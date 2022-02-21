Ильхам Алиев приехал в Москву для подписания союзнической декларации

35 минут назад

Автор фото, utube

Президенты России и Азербайджана планируют подписать декларацию о союзническом взаимодействии.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин и Ильхам Алиев, прибывший сегодня в Москву с официальным рабочим визитом, намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в области политики, экономики и в гуманитарной сфере.

"По итогам переговоров будет подписана декларация о союзническом взаимодействии, выводящая отношения между Россией и Азербайджаном на союзнический уровень", - говорится на сайте Кремля.

Там также уточняется, что во вторник Путин и Алиев обсудят, как выполняются договоренности по Нагорному Карабаху и по восстановлению экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

Владимир Путин напомнил, что скоро исполнится 30 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами и что эту дату следует как-то отметить.

Президент России упомянул об успешном экономическом сотрудничестве между двумя странами и поблагодарил Ильхама Алиева за поддержание и развитие русского языка, что, по мнению Путина, свидетельствует о том, что в Азербайджане стремятся к укреплению контактов с Россией.