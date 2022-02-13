Вторая жизнь футболиста Эриксена. Датчанин рассказал о возвращении на поле после клинической смерти

час назад

Автор фото, AFP

Прошлым летом сердце полузащитника Кристиана Эриксена остановилось прямо на футбольном поле. Стадион ахнул и замер. Европейский праздник футбола обернулся трагедией.

Она продолжалась пять минут.

"И вдруг я очнулся. Открыл глаза - люди кругом, кто-то давит мне на грудь, а я не понимаю, что происходит. В голове обрывки мыслей: ногу сломал? спину?.. Уже потом в скорой я узнал, что на пять минут отлучился из этого мира", - рассказал Эриксен в интервью Би-би-си.

Врачи вернули его к жизни и предложили забыть о возвращении в большой спорт. Но спустя всего 8 месяцев после клинической смерти Эриксен вернулся, и не просто, а на вершину клубного футбола - в английскую Премьер-лигу.

Он не собирается останавливаться и готовится сыграть за Данию на чемпионате мира в ноябре в Катаре.

"По ощущениям, я ничем не отличаюсь от себя прежнего, и ничто не мешает мне вернуться на прежний уровень", - сказал Эриксен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На матчах Евро-2020 Эриксену дружно желали здоровья и трибуны, и футболисты

Это серьезная заявка.

Эриксен - лучший датский футболист своего поколения. Он несколько лет был стержнем английского "Тоттенхэма", начинал в "Аяксе", а завершил первую футбольную жизнь в миланском "Интере". Оттуда он и отправился на перенесенный из-за ковида Евро-2020. В первом же матче сборной Дании на домашнем стадионе в Копенгагене 12 июня 2021 года сердце Эриксена остановилось.

Датчанин говорит, что психологически восстанавливаться ему не пришлось: "Тут никакого спада не было вообще". А вот прежнюю физическую форму 29-летний Эриксен наверстывал постепенно.

"Мы с докторами составили четкий план, и я медленно, но верно шел к цели. На каждом шагу делали полное обследование. Я четко понимал, что если что-то пойдет не так, если они заметят ухудшение - тогда придется ставить точку".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Врачи откачивают Эриксена за спинами игроков сборной Дании. В итоге датчане дошли до полуфинала Евро-2020, где уступили на "Уэмбли" хозяевам англичанам в добавленное время

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Эриксену вживили кардиовертер-дефибриллятор, из-за чего пришлось уйти из "Интера" - в Италии с такими имплантами играть запрещено. Первое время он тренировался в одиночку дома, в Дании. А в январе вернулся в Лондон.

Эриксена подписал клуб "Брентфорд" - новичок и аутсайдер Премьер-лиги. На Эриксена здесь молятся и датский тренер Томас Франк, и болельщики. Футболки с его именем мигом обеспечили клубу 30-кратный рост продаж фирменной экипировки.

Эриксен полон решимости помочь "Брентфорду" избежать вылета из Премьер-лиги. Он говорит, что не собирается беречь себя и полностью готов к физическим нагрузкам и контактной игре, свойственной английскому футболу.

"Страха никакого нет. Кардиостимулятор вообще не чувствуется и никак не мешает. Он рассчитан на удары, так что я спокоен. А если что случится с сердцем - еще и спасет, - говорит Эриксен. - Трудностей я не боюсь и агрессивных единоборств на поле тоже не боюсь, нет".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эриксен подписал контракт с лондонским "Брентфордом" на полгода

"Свой стиль игры я менять не намерен, - говорит он. - Полгода я упорно тренировался и прыгал выше головы, так что теперь я, возможно, даже в лучшей форме, чем раньше. Только игровой практики не хватает".

В пятницу Эриксена представили болельщикам, и он уже тренируется с командой.

"Бегаю, как заведенный, прошел кучу обследований. Здоровье в порядке, но в футбольную форму можно вернуться только в игре. На это уйдет еще пара недель. Как только тренер решит, что я готов, - я буду готов".

В ближайших двух матчах на поле он точно не выйдет, однако дебют второй футбольной жизни датчанина не за горами.

"Я чувствую, что этот момент вот-вот настанет, но готов потерпеть еще немного", - говорит спокойный и сдержанный Эриксен.