Фото: зимняя прогулка по озеру Байкал

час назад

Байкал, самое глубокое в мире озеро, в последние годы набирает популярность среди любителей зимнего отдыха. Главное, за чем едут туристы зимой - знаменитый байкальский лед.

Корреспондент Би-би-си Олег Болдырев побывал на острове Ольхон в северной части Байкала и увидел, какие красоты дарят ледяные равнины огромного озера.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Из-за огромного объема воды в Байкале вокруг озера складывается особый климат. Зима там наступает позже, чем в соседних районах Восточной Сибири. Гораздо позже выпадает снег. Эти фотографии были сделаны в середине января, когда Малое море - пролив между озером Ольхон и западным берегом Байкала - уже было сковано льдом, но снега почти не было.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Скала Шаманка на мысе Бурхан - одно из главных священных мест на Байкале. По преданию, проезжавшие мимо скалы путники спешивались и обматывали копыта коней тряпками, чтобы пройти незамеченными. Сейчас на Шаманку в любое время карабкаются бесстрашные туристы. На переднем плане - "торосняк", колотый молодой лед. Толщина этих пластинок может колебаться от пары миллиметров до 10-15 сантиметров.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Для выхода на лед безопасной считается толщина в 10 сантиметров, 15-20 сантиметров могут выдержать легковую машину. Однако полноценное сообщение между Ольхоном и материком открывается только в феврале, когда толщина льда превысит 30 сантиметров. Однако лед "живет", постоянно меняет напряжение, нагреваясь днем и сужаясь ночью. Это рождает знаменитые "взрывы", фантастические звуки, несущиеся как будто из подо льда. Несведующего туриста такой звук может серьезно напугать.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Турист не может пройти мимо толстых голубых ледяных глыб. Это нагромождение льда - у селения Харанцы, одной из остановок на популярном туристком маршруте вдоль Ольхона.

Автор фото, Oleg Boldyrev

По льду Байкала можно ездить... на велосипеде. Толстые шипованные покрышки прекрасно справляются с почти зеркальной поверхностью озера, осторожнее надо быть только с торможением. Велосипеды и другие средства передвижения по льду можно арендовать в Хужире - главном населенном пункте на Ольхоне.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Коньки - еще более популярный способ передвижения по льду Байкала. Популярны многодневные походы на коньках. Путешественники везут за собой поклажу на легких санках.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Лед Байкала постоянно меняется и в нем то и дело открываются трещины - от небольших, в ладонь шириной, до огромных, способных в секунды проглотить автомобиль. Происшествия случаются каждую зиму, но местные жители уверяют, что в большинстве случаев даже трещины с открытой водой не представляют опасности, так как лед на краях разошедшегося покрова все равно очень толстый.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Первая половина января - отличное время для путешествия по льду и наблюдения за ним. Позже приходят первые вьюги и Байкал накрывает снегом. До марта, когда высокое солнце начинает растапливать снег и лед снова открывается во всей красе.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Вода Байкала славится своей чистотой. Ученые объясняют это работой особых микроорганизмов, которые населяют озеро.

Автор фото, Oleg Boldyrev

Разглядывание разнообразных узоров и типов льда может занять долгие часы. Пока не выпал снег, над водой можно наблюдать весь процесс формирования льда в озере - от собранных над водой осколков до пузырьков, разрывов, перьевидных кристалов и многих других загадочных ледяных форм.

Автор фото, Oleg Boldyrev