подход Болсонару к внешней политике не принес конкретных результатов - президент Бразилии так и не дождался со стороны Трампа ответной активности в выстраивании отношений - в частности, в поддержке присоединения страны к ОЭСР.

Вскоре Трампа в Белом доме сменил Джо Байден, а Болсонару, получив и усвоив от США урок прагматизма, начал менять свою внешнюю политику. В частности, снова наладил отношения с Китаем, а саммит БРИКС в Бразилии в 2019 году стал для Болсонару важным международным событием, хотя еще недавно он подумывал о выходе из этой организации.

Таким образом, всего за год внешняя политика его "новой Бразилии" сделала круг и вернулась в исходную точку.

Позиции Болсонару внутри Бразилии

Во внутренней политике у Болсонару хватает проблем. Он бывший военный, а до победы на президентских выборах много лет был депутатом. Его победу предопределил экономический спад при его предшественниках, который заметно отразился на кошельках рядовых бразильцев.

В политике Болсонару не новичок - за время своей карьеры в качестве депутата он снискал славу сексиста ("мужчины и женщины не могут получать одинаковую зарплату, потому что женщины рожают"), расиста и гомофоба. К примеру, неоднократно он выступал с заявлениями о том, что предпочел бы, чтоб "его сын погиб, чем стал геем". Также Болсонару говорил, что в Бразилии "не любят геев, но не охотятся за ними".

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В 2020 году оппозиция пыталась объявить Болсонару импичмент - ушедший в отставку министр юстиции обвинил президента во вмешательстве в работу правоохранительных органов и воспрепятствовании расследованию.

Одним из фигурантов того раследования был старший сын Болсонару - Карлоса. Следствие заподозрило его в создании бразильской "фабрики троллей", распространявшей в интернете позитивные комментарии о президенте и очернявшей его оппонентов.

Болсонару все же смог удержаться в президентском кресле. Но этот скандал вслед за многими другими негативно сказался на его рейтинге. Кроме того, сильно ударила по нему и его политика по отрицанию опасности Covid-19. Так, в 2020 году во время пандемии Болсонару выступил перед своими сторонниками на митинге против мер по социальному дистанцированию, которые вводили губернаторы штатов.

Количество смертей в стране и политика Болсонару по борьбе с COVID-19 неоднократно приводили к протестам в Бразилии с требованием объявления импичмента.

Приглашение Путина и реакция США

Путин и Болсонару встречались уже дважды. Первый раз - на саммите "большой двадцатки" летом 2019 года в японской Осаке, второй - на том самом саммите БРИКС в 2019 году, который проходил в Бразилии.

Идея визита Болсонару в Москву впервые публично прозвучала в декабре 2021 года, причем приглашение было не личным. Путин передал его, принимая верительную грамоту у нового бразильского посла. Но не прошло и трех месяцев - и Болсонару уже действительно принимают в Кремле.

За месяц до поездки бразильские СМИ сообщили о том, что Вашингтон якобы настоятельно рекомендовал Болсонару отказаться от этой встречи. Так, по данным бразильской OGlobo, в январе госсекретарь США дважды разговаривал со своим бразильским коллегой, обсуждая необходимость деэскалации и поиска мирного решения ситуации вокруг Украины.

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Визит Болсонаро беспокоил США и в связи с тем, что в декабре 2021 года Бразилия получила статус непостоянного члена Совбеза ООН. "Для Вашингтона лучше была бы изоляция Путина", - писало издание со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

"США заинтересованы в том, чтобы визит Болсонару не был интерпретирован как поддержка Бразилией России в кризисе вокруг Украины", - говорил в январе изданию OGlobo на условиях анонимности бразильский чиновник.

Однако несмотря ни на что Болсонару поездку не отменил. После Москвы у него еще запланированы переговоры с президентом Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

Зачем Болсонару визит в Москву

Бразильские и российские эксперты сходятся во мнении, что переговоры в Кремле должны помочь Болсонару улучшить шансы на предстоящих выборах президента, которые назначены на начало октября.

Сейчас рейтинг Болсонаро уступает некоторым его потенциальным соперникам, среди которых в том числе может быть и экс-президент Лула Да Силва. По данным еженедельника Veja, опубликовавшего данные опросов в начале февраля, Да Силва с рейтингом в 46% убедительно опережает Болсонару, который пока сумел заручиться поддержкой только 25% опрошенных бразильцев.

"Болсонару мог отложить эту поездку. Но он этого не сделал и постарается использовать ее, чтобы сделать фото с Путиным для Байдена, а также перезагрузить свою предвыборную кампанию дома, где в его адрес сейчас много критики", - пишет в колонке для издания O Estado de Sao Paolo журналистка Элиан Кантанеде.

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С этим согласен и профессор Центра сравнительной политики Федерального университета штата Минас-Жерайс и старший научный сотрудник Центра международных отношений Доуисон Белем Лопес. При этом в разговоре с Русской службой Би-би-си профессор отметил ряд потенциальных опасностей этого визита - в частности, он может негативно сказаться на отношениях с традиционными партнерами Бразилии в будущем.

"Я бы сказал, что эта поездка не лишена рисков. Может быть, главный из них - противостояние Бразилии с США и другими западными партнерами. Болсонару рискует не получить от этой поездки ничего реального, кроме нескольких хороших фотографий, одновременно ослабляя связи Бразилии с ее традиционными партнерами", - отметил Лопес.

"Даже нормальных фотографий с Путиным Болсонаро получить не сможет, - иронизирует в своей колонке журналистка Кантанеде. - Ведь Болсонару - антипрививочник и не сможет быть рядом с Путиным".

Сам Болсонару уже комментировал тему возможного похолодания в отношениях с Вашингтоном, отметив, что заранее позаботился о том, чтоб минимизировать возможность дипломатических трений.

"Бразилия - это Бразилия. Россия - это Россия. У меня хорошие отношения со всем миром. Точно так же если Джо Байден пригласит меня [в свою страну], я с огромным удовольствием поеду в США", - цитировали его слова бразильские СМИ.

Для Болсонару вопросы обострения вокруг Украины не играют существенного значения, и, более того, когда в Совбезе ООН созывали заседание в связи с обострением, Бразилия была в числе тех, кто проголосовал в поддержку такого шага, в то время как Россия была против, напоминает руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

По его мнению, очевидно, что основной упор будет делаться все же на те темы, которые более актуальны для двусторонних отношений.

"С другой стороны, Бразилия давно и настойчиво претендует на повышение своего статуса до постоянного члена Совбеза ООН. А также не стоит забывать, что у Болсонару в октябре президентские выборы. Я думаю, что для простого народа в Бразилии он тоже постарается показать это как свое достижение, чтобы привлечь на свою сторону часть центристского электората, поскольку его считают правым политиком", - отметил Ивановский.

Помимо политической части между странами существует и двусторонняя экономическая повестка, отмечает профессор Кафедры истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Владимир Сударев.

"Бразилия продолжает быть заинтересованной в российских современных технологиях, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, которое практически сошло на нет при прежнем президенте. Кроме того, речь может идти о наращивании поставок продовольствия - свинины и говядины и так далее", - говорит Сударев.

В этом отношении для России открываются перспективные двери, поскольку бразильский военно-промышленный комплекс крайне заинтересован в сотрудничестве с российским, уверен эксперт из МГИМО.

То, что дипломатические и военно-промышленные вопросы будут обсуждаться, подтверждается и тем, что, по данным Бразильской службы Би-би-си, в составе делегации Болсонару в Москву прилетели министры иностранных дел и обороны.

Российский МИД во вторник подтвердил, что в рамках российско-бразильских переговоров состоится встреча министров обороны и иностранных дел двух стран.

По данным Бразильской службы Би-би-си, основными текущими оборонными проектами в Бразилии являются программы строительства атомных подводных лодок в партнерстве с Францией и модернизации бразильских истребителей с использованием самолетов, закупленных в Швеции. Однако Россия - крупный поставщик военной техники и активно предлагает свою продукцию за рубежом.

Зачем визит Болсонару нужен Путину

Россия безусловно заинтересована в визите лидера Бразилии и то, что он проходит в дни такого обострения отношений с Западом, уже выгодно для Кремля, сходятся во мнении опрошенные Би-би-си российские и бразильские Би-би-си эксперты.

"Тот факт, что так госдепартамент США так болезненно реагирует - это уже, так сказать, позитивный результат для Кремля. Путину выгодно, чтобы появился еще один партнер, который не всегда следует указаниям госдепа и который пытается найти свою линию. Это позволит ему начать чуть-чуть теснить США в Латинской Америке и расширять сферу своего влияния в их мягком подбрюшье", - полагает Владимир Сударев.

Извлечь из визита позитив на международной арене Путин сможет благодаря положительному медийному эффекту, что для обоих лидеров немаловажно, считает Збигнев Ивановский. По его мнению, встреча с Болсонару позволит российскому президенту в очередной раз озвучить на международной арене свою точку зрения.

"Думаю, что мировое общественное мнение нашу политику хорошо знает, но еще лишний раз не помешает", - считает Ивановский.

Ситуация вокруг Украины и все геополитические вопросы, связанные с бывшими советскими республиками и Восточной Европой - самые болезненные вопросы этой поездки, а потому самые потенциально рискованные для Болсонару, считает бразильский профессор Доуисон Белем Лопес. Он допускает, что президент Бразилии может оказаться под прессингом со стороны Владимира Путина.

"Возможно, на Болсонару будут оказывать давление, чтобы он занял позицию в пользу России, но министерство иностранных дел Бразилии дало ему инструкции, чтобы он оставался нейтральным в отношении Украины", - отметил Лопес.

Он добавил, что, кроме всего прочего, важной темой переговоров, интересной для Кремля, может стать Международный союз электросвязи, базирующийся в Женеве. Этот вопрос, по которому спорят русские и американцы, добавил профессор Лопес.

"Идет спор между русским и американцем. Как мы все знаем, телекоммуникации имеют первостепенное значение, поскольку они связаны с 5G, крупными технологиями, социальными сетями и так далее. Россия может использовать эту поездку для давления на Бразилию, чтобы заручиться ее поддержкой", - сказал он.